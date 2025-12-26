茨木市『つどい、つながる文化の会議』で市民主体の文化活動の基盤づくりを共創

文化施設の運営・文化振興に関連するコンサルティング業務を展開するサントリーパブリシティサービス株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：千大輔、以下SPS）は、大阪府茨木市主催の市民参加型プロジェクト「令和7年度 つどい、つながる文化の会議（全6回）」の企画・運営を実施しました。本プロジェクトは、茨木市文化振興ビジョン（第2期）※1 の一環として、市民や文化芸術団体が新たなつながりを築き、「文化的コモンズ」※2の形成を促進することを目的としています。

※1)茨木市文化振興ビジョン（第2期）

※2)地域の共同体の誰もが自由に参加できる入会地のような文化的営みの総体





1.プロジェクト２年目は“学びとつながり”で次年度の実践へ

茨木市が進める「文化的コモンズ」形成に向け、SPSは初年度に続き、令和7年度も茨木市と共創しながらプロジェクトを企画・運営しました。初年度は、市民同士が協力してイベント企画に挑戦し文化活動を生み出す場を創出。今年度は次のステップとして、市民が『市民アートコーディネーター ※３ 』として成長するために、情報発信力やネットワーク形成に必要なスキルを学ぶプログラムを実施しました。

講義や視察、グループワークを通じて、文化芸術と他分野との連携による価値創出や、共創のヒントを得る機会を提供。令和8年度には、こうした学びを活かし、市民自身が『市民アートコーディネーター』として実践に挑む予定です。





※３)文化芸術活動を行う団体・市民をサポートし、アーティストや専⾨家と共に文化芸術の魅力を広める活動を担う

2.市民同士の学び合いと視点の広がり

プログラムでは、単なるスキル付与にとどまらず、市民が学び合う姿勢を重視し、約15名が7月～11月で全6回のセッションに参加しました。参加者は、文化活動に必要な視点や福祉・教育など他分野との連携方法を学びながら、『市民アートコーディネーター』の基本役割（つどう・つながる・つたえる）への理解を深めました。

対話や視察を通じて、「誰にとって心地よい場づくりをするのか」「どう伝えるべきか」といった問いも交わされ、最終回では参加者自身が感じた変化や今後の挑戦の声が寄せられています。

こうした学びと決意は、令和8年度の実践フェーズへの大きな一歩です。SPSは茨木市とともに、市民が自ら文化を育む基盤づくりをさらに進めてまいります。

３.大阪府茨木市コメント ー 人を育て、文化のすそ野を広げる挑戦

市民の皆さん様自身が、文化芸術を広げていただく役割を担ってほしいと考えています。この取り組みは、自治体としても手探りの挑戦であり全国的にも珍しい試みです。イベントを開催するだけでなく、人を育て、まちを育てるという視点を重視しており、SPSの共創姿勢に大きく助けられています。今回のプログラムを通じて、関わる市民の皆さんが様々な交流を通し 茨木市への愛着を深め、文化芸術のすそ野が広がっていくことを期待しています。（茨木市市民文化部次長 兼文化振興課長 今西雅子様）

