「オグラ眼鏡店」「こどもメガネアンファン」を展開している株式会社オグラ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小倉 信典)は、2026年の初売りにあわせて、公式LINEの新規友だち追加キャンペーンを実施いたします。

2026年1月1日(木・祝)から1月12日(月・祝)までの期間中、オグラ眼鏡店公式LINEまたはこどもメガネアンファン公式LINEを新規で友だち追加いただいたお客さまへ、初売り限定のクーポンをプレゼントいたします。





新春初売り2026









〈オグラ眼鏡店〉

新しいレンズで、新年を快適に。

公式LINE： https://page.line.me/231etqje?openQrModal=true





新規友だち追加で、期間中にご利用いただける「レンズ10％OFFクーポン」をご用意しております。

国内外から厳選したアイウェアと、確かな視力測定、丁寧なフィッティングを通じて、新しい一年のスタートにふさわしい一本をご提案いたします。









〈こどもメガネアンファン〉

正しい掛け位置で、しっかりフィット。

公式LINE： https://page.line.me/748ubjxc?openQrModal=true





新規友だち追加で、2種類のクーポンをご用意しております。

ご来店いただいたお子さま・ご家族全員にご利用いただける特典に加え、抽選クーポンも配信。

より楽しく、お得にメガネ選びをお楽しみいただけます。









【キャンペーン概要】

実施期間：2026年1月1日(木・祝)～1月12日(月・祝)

内容 ：公式LINE 新規友だち追加でクーポンをプレゼント

特典内容：〈オグラ眼鏡店〉公式LINE

・メガネレンズ 10％OFFクーポン

〈こどもメガネアンファン〉公式LINE

(1)抽選クーポン(10人に1人が当たる)

・レンズコーティング ご優待券 プレゼント

(2)全員もらえるクーポン

・鼻パッド または メガネ拭き プレゼント

対象店舗：オグラ眼鏡店／SPECS／こどもメガネアンファン 各店

配信元 ：オグラ眼鏡店公式LINE／こどもメガネアンファン公式LINE





注意事項：

【オグラ眼鏡店 レンズ10％OFFクーポンについて】

※本クーポンは、16歳以上のお客様がご利用になるメガネに限りご使用いただけます。

※クーポンはご注文時にご提示ください。

※オグラ眼鏡店推奨レンズに限りご利用いただけます。

※レンズのみのご購入でもご利用可能です。

※他の優待・特典との併用はできません。

※有効期限：2026年1月12日(月・祝)まで





【こどもメガネアンファン クーポンについて】

(1)抽選クーポン(レンズコーティング ご優待券)

※メガネを店頭表示価格〈税込〉33,000円以上お買いあげの場合にご利用いただけます。

※レンズ交換のみの場合もご利用可能です。

※他の優待・特典との併用はできません。

※有効期限：2026年2月28日(土)まで





(2)全員もらえるクーポン(鼻パッド／メガネ拭き)

※鼻パッド交換はご家族内で2組まで、メガネ拭きは1枚までとさせていただきます。

※フレームの仕様により、鼻パッド交換ができない場合がございます。

※有効期限：2026年1月12日(月・祝)まで





新しい年のはじまりに、ご自身やご家族の視生活を見直す機会として、ぜひこの初売りキャンペーンをご利用ください。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社オグラ

設立 ： 1954年7月1日

代表者 ： 代表取締役社長 小倉 信典

資本金 ： 3,500万円

事業内容： メガネ専門店の経営、子供メガネ専門店の経営、メガネフレームの開発、

ロービジョン用具の販売、その他光学品の販売、補聴器の販売、

関連商品(ケース他)、コンタクトレンズの販売

URL ： https://www.ogura-megane.co.jp/

https://enfant-megane.com/