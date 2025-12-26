¡Ò¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¤¬Êü±Ç25¼þÇ¯¤Ç¾¦¶È»ÜÀß¤È½é¥³¥é¥Ü¡Ó¥¢¥È¥ì¥¦¥£¥ó¥¿ー¥«ー¥Ë¥Ð¥ë1/2(¶â)¥¹¥¿ー¥È¡ª¥¢¥È¥ì¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ÎÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥È¥ì(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶ ¹°¹Ô¢¨)¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ»Íµ¨¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î2Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¡¢¥¢¥È¥ì¥¦¥£¥ó¥¿ー¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Êü±Ç25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¤¬¾¦¶È»ÜÀß¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜ´ë²è¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥¢¥È¥ì¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ä¤Õ¤ë¤Þ¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ÎÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢£¥³¥é¥Ü³µÍ×
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î2Æü(¶â)～2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥¢¥È¥ì»ÍÃ«¡¢¥¢¥È¥ì¿®Ç»Ä®¡¢¥¢¥È¥ì¥ô¥£ÅìÃæÌî ¤Ï1/3(ÅÚ)～³«»Ï¡£
ÂÐ¾Ý´Û¡¡¡§¥¢¥È¥ì·ÃÈæ¼÷¡¢¥¢¥È¥ìÂçÁ¥¡¢¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»û¡¢¥¢¥È¥ìÌÜ¹õ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥È¥ì¸ÞÈ¿ÅÄ¡¢¥¢¥È¥ìÂç¿¹¡¢¥¢¥È¥ìÂç°æÄ®¡¢¥¢¥È¥ì±ºÏÂ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥È¥ì¾¾¸Í¡¢¥¢¥È¥ì¼è¼ê¡¢¥¢¥È¥ìµµ¸Í¡¢¥¢¥È¥ì¿·±º°Â¡¢¥¢¥È¥ì»ÍÃ«¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥È¥ì¿®Ç»Ä®¡¢¥¢¥È¥ìÃÝ¼Ç¡¢¥¢¥È¥ì¥ô¥£»°Âë¡¢¥¢¥È¥ì¥ô¥£ÅìÃæÌî¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥È¥ì¥ô¥£ÂçÄÍ¡¢¥¢¥È¥ì¥ô¥£ÅÄÃ¼¡¢¥¢¥È¥ì¥ô¥£Áã³û
¢§ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.atre.co.jp/campaign/wintercarnival2026/
¢£´ÛÆâÁõ¾þ¤ÈÊ»¤»¤Æ¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¤òÊüÁ÷¡ª
´ü´ÖÃæ¡¢¥¢¥È¥ìÂÐ¾Ý´Û¤Ë¤Æ¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¤Î´ÛÆâÊüÁ÷¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥È¥ì¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ÛÆâÁõ¾þ¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢´ÛÆâÊüÁ÷¤Ç¡Ö¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.atre.co.jp/campaign/wintercarnival2026/#campaign01
¢¨¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¤Î´ÛÆâÊüÁ÷¤ÎÆü»þ¤Ï³Æ´Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÛÆâÁõ¾þ¥¤¥áー¥¸
¢£¥¢¥È¥ì¡ß¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
(1)¤ª¤Õ¤ë¤Þ¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¢¥È¥ì¡ß¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß ¸«½¬¤¤ËâË¡¥Îー¥È¡×
ÂÐ¾Ý´Û¤Ë¤Æ¡¢¤ªÇã¤¤¾å¤²¶â³Û3,000±ß(ÀÇ¹þ¡¦¹ç»»ÉÔ²Ä)°Ê¾å¤Î¥ì¥·ー¥È¤ò»ý»²¤Ç¡¢¥¢¥È¥ì¡ß¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥¢¥È¥ì¡ß¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß ¸«½¬¤¤ËâË¡¥Îー¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢§ÇÛÉÛ¾ì½ê¤äÆü»þ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.atre.co.jp/campaign/wintercarnival2026/#present02
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤1ºý¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Îー¥È¥µ¥¤¥º¤ÏA5¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥È¥ì¡ß¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¸«½¬¤¤ËâË¡¥Îー¥È¡×¥¤¥áー¥¸
(2)¥Ï¥Ã¥Ôー¡ª¥é¥Ã¥ー¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Èー¤É¤±¡ª¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
2026Ç¯1·î9Æü(¶â)～ÂÐ¾Ý´Û¤Ë¤Æ¡¢¤ªÇã¤¤¾å¤²¶â³Û1,500±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¡ª¥é¥Ã¥ー¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Èー¤É¤±¡ª¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.atre.co.jp/campaign/wintercarnival2026/#present01
