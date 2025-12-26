賃貸物件の空室長期化や築古物件の価値低下が社会課題となる中、“大家さんと直接つながる”賃貸サイト「ウチコミ！」は、DIY系YouTuberとDIY可能な賃貸物件の大家さんを直接つなぐマッチングキャンペーンを開始しました。

YouTubeによる発信と実際の物件再生を組み合わせた、新しい空室対策の取り組みです。





YouTuber×大家さんマッチングDIYキャンペーン









■実施背景

(1)大家さんと直接つながるからこそ実現したDIY連携

「ウチコミ！」は、入居希望者と大家さんが直接チャットでやり取りできる賃貸サイトです。

条件や要望だけでなく、人柄や価値観を含めたコミュニケーションができるため、DIYをはじめとした柔軟な運用が可能な物件が多いことが特徴です。

この仕組みを活かし、「DIYを通じて物件の魅力を高めたい大家さん」と「自身のDIYスキルを社会に役立てたいDIY系YouTuber」を結びつける企画が生まれました。





(2)深刻化する「空き家問題」

すべての物件は、空室期間が長引くほど収益は生まれず、時間経過とともに少しずつ築古物件へ近づいていきます。

築年数が古い物件ほど、借り手がつかずに課題が深刻化している状況です。

一方で、大規模リフォームには高額な費用がかかり、「何から手を付けるべきかわからない」という大家さんの声も少なくありません。





(3)空き家問題を「趣味」で解決

上記のような課題に対し、『自身のDIYをもっと広い範囲で役立てたい』『困っている大家さんを助けたい』と手を挙げいただいたのが、DIY系YouTuberのとっことん様です。





とっことんDIYチャンネル





▼とっことんDIYチャンネル

https://www.youtube.com/@diy6592









■企画概要

本企画では、DIYの企画立案から材料の買い出し、1日施工、撮影、動画公開までをワンストップで実施。

物件価値の向上と話題性の創出を同時に実現します。





▼「YouTuber×大家さんマッチングDIYキャンペーン」HP

https://uchicomi.com/guide/owner/diy/









募集開始後、100名近い大家さんから反響が寄せられ、以下の大家さんとともに実施が決定しました。





大家のTさん





本企画では、1日のDIYでどこまで変わるのか、その過程をYouTubeにてお届けします。

DIY施工後の物件は、実際に賃貸物件として入居者募集を行う予定です。





DIY実施予定日 ： 2026年2月3日(火)

動画・入居者募集リリース時期： 2026年2月下旬～3月上旬





▼当日の取材等お問い合わせはこちら

https://uchicomi.com/guide/interview





▼企画の進捗状況は、Xにて随時発信予定

https://x.com/uchicomi_corp





ウチコミ！では今後も、人と人が直接つながる仕組みを通じ、

賃貸市場の新しい可能性を広げていきます。









■「ウチコミ！」について

「ウチコミ！」は、大家さんが直接物件を掲載し、入居希望者とやりとりできる賃貸情報サイトです。仲介手数料が無料なだけでなく、大家さんの想いや柔軟な交渉を通じて、より“人と住まいが自然につながる”仕組みを目指しています。





サービスサイト： https://uchicomi.com/





【株式会社ウチコミ概要】

社名 ： 株式会社ウチコミ

代表者 ： 代表取締役 大友 健右

URL ： https://uchicomi.com/

本社 ： 東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル18階

設立 ： 2012年7月

資本金 ： 2,500万円

事業内容： オーナーと入居希望者を直接つなぐプラットフォーム「ウチコミ！」運営