株式会社ヌーカ(本社：神奈川県藤沢市、代表取締役社長：小堺 弓木奈)は、当社が展開する寝袋「Nuuca Sleep」シリーズ(旧「Hygge Sleep」シリーズ)が、全世界のクラウドファンディングプラットフォームを対象とした調査により、過去に実施されたすべての寝袋関連プロジェクトの中で、累計支援額において世界1位となったことをお知らせいたします。

本結果は、第三者リサーチ会社であるTFCO株式会社による調査に基づくもので、調査時点(2025年11月11日)までに確認された実績です。


Nuuca Sleep1


■ 調査概要

・調査主体　　　　　　　　　：TFCO株式会社(第三者リサーチ会社)

・調査対象プラットフォーム数：全世界 374

　※この中には、寝袋関連プロジェクトを実施していないプラットフォームも含まれます

・調査対象プロジェクト　　　：2025年11月11日までに、実施されたすべての寝袋関連のすべての

　　　　　　　　　　　　　　　クラウドファンディングプロジェクト(75プロジェクト)

・評価指標　　　　　　　　　：累計支援額

・調査基準日　　　　　　　　：2025年11月11日

・調査結果　　　　　　　　　：「Nuuca Sleep」シリーズが累計支援額 世界1位



■ 「Nuuca Sleep」シリーズについて

「Nuuca Sleep」シリーズは、「寝心地の良さ」「使いやすさ」にこだわり、アウトドアだけでなく普段から自宅で使用いただくことをコンセプトに開発された寝袋です。

キャンプや車中泊などのアウトドア用途に加え、自宅での来客用布団や防災用としても使える設計が特徴で、寝心地・汎用性・デザイン性を兼ね備えた製品として支持を集めてきました。

クラウドファンディングにおいては、製品の機能性だけでなく、生活に寄り添う発想や品質へのこだわりが評価され、国内外の多くの支援者から共感と支持を獲得しています。


Nuuca Sleep

https://item.rakuten.co.jp/nuuca/10000003/


Nuuca Sleep Max

https://www.makuake.com/project/nuucasleep/


Nuuca Sleep2


■ 今回の結果について

本調査は、特定の国や単一のプラットフォームに限定されたものではなく、全世界のクラウドファンディングプラットフォームを対象とした横断的な調査です。

株式会社ヌーカでは、本結果を一過性の記録ではなく、製品品質およびブランドに対する信頼性の証明と捉え、今後も誠実なものづくりを継続してまいります。


Nuuca Sleep3


■ 会社概要

・会社名　　　： 株式会社ヌーカ

・所在地　　　： 神奈川県藤沢市

・代表者　　　： 代表取締役社長　小堺 弓木奈

・事業内容　　： アウトドア用品の企画・開発・販売

・ホームページ： https://nuuca.jp/


Nuuca Sleep4


Nuuca Sleep5


Nuuca Sleep6