¢¨1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1Ëç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Á´7¼ï¡¢¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¡ª¥é¥Ã¥ー¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Èー¤É¤±¡ª¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¥¤¥áー¥¸
(3)¥¢¥È¥ì¸ø¼°X¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
2026Ç¯1·î2Æü(¶â)～1·î19Æü(·î)¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥¢¥È¥ì¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー¤È¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¡¢¤ª¥¸¥ãËâ½÷¥Á¥ãー¥à¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¤¬ÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.atre.co.jp/campaign/wintercarnival2026/#event01
¤ª¥¸¥ãËâ½÷¥Á¥ãー¥à¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¥¤¥áー¥¸
¢£¥¢¥È¥ì¡ß¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß ¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÈÆÃÊÌ¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü
(1)¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
´ü´ÖÃæ¡¢¥¢¥È¥ì´ÛÆâ¤Ë¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î²£¤Ë¤¢¤ëÆó¼¡¸µ¥Ðー¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡¢¡ÖËèÆü¤¬ÆüÍËÆü¡¢ËèÆü¤¬¤¿¤ó¤¸¤ç¤¦ÆüÊÉ»æ¡×¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¢§ÀßÃÖ´Û¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.atre.co.jp/campaign/wintercarnival2026/#campaign02
¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¤¥áー¥¸
¡ÖËèÆü¤¬ÆüÍËÆü¡¢ËèÆü¤¬¤¿¤ó¤¸¤ç¤¦ÆüÊÉ»æ¡×¥¤¥áー¥¸
(2)¥¢¥È¥ì¡ß¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß ÆÃÊÌ¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü
°ìÉôÂÐ¾Ý´Û¤Ë¤Æ¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¾Ò²ð¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤¢¤ëÆó¼¡¸µ¥Ðー¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡¢¡Ö¤Ô¤ê¤é¤é¡ù¥á¥í¥Ç¥£ÊÉ»æ¡×¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¢§ÀßÃÖ´Û¡¦´ü´Ö¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.atre.co.jp/campaign/wintercarnival2026/#campaign03
ÆÃÊÌ¥Ñ¥Í¥ë¥¤¥áー¥¸
¡Ö¤Ô¤ê¤é¤é¡ù¥á¥í¥Ç¥£ÊÉ»æ¡×¥¤¥áー¥¸
¢£¥·¥ã¥ó¡¦¥É¡¦¥¨¥ë¥Ö ¥¢¥È¥ì·ÃÈæ¼÷Å¹¤Ç¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡ª
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¦¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
1·î2Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¥¢¥È¥ì¡ß¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¤½¤ÎÂ¾¡¢ÈÎÇä¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.atre.co.jp/campaign/wintercarnival2026/champdeherbe_item.pdf
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥¤¥áー¥¸
´ü´ÖÃæ¡¢¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò´Þ¤à¡¢3,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¾å¤²¤Ç¡¢¡ÖËèÆü¤¬ÆüÍËÆü¡¢ËèÆü¤¬¤¿¤ó¤¸¤ç¤¦Æü¥«ー¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸(Á´7¼ï)¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¤ªÇã¾å¤²¤Ç¡¢¡Ö¤Ô¤ê¤é¤é¡ù¥á¥í¥Ç¥£¥«ー¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥«ー¥É¥¤¥áー¥¸
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥È¥ì ³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥È¥ì
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4ÃúÌÜ1ÈÖ18¹æ
²ñ¼ÒÀßÎ©¡§1990Ç¯4·î2Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡§16²¯3ÀéËü±ß
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§¹â¶¶ ¹°¹Ô¢¨
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±Ø¥Ó¥ë¤Î´ÉÍý¤ª¤è¤Ó±¿±ÄÅù
±¿±Ä»ÜÀß¡§¥¢¥È¥ì·ÃÈæ¼÷¡¢¥¢¥È¥ìÀîºê¡¢¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»û¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥È¥ìÉÊÀî¡¢¥×¥ì¥¤¥¢¥È¥ìÅÚ±º Â¾
¢¨¹â¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×