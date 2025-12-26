東京足立区・等潤病院の無痛MRI乳がん検診画像　PHR「カルテコ」使いスマホなどで閲覧可能に

写真拡大 (全4枚)

　社会医療法人慈生会（東京都足立区、理事長　伊藤雅史）等潤病院が実施する無痛MRI乳がん検診の画像が、メディカル・データ・ビジョン株式会社（同千代田区、代表取締役社長　岩崎博之）が開発・提供するPHRシステム「カルテコ」を使いスマートフォンなどで閲覧できるようになりましたのでお知らせします。無痛MRI乳がん検診は等潤病院が2025年6月に導入したもので、これまでのマンモグラフィを使った検診は“乳房が圧迫されて痛い”などとして、検診を避けていた人の受け皿になることを目指しているほか、マンモグラフィ画像は読影に属人的な面があったため、MRI検査を選択肢の一つにすることで、客観的な検査画像を受診者に提供、より納得感を得られる検診スタイルを提供しようと考えました。





【うつ伏せになって乳房を下向きにして撮影する】







　【 カルテコの検査画面はイメージです 】



【無痛MRIの主な特長】

■乳房型にくりぬかれたベッドにうつ伏せになるので、乳房を挟まない

■検診着で受診できるので、肌を見せる必要がない

■乳房を圧迫しないので、授乳期でも検診を受けることができる

■乳房再建術後でも、インプラント挿入後でも検診を受けることかできる

■MRI検査なので放射線被ばくがない

等潤病院での実績

　対象期間：2025年6月1日〜11月30日

▽マンモグラフィ

　　総件数：438件

　　所見あり：27件

　　有所見率：6％

▽無痛MRI乳がん検診

　　総件数：34件

　　所見あり：6件

　　有所見率：17.6％

【社会医療法人慈生会等潤病院について】

設立　：1974年10月

所在地：足立区一ツ家4−3−4

病床数：150床（一般78床、地ケア30床、回復期リハ42床）

診療科：内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・腎臓内科・人工透析・糖尿病内科・神経内科・血液内科・外科・乳腺外科・整形外科・消化器外科・脳神経外科・血管外科 ・肛門外科・麻酔科・泌尿器科・放射線科・救急科・リハビリテーション科・緩和ケア科・リウマチ科 ・皮膚科




本件に関するお問合わせ先

メディカル・データ・ビジョン株式会社　

広報 ： 君塚・赤羽・汲田

MAIL：pr@mdv.co.jp　

TEL：03-5283-6911（代表）