世界のダークファクトリー市場予測：2026年～2035年における成長要因、新たなトレンド、機会
ダークファクトリー市場レポートは、世界の業界全体を包括的に概観し、2020年から2025年までの過去期間における市場動向を検証するとともに、2025年～2030年および2035年Fの予測期間について詳細な見通しを提示しています。本分析では、すべての地域における市場パフォーマンスを評価し、各地域の主要経済圏における動向を検討することで、世界市場の全体像を明らかにしています。
2025年における世界のダークファクトリー市場規模は約546億3,790万ドルに達し、2020年以降、年平均成長率（CAGR）3.5％で安定的に拡大しました。市場は2025年の546億3,790万ドルから2030年には783億4,100万ドルへと成長し、年平均成長率7.5％で拡大すると予測されています。その後も成長は継続し、2030年以降は年平均成長率3.2％で推移し、2035年には約1,072億3,400万ドルに達する見込みです。
主要市場参入企業が採用している戦略的アプローチ
ダークファクトリー市場で事業を展開する主要企業は、市場での地位を強化するために多様な戦略的取り組みを進めています。これらの企業の中心的な施策は、戦略的提携や協業を通じて事業運営体制を強化することにあります。
新たな市場機会を最大限に活用するため、ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、ダークファクトリー関連企業に対し、完全自律型で目的別に設計された生産施設の導入を優先し、提供価値を高めることを推奨しています。
市場概要：ダークファクトリー
ダークファクトリーとは、生産現場における人の関与を最小限、または不要とする完全自動化型の製造施設を指します。これらの施設は24時間365日の連続稼働が可能であり、産業用ロボット、インテリジェント自動化システム、リアルタイムデータ分析などの先進技術を活用して、幅広い製造プロセスを自律的に管理します。
関連する製品およびサービスには、ロボットアーム、自動搬送システム、マシンビジョン技術、デジタルツイン、産業用ソフトウェアプラットフォーム、データ駆動型制御システムなどが含まれます。一方、代替システムとしては、人の労働力が依然として運用の中核を担う従来型または半自動化型の製造工場が挙げられます。
世界のダークファクトリー市場における主要企業
2024年には、上位10社が市場全体の13.6％を占めました。ファナック株式会社が市場シェア1.62％で最大手となり、以下の企業が続いています。
・シーメンスAG
・ABB株式会社
・ロックウェル・オートメーション株式会社
・シュナイダーエレクトリックSE
・クーカAG
・安川電機株式会社
・オムロン株式会社
・川崎重工業株式会社
・ハネウェル・インターナショナル株式会社
