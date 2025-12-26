なんぶの湯(所在地：山梨県南巨摩郡)は、2025年12月30日(火)まで「バラの香湯」を、2025年12月31日(水)～2026年1月6日(火)は「南部茶の香湯」を、おんせんカフェでは2025年12月30日(火)より新春「えび祭り」を開催します！

なんぶの湯 公式サイト： https://www.nanbunoyu.com/





森のなかの温泉 なんぶの湯のえび祭り









＜イベント内容＞

■お風呂

・バラの香湯 12月24日(水)～30日(火)

クリスマスイブから12月30日まで、露天風呂にて「バラの香湯」を開催。

華やかなバラの香りに包まれながら、ゆったりとした癒しの時間をお楽しみいただけます。





・南部茶のお茶湯 12月31日(水)～1月6日(火)

なんぶ茶は、穏やかな陽ざしと藤川流域の豊かな水の恩恵を受ける山梨県最南端の町、南部町で栽培される茶で県産茶の統一ブランド「甲斐のみどり」の名でも知られ、土地の約8割が山間部の山梨県で南部町は標高が150m未満と低く、温暖なうえ、雨にも恵まれています。

そのため、甘くやわらかなうま味と上品な香り、そして隣接する茶所、静岡のやぶきたが深蒸しなのに対し、南部茶はやや浅蒸しで仕上げるため、スッキリとした味わいで、いろいろな食材や料理に合わせやすいのが特徴です

南部茶の上品でスッキリとした香りがたのしめるお風呂。ぽかぽかと温まりながら全身でなんぶ茶の魅力を感じていただけます。





バラの香湯／南部茶のお茶湯









■おんせんカフェ

・えび祭 2025年12月30日(火)～1月12日(月)

新年を祝う特別企画として、えびを主役にした期間限定メニュー「えび祭り」を提供いたします。鮮度と食感にこだわったえび料理を、お食事メニューとしてお楽しみいただけるほか、お正月の特別感あふれる一家団欒にも最適です。

この期間だけの特別メニューとして展開いたします。新春の華やかな彩りと、ぷりぷりのえびの食感をぜひご体験ください。

・エビフライカレー ・海老天そば ・エビマヨ定食 ・えび玉丼

の4品が新登場です！





えび祭









・エビフライカレー 1580円(税込)

アレルギー：えび・卵・小麦・乳成分・大豆・豚肉・鶏肉・牛肉・りんご・ゼラチン

存在感抜群の大きな有頭エビを丸ごと2尾使用。

サクサクのエビフライに特製タルタルソースをかけ、濃厚なカレーとともに新春にふさわしい贅沢な一皿に仕上げました。

エビフライカレー









・海老天そば 1480円(税込)

アレルギー：小麦・そば・えび・乳成分・サバ・大豆

大ぶりの海老天を贅沢にのせたそば。

サクサクの天ぷらと香り豊かなだしが絶妙に絡み、食べ応え抜群の一杯です。

海老天そば









・エビマヨ定食 1280円(税込)

アレルギー：海老・小麦・卵・乳成分・大豆

ぷりっと弾ける食感が楽しめるエビマヨ定食。

香ばしく揚げたえびに、コクのある特製マヨソースを絡めた、世代を問わず人気の味わいです。

エビマヨ定食









・えび玉丼 2000円(税込)

アレルギー：海老・卵・小麦・乳成分・大豆

大ぶりの有頭エビフライを豪快に3尾のせ、だしの旨みがきいたふんわり玉子でとじたえび玉丼。

食べ応えと満足感を兼ね備えた贅沢な一杯です。

えび玉丼









■なんぶの湯について

「なんぶの湯」は、富士川の東側に位置し地下1,500メートルから湧き出す源は糸魚川～静岡構造線の東側新第三紀富士川層群火山破屑岩にあり地中深くから湧き出る大地の恵みを、ゆったりと楽しんでいただける天然温泉。アルカリ性単純泉でPH値10.3と日本でも有数の高濃度アルカリ温泉のため、美肌の湯とも言われており、露天風呂をはじめとした寝湯、気泡湯、ジャグジー風呂や地元南部町産のヒノキを使ったサウナ、ミストサウナなど種類豊富なお風呂が楽しめる日帰り温泉施設です。

なんぶの湯について









■「森の温泉」をコンセプトに可愛くおしゃれに2019年12月21日にリニューアル

「森の温泉」をコンセプトに、森の中を探検するワクワク感と森林の癒しをイメージした可愛らしい空間へ内外装を昨年末に大幅リニューアル。「一日遊べるくつろぎ空間 温泉×食事×読書」をコンセプトに最大の特徴である温泉はそのままに、新たに本格グルメを味わえる食事処や約8,000冊の漫画や本、雑誌を読書できる「BOOK LOUNGE」、そして自由におくつろぎいただけるスペースを多数設置。、カウンターテーブルやWi-Fiも完備しておりますので、おひとり様からご家族連れまで、それぞれのライフスタイルに合った贅沢なリラックスタイムを満喫できる温泉施設に生まれ変わりました。

なんぶの湯 館内マップ









■施設概要

名称 ： 森のなかの温泉 なんぶの湯

所在地 ： 山梨県南巨摩郡南部町内船8106-1

アクセス ： JR身延線 内船駅 徒歩5分

料金 ： ＜全日＞

大人(中学生以上) 980円(町外) 690円(町内)

子供(3歳以上) 500円(町外) 350円(町内)

＜レンタル＞

館内着 400円

タオルセット 400円

館内着タオルセット 700円

※入湯税・消費税込

※3歳未満は無料。小学生以下は保護者同伴。

営業時間 ： 10:00～21:00(通常時)

入館・入浴：10:30～21:00(受付終了)

食事処 ：10:00～21:00(L.O.20:00)

公式サイト ： http://www.nanbunoyu.com





＜株式会社 村の駅 会社概要＞

会社名 ： 株式会社 村の駅

所在地 ： 静岡県三島市安久322-1

電話番号： 0120-54-0831

代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛

事業内容： 食のテーマパーク開発、農産物直売所、観光土産品の企画

開発販売卸及び品質管理、通信販売事業の展開

設立 ： 2006年1月

URL ： http://www.muranoeki.com