東京足立区・等潤病院の無痛MRI乳がん検診画像 PHR「カルテコ」使いスマホなどで閲覧可能に
社会医療法人慈生会（東京都足立区、理事長 伊藤雅史）等潤病院が実施する無痛MRI乳がん検診の画像が、メディカル・データ・ビジョン株式会社（同千代田区、代表取締役社長 岩崎博之）が開発・提供するPHRシステム「カルテコ」を使いスマートフォンなどで閲覧できるようになりましたのでお知らせします。無痛MRI乳がん検診は等潤病院が2025年6月に導入したもので、これまでのマンモグラフィを使った検診は“乳房が圧迫されて痛い”などとして、検診を避けていた人の受け皿になることを目指しているほか、マンモグラフィ画像は読影に属人的な面があったため、MRI検査を選択肢の一つにすることで、客観的な検査画像を受診者に提供、より納得感を得られる検診スタイルを提供しようと考えました。
【うつ伏せになって乳房を下向きにして撮影する】
【 カルテコの検査画面はイメージです 】
本件に関するお問合わせ先
メディカル・データ・ビジョン株式会社
広報 ： 君塚・赤羽・汲田
MAIL：pr@mdv.co.jp
TEL：03-5283-6911（代表）
【無痛MRIの主な特長】
■乳房型にくりぬかれたベッドにうつ伏せになるので、乳房を挟まない
■検診着で受診できるので、肌を見せる必要がない
■乳房を圧迫しないので、授乳期でも検診を受けることができる
■乳房再建術後でも、インプラント挿入後でも検診を受けることかできる
■MRI検査なので放射線被ばくがない
等潤病院での実績
対象期間：2025年6月1日〜11月30日
▽マンモグラフィ
総件数：438件
所見あり：27件
有所見率：6％
▽無痛MRI乳がん検診
総件数：34件
所見あり：6件
有所見率：17.6％
【社会医療法人慈生会等潤病院について】
設立 ：1974年10月
所在地：足立区一ツ家4−3−4
病床数：150床（一般78床、地ケア30床、回復期リハ42床）
診療科：内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・腎臓内科・人工透析・糖尿病内科・神経内科・血液内科・外科・乳腺外科・整形外科・消化器外科・脳神経外科・血管外科 ・肛門外科・麻酔科・泌尿器科・放射線科・救急科・リハビリテーション科・緩和ケア科・リウマチ科 ・皮膚科
