株式会社サイバーガジェット（本社：東京都千代田区）では、人気キャラクター「ドラえもん」デザインのSwitch2向けゲームアクセサリーとして、『ドラえもん ポーチ（Switch2用）』を2025年12月27日（土）に発売いたします。

『ドラえもん ポーチ（Switch2用）』の特長

『ドラえもん』のイラストがかわいい Switch2本体用収納ポーチ

人気キャラクター『ドラえもん』デザインの、Switch2本体を収納できるポーチが新登場！表面にドラえもんの顔、裏面に四次元ポケットをあしらった「フェイス」と、水玉模様の中でドラえもんがひょっこり見え隠れする「かくれんぼ」の全2種類をご用意しています。

Joy-Con2を装着したまま収納OK！ 軽くて丈夫なEVA素材でSwitch2本体をしっかり保護！

Switch2本体は、Joy-Con2を装着した状態のまま収納できます。さらに、別売の弊社製Switch2用カバーやJoy-Con2用カバーを取り付けたままでも、そのまま収納可能です。内部には、軽量で衝撃に強いEVA素材を採用しており、大切な本体をしっかりと保護します。

ゲームカードなどの関連アイテムをまとめて収納できる便利ポケット付き！

ポーチ内部には、イヤホンやケーブルなどの周辺機器を収納できるメッシュポケットと、Switch2／Switch用ゲームカードを最大14枚しまえる便利なポケットを搭載しています。Switch2本体と関連アイテムをひとまとめにして収納・持ち運びできる、使い勝手の良いポーチです。

商品概要

『ドラえもん ポーチ（Switch2用）』

■ デザイン（JAN）：フェイス（4544859036552）／かくれんぼ（4544859036569）■ 対応機種：Nintendo Switch 2■ セット内容：ポーチ×1■素材：PU（ポーチ外部）、ポリエステル（ポーチ内部）、EVA（クッション層）■サイズ：約140mm×290mm×50mm■希望小売価格： 税込 \2,530（税抜 \2,300）■発売日：2025年12月27日（土）■製品ページ：https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036552/■通販ページ： 〓■著作権表記：ⒸFujiko-Pro,Shogakukan,TV-Asahi,Shin-ei,and ADK

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがございます。※本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。※記載されている会社名・製品名は、各社の商号・商標または登録商標です。

