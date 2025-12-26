MINISFORUM、Intel Core Ultra 9 285HX搭載 高性能ミニワークステーション「MS-02 Ultra」発売
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、Intel（R） Core（TM） Ultra 9 285HX 搭載、クリエイティブ用途など様々な用途に高いパフォーマンスを発揮する高性能ミニワークステーションMINISFORUM MS-02 Ultraを2026年1月下旬より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて順次発売いたします。
◆MINISFORUM MS-02 Ultra
MINISFORUM MS-02 Ultraは、Intel（R） Core（TM） Ultra 9 285HX を搭載した高性能ミニワークステーションです。24コア24スレッド、最大5.5 GHz動作の高性能CPUと最大192 GBもの大容量ECCメモリを搭載し、ミニPCの範疇を超えたAI処理能力を実現します。LLMによる推論や画像生成AIなどのローカル処理の高速化、省スペース化を含めRAID 0/1/5/10をサポート、クリエイティブ用途など様々な用途に高いパフォーマンスを発揮します。
※ベアボーンモデルにはメモリ・ストレージ・OSは搭載されていません
◆MINISFORUM MS-02 Ultra製品特徴
・DDR5 4800MHz 最大192 GB ECCメモリ
超高速なDDR5 4800 MHzのECCメモリを最大192 GBの大容量で標準搭載し、LLMや生成AI処理などに要求される極めて高いメモリ性能を満たすことで、Intel（R） Core（TM） Ultra 9 285HXの高いNPU性能をフル活用し、従来のミニPCを遥かに上回るパフォーマンスを発揮します。
・様々な用途に対応する充実のインターフェース
アクセスしやすい本体正面のUSB 3.2 Gen2やUSB4端子を始め、背面には25 Gb対応のデュアルSFP+ポートやUSB4、2.5Gb LANポートなど、通常のミニPCを凌駕する超高速インターフェースを多数搭載しています。
・Windows 11 Proプリインストール
Windows 11 Proをプリインストールし、数多くの最新機能を活用できます。
【発売詳細】
◆型番
MS-02ULTRA（285HX）
MS-02ULTRA-96ECC/2T-W11Pro（285HX）
MS-02ULTRA-192ECC/2T-W11Pro（285HX）
◆発売日
2026年1月下旬予定
◆推奨価格（税込）
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/minisforum-ms-02-ultra/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/MINISFORUM-MS-02-Ultra.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
