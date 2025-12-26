東京足立区・等潤病院の無痛MRI乳がん検診画像　PHR「カルテコ」使いスマホなどで閲覧可能に





【うつ伏せになって乳房を下向きにして撮影する】















【 カルテコの検査画面はイメージです 】



【うつ伏せになって乳房を下向きにして撮影する】

【無痛MRIの主な特長】



■乳房型にくりぬかれたベッドにうつ伏せになるので、乳房を挟まない



■検診着で受診できるので、肌を見せる必要がない



■乳房を圧迫しないので、授乳期でも検診を受けることができる



■乳房再建術後でも、インプラント挿入後でも検診を受けることかできる



■MRI検査なので放射線被ばくがない



等潤病院での実績



対象期間：2025年6月1日〜11月30日



▽マンモグラフィ



総件数：438件



所見あり：27件



有所見率：6％



▽無痛MRI乳がん検診



総件数：34件



所見あり：6件



有所見率：17.6％



【社会医療法人慈生会等潤病院について】



設立 ：1974年10月



所在地：足立区一ツ家4−3−4



病床数：150床（一般78床、地ケア30床、回復期リハ42床）



診療科：内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・腎臓内科・人工透析・糖尿病内科・神経内科・血液内科・外科・乳腺外科・整形外科・消化器外科・脳神経外科・血管外科 ・肛門外科・麻酔科・泌尿器科・放射線科・救急科・リハビリテーション科・緩和ケア科・リウマチ科 ・皮膚科