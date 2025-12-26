1月1日（元日）から新春『初売』スタート！ ベビーカー・抱っこ紐など出産準備アイテムが新春特価
株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、今年1年の感謝と新年を迎える喜びを込めた『初売』を、2026年1月1日（木・祝）から1月12日（月・祝）まで全国のアカチャンホンポで開催いたします。
新春限定プレゼントや、ベビーカー・抱っこ紐・ふとんセットなどの出産準備アイテム、楽しく遊べるおもちゃなどを新春特別価格でご用意しました。午（うま）年にちなんだ干支柄おしりふきも取り揃え、皆さまの子育てをサポートします。
また、お年玉企画としてポイント祭や、フードのおまとめ割引きなど、おトクにお買い物をお楽しみいただける企画も多数ご用意しております。
来年も皆さまの生活にたくさんのハッピーが“ウマ”れるよう、笑顔あふれる育児を応援してまいります。
■2026年 『初売』デジタルチラシ：https://bit.ly/4pP8U30
※年始の営業につきまして、詳しくは各店舗ホームページをご確認ください。
■出産・育児アイテムを新春特価でお届け！
お買い得アイテムが満載！アカチャンホンポでしか手に入らないベビーカー、抱っこ紐、ベビーふとんなど、出産準備にぴったりの商品を取り揃えました。
赤ちゃんの様子を見ながら、片手で簡単リクライニング。ママ・パパは操作がしやすく、いつでも好きな角度にしてあげられるので赤ちゃんも快適。
赤ちゃんの体重をヒップオンシートにあずけられるので装着も乗せ降ろしも簡単。
セット内容がすべて洗える(※)、日本製にこだわったふとんセット！
お洗たくの手間を軽減する防水キルトパッド入り。
※洗たくの際は、必ずネットをご使用ください。
■人気の玩具が最大50％OFF！（※） ※メーカー希望小売価格より
タブレット端末を操作しながらお料理するママやパパのまねっこ！
スマートパネルをタッチしてコンロを動かそう。
おしゃべりもたくさん収録！
あっちこっち走り回るアンパンマンとおいかけっこしよう！
手の★マークのスイッチを握ると「アンパンマンのマーチ」が流れ、アンパンマンが走り回ります。
チラシを見ながら電話でピザを注文♪
かまどでピザを焼いたらピザを箱に詰めてバイクでお届けします！
お米から生まれたねんど。米粉と塩の素材でできています。
もっちりなめらかでやわらかく、伸びが良いのでいろいろな形が作りやすくなっています。
■親子でおそろいコーデが楽しめるディズニーキャラクターTシャツセット
初売⑫
【商品概要】
■商品名：親子Tシャツセット（ディズニー ／トイ・ストーリー）
■サイズ：＜お子さま＞80・90・100・110・120cm ＜大人＞フリーサイズ
■価 格：1,980円（税込2,178円）
■かわいい干支柄のおしりふき！
毎年恒例！「水99％Super 新生児からのおしりふき」に、かわいい“うま”のデザインが登場！
干支の限定デザインでお得な20個パック。
【商品概要】
■商品名：水99％Super 新生児からのおしりふき 新春パッケージ スタンダードタイプ
■内容量：90枚×20個
■価 格：2,100円（税込2,310円）
【商品概要】
■商品名：水99％Super 新生児からのおしりふき 新春パッケージ 厚手タイプ
■内容量：60枚×20個
■価 格：3,480円（税込3,828円）
■干支デザインのほ乳びん
記念やお祝いにもおすすめな干支のデザイン！
ママのおっぱいを飲む時と同じ姿勢で飲めるのが特長です。
■新春限定プレゼント
ポイントアプリ会員様限定企画！
当日お買上げ金額が3,300円（税込）以上の方にレジにて、「親子エコバッグ」をプレゼントします！
※1/2(金)以降より営業する店舗の企画の実施につきましては、各店ホームページをご確認ください。
※店舗により取り扱いがない、または取り寄せになる商品・サイズ・カラーがございます。
※一部、数量限定の商品がございます。
※掲載の商品は十分用意しておりますが、万一品切れの場合は、ご容赦ください。
※オンラインショップでは、実施期間・商品・価格・ポイントなど企画内容が異なる場合があります。
※昭島イトーヨーカドー店・ホームズ寝屋川店・池袋東武店・アル･プラザ小松店・ゆめタウン行橋店（2026年1月31日（土）閉店）は実施いたしません。