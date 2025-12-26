バイク用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、4K高画質録画で手ブレ補正機能付き前後同時録画バイク用ドライブレコーダー『BDVR-B002』の特別割引キャンペーンの実施をお知らせします。





MAXWIN BDVR-B002





【新春初売りキャンペーン概要】

◆期間

2025年12月26日(金)～2026年1月31日

◆価格

メーカー希望小売価格： 55,000円

割引価格 ： 16,800円

◆販売ショップ

・Amazon ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0D1X5B5FK

・楽天市場 ： https://item.rakuten.co.jp/ukachi/bdvr-a001-set1-02/

・Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/bdvr-b002.html









【製品詳細】





4K+EIS





4K+EIS(手振れ防止)録画対応

前カメラはEIS防振機能でブレの少ない綺麗な映像を実現。さらに鮮明な画質を誇る4K対応。ドライブレコーダーとしてはもちろん、アクションカメラとしても使用できます。





前後同時2K録画対応





前後同時2K録画対応

コンパクトサイズでヘルメット装着で前後同時録画を実現。危険なあおり運転をされた場合でも、相手の車のナンバープレートを確実に読み取ります。





60fps





60fps対応！滑らかなで鮮明な撮影映像

自然でなめらかな映像を実現する60fps対応。さらに夜間や曇天の撮影に強いSONY STARVIS IMX335を備えた120° 広角レンズ、最高画質は前1カメラで 2K(2560×1440P) 59fps。前後2カメラで 2K+2K (2560x1440P) 28fps 同時録画も可能です。





ワンタッチ





スライドするだけワンタッチ！簡単に取付け・取外し可能

簡単に取付/取外しできるスライド固定方式。ヘルメット装着マウントやアクションカメラ用マウントがあり、取り付けの汎用性バツグン。





Wi-Fi対応





Wi-Fi対応。専用スマートフォンアプリで映像チェック

Wi-Fi経由でお使いのスマートフォンなどで「撮影前のアングル確認」「本体設定」「録画映像確認」ができます。また、撮った動画をスマートフォンに転送し、SNSへの投稿や友達や家族とシェアできます。また、アプリに接続時に自動で日時設定を補正されるため、手動で設定を行う必要がありません。





2000mAh





最大約5時間使用可能！2000mAh リチウムイオン電池内蔵

高性能リチウム電池を内蔵し、前1カメラ4K画質で約5時間、前後2カメラ 2K+2K画質で約4時間の録画が可能。2A急速充電にも対応しています。





IP65





突然の雨も安心。IP65相当の防塵・防水性能

IP65レベル相当の防塵・防水設計で悪天候でも撮影が可能です。





LED信号機に対応





全国LED信号機に対応

本商品はフレームレートを調整して、日本全国のLED信号に対応しています。LED信号機の灯火状態をしっかりと記録します。





長時間録画可能





長時間録画可能。8GB～128GBのSDカード対応

最大128GBまで容量microSDカード対応。メモリーがいっぱいになると自動ループで録画。





音声記録可能

マイクは本体内蔵、無用な風切り音や騒音を最大限に拾わないように調整しています。映像と合わせて音声も記録するので、状況確認が明確になります。





【製品仕様】





製品仕様1





製品仕様2





本体重量 ： 約100g (SDカード、電源ケーブル除く)

本体サイズ ： L113xW38xH38(mm)

記録媒体 ： 8GB～128GB microSD(U3以上、初回ご利用時に本機でフォーマット必要)

撮影素子 ： 1/2.8型 Sony IMX335 約500万画素 Starvics CMOS

レンズ画角 ： 約120°(対角)

F値 ： F1.8

動画画質 前方1カメラ ： 4K (3840×2160P)＠28fps +EIS

2K (2560×1440P)＠59fps +EIS

2K (2560×1440P)＠28fps +EIS

FHD(1920×1080P)＠59fps +EIS

FHD(1920×1080P)＠28fps +EIS

動画画質 前後2カメラ ： 2K (2560×1440P)＠28fps +2K (2560×1440P)＠28fps

FHD(1920×1080P)＠59fps +FHD(1920×1080P)＠59fps

FHD(1920×1080P)＠28fps +FHD(1920×1080P)＠28fps

Gセンサー ： 有

記録方式 ： 常時録画/緊急録画(常時録画中のGセンサー衝撃検知映像保護)

録画ファイル構成 ： 2分/3分/5分

フレームレート ： 28コマ／秒、59コマ/秒

画像圧縮方式 ： H.264

音声録音 ： マイク音量ON/OFF切替え可能

映像ファイル形式 ： .MP4/.TS

スマホ/タブレット端末再生方法 スマホアプリ「Viidure」

推奨PC再生ソフト ： Windows Media Player/VLC Media Player

防塵・防水等級 ： IP65

内蔵バッテリー容量 ： 2000mAh

バッテリー稼働時間 ： 約300分(4K @28fps+EIS)

約200分(2K @28fps+2K @28fps)

入力端子 ： USBType-C

動作温度範囲 ： -20℃ ～ +80℃

保管温度範囲 ： -20℃ ～ +70℃