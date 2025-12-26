和洋菓子の製造・販売を行う株式会社あわしま堂(所在地：愛媛県八幡浜市、代表取締役：傳長 秀文)から、愛媛県産の特産物「はだか麦」を使用したお饅頭「ねこのむぎちゃん」が再登場！本商品は2025年7月にも販売され、ご好評をいただいたこだわりのお饅頭です。2026年も、バレンタインデーや2月22日の猫の日に合わせて販売することが決定いたしました！さらに、毎年人気の冬季限定「贅沢濃厚チョコまんじゅう」も発売します！





ネット販売(Amazon・公式オンラインストア)は2026年1月1日(木・祝)から発売。発送は1月8日(木)以降を予定しております。





戻ってきたねこのむぎちゃん





冬季限定チョコまんじゅう





■はだか麦×ミルク餡×チョコ「ねこのむぎちゃん」

大麦の一種であるはだか麦。愛媛県は38年連続で生産量日本一！麦みその原料やパン、ウイスキーなど、さまざまな形で親しまれている食材です。

そんなはだか麦をお饅頭の生地に使用し、ほんのり香ばしく、しっとりと焼き上げました。お饅頭は、まるっとかわいい猫の形。茶トラネコの名前でお馴染みの「ムギ」と「麦」をかけ合わせて、「ねこのむぎちゃん」と名付けました。





ねこのむぎちゃん





「ねこのむぎちゃん」は、こちらから製造風景もご覧いただけます！

https://awashimado-on-line.myshopify.com/blogs/column/nekonomugichan









■冬季限定 チョコたっぷりの「贅沢濃厚チョコまんじゅう」

チョコチップを混ぜ込んだチョコ餡を、チョコ風味生地で包んで焼き上げたお饅頭です。しっとりとしたくちどけと、チョコがぎっしり詰まった濃厚さにこだわりました。この時期にしか味わえない、冬季限定のチョコ和菓子をお楽しみください。





贅沢濃厚チョコまんじゅう

















■商品情報

本商品は、量販店や公式オンラインストア、Amazonでお買い求めいただけます。公式オンラインストアとAmazonでは、15個入と28個入のみの販売です。また、公式オンラインストア限定で、地域限定商品を詰め合わせた和菓子セットも発売。「ねこのむぎちゃん」「贅沢濃厚チョコまんじゅう」が入っているだけでなく、その他の新商品も一度にお楽しみいただけます。





オンラインストアでしか買えない和菓子セットの詳細はこちら！

https://awashimado-on-line.myshopify.com/blogs/column/mugichocolatewagashiset2026





公式オンラインストア限定 和菓子セット





＜商品概要＞

商品名 ：ねこのむぎちゃん

内容量 ：1個

販売期間：2026年1月4日(日)～2月下旬(関東エリアは2月1日(日)～2月下旬)

販売場所：中四国・九州・関東エリアの量販店、公式オンラインストア、Amazon

※公式オンラインストアとAmazonでの販売は2026年1月1日～2月中旬ごろまでを予定しております





商品名 ：贅沢濃厚チョコまんじゅう

内容量 ：1個

販売期間：2026年1月4日(日)～2月下旬(関西エリアは2月1日(日)～3月下旬)

販売場所：北海道・沖縄を除く全国の量販店、公式オンラインストア、Amazon

※公式オンラインストアとAmazonでの販売は2026年1月1日～2月中旬ごろまでを予定しております





公式オンラインストア

https://awashimado-on-line.myshopify.com





Amazon

https://x.gd/Tf17N









■会社概要

商号 ： 株式会社あわしま堂

代表者 ： 代表取締役 傳長 秀文

所在地 ： 〒796-0295 愛媛県八幡浜市保内町川之石1-237-53

設立 ： 1968年7月

事業内容： 和菓子の製造・販売

資本金 ： 1億円

URL ： https://www.awashimado.co.jp









【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社あわしま堂 お客様相談窓口

TEL：0120-36-2536

お問い合せフォーム： https://www.awashimado.co.jp/contact.php?ini=on#mail