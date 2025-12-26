株式会社タイプツー（本社：東京都台東区）は、世界的に人気のある「スヌーピー」をデザインしたゲームアクセサリーの新製品として、『スヌーピー ポーチ（Switch2用）』全2種を2025年12月27日（土）に発売いたします。

本製品は、Switch2本体をキズや汚れから保護するEVA素材の収納ポーチです。スヌーピーの愛らしい表情が際立つ「フェイス」と、クールな黒背景にSwitch2のイメージカラーを取り入れたロゴが映える「JOE COOL」の全2種類が新たに登場しました。

■「ピーナッツ」とは「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。・日本のスヌーピー公式サイト： http://www.snoopy.co.jp/・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」： https://www.facebook.com/SnoopyJapan・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」： https://x.com/snoopyjapan・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」： https://x.com/snoopy_jp_info・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」： https://www.instagram.com/snoopyindailylife・日本の公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」： https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

『スヌーピー ポーチ（Switch2用）』の特長

「スヌーピー」のイラストが可愛い！デザイン全2種のSwitch2用収納ポーチ

世界中で親しまれている「スヌーピー」デザインのSwitch2用ポーチです。デザインは、スヌーピーの愛らしい表情が際立つ「フェイス」と、クールな黒背景にSwitch2のイメージカラーを取り入れたロゴが映える「JOE COOL」の全2種類をご用意しています。

Joy-Con2装着したままSwitch2を収納可能！軽量で衝撃に強いEVA素材のポーチ

Joy-Con2を装着したままSwitch2本体を収納できます。軽量で丈夫な「EVA」を採用しており、Switch2本体をしっかりと保護します。

ゲームカードが最大14枚入るポケットと便利なメッシュポケットでらくらく収納

内部には、ケーブルやクリーニングクロスなどのアクセサリーを収納できるメッシュポケットに加え、Switch2／Switch用ゲームカードを最大14枚収納できるポケットを備えています。Switch2本体と周辺機器をまとめてスマートに収納し、そのまま持ち運ぶことができます。

商品概要

【スヌーピー ポーチ（Switch2用）】

■デザイン：フェイス（JAN：4570074200454）／JOE COOL（JAN:4570074200461）■対応機種：Nintendo Switch 2■セット内容：ポーチ×1■素材：EVA（内部）、PU（外部）■サイズ：約140mm×290mm×50mm■価格：希望小売価格 2,640円（税込） 2,400円（本体）■発売日：2025年12月27日（土）■製品ページ：https://www.type2.co.jp/products/snp/s2snpp/

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがございます。※本製品はタイプツーのオリジナル製品であり、Microsoft Corporationおよび任天堂のライセンス製品ではありません。※画像の無断使用・無断転載を固く禁じます。

