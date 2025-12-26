第２４回『ベンチャー・カップＣＨＩＢＡ』受賞者決定のお知らせ

記者発表資料

令和７年１２月２６日

公益財団法人千葉市産業振興財団

電 話 ０４３－２０１－９５０４

E-MAIL sangyosozo@chibashi-sangyo.or.jp

第２４回『ベンチャー・カップＣＨＩＢＡ』受賞者決定

千葉市産業振興財団は、本市発の将来性ある新たなビジネスの創出を目指したビジネスプランコンテスト「第２４回『ベンチャー・カップＣＨＩＢＡ』」を開催し、厳正な審査を勝ち抜いた優れたベンチャー企業等９者を表彰いたしましたので、お知らせします。

１ 概要

『ベンチャー・カップＣＨＩＢＡ』は、千葉市発の将来性ある新たなビジネスの創出を目指して、当財団が、平成１４年度から中小・ベンチャー企業支援の一環として実施しているビジネスプランコンテストです。

事業者、創業者から千葉市が抱える社会課題を解決するビジネスプラン等を公募し、優秀なものは表彰し、賞金を授与するとともに、当財団の各種支援事業を積極的に活用して事業化を促進します。

今年の『ベンチャー・カップＣＨＩＢＡ』は、昨年同様「ビジネスプラン部門」と「ビジネスアイデア部門」の２部門とし、４月１８日から広くビジネスプラン等を募集しました。

１１月２０日には、発表会が開催され、ビジネスプラン部門の審査を勝ち抜いたファイナリスト５者及びビジネスアイデア部門の受賞者４者が、来場者１２３名に対してプレゼンテーションを行い、ビジネスプラン部門のグランプリ以下各賞を決定いたしました。

今回は、審査の結果決定した、受賞者全９者を紹介いたします。当日のプレゼンテーシ

ョンの映像と応募ビジネスプラン等の資料を公開しておりますのでぜひご覧ください。

２ 受賞者（敬称略）

《ビジネスプラン部門》５件

《ビジネスアイデア部門》４件

３ 問い合わせ先

〒２６０－００１３

千葉市中央区中央２－５－１ 千葉中央ツインビル２号館８階

公益財団法人千葉市産業振興財団 産業創造課

電話 ２０１－９５０４ ＦＡＸ ２０１－９５０７

Eメール sangyosozo@chibashi-sangyo.or.jp