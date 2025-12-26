株式会社COLLECTが運営する道の駅常総(所在地：茨城県常総市)は、水戸市の老舗納豆メーカー・水戸納豆製造株式会社と共同で、常総市産大豆を100％使用したオリジナル商品「常総納豆 鬼は内」を開発しました。本商品は、地域の魅力を“食”を通じて発信することを目的に誕生した、道の駅常総限定の納豆です。

茨城の魅力を一粒に込めたオリジナル納豆誕生





■共同開発の背景

道の駅常総では、常総市ならではの農産物や食文化をより深く伝えるため、地域性を前面に打ち出したオリジナル商品の開発に取り組んでいます。

今回、納豆の本場・茨城を代表するメーカーである「水戸納豆製造株式会社」と連携し、「常総市産大豆100％」という明確な特徴を持つ納豆の共同開発が実現しました。









■水戸納豆製造株式会社のこだわり

水戸納豆製造株式会社は、昭和4年創業の長年にわたり納豆づくりを続けてきた老舗メーカーです。水戸の伝統であるワラ納豆をつくり続けながら、またワラ納豆以外にも常にお客様に喜ばれる商品開発に力を入れ新しい商品をつくり続けております。特に大豆の選定にこだわり、高星社長自身も大豆生産者のもとへ足を運びます。特徴ある大豆から生まれた「青神楽」や「紅ずきん」。宮城県産ミヤギシロメ大豆を使用した「雪あかり」は2025年全国納豆品評会にて「大粒・中粒部門優秀賞 全国農業協同組合連合会 経営管理委員会会長賞」を受賞いたしました！

厳選した大豆の選定から、発酵温度・湿度を細かく管理する工程、徹底した品質・衛生管理まで、一つひとつの工程に妥協のない納豆づくりをしています。

今回の「常総納豆 鬼は内」では、常総市産大豆の特性を最大限に引き出すため、発酵条件や仕上がりのバランスを調整し、香り・粘り・旨みの調和を追求しました。常に調整をしてベストな納豆づくりをしています。





製造の様子





■商品の特徴「常総納豆 鬼は内」

茨城県常総市産の納豆小粒大豆を使用しております。納豆小粒(なっとうしょうりゅう)大豆は納豆専用に開発された品種です。小粒でご飯に絡みやすくとても良く合い、糸引きも良く、また独特の口当たりと大豆のうまみがしっかり感じられる風味豊かな納豆に仕上がっております。





～常総納豆 鬼は内コンセプト～

納豆の原料は大豆です。昔から大豆には、「豆」が「魔目(鬼の目)」や「魔滅」に通じるという語呂合わせから、「鬼の目を潰して、魔を滅する」力があるとされ、節分の豆まきでは「鬼を祓い、福を呼び込む」ものとして知られています。

しかし、新発売のこの納豆の原料は、常総市産の大豆。それは、「鬼怒川」の恵みあふれる大地で育まれます。そんな「鬼怒川」の「鬼」には、「鬼は外」ではなく、「鬼は内」と呼びかけたい！このことから「常総納豆 鬼は内」と名付けました。





「鬼」怒川の恵みと、豆が呼び込む「福」。両方揃えば鬼に金棒！

「鬼」も「福」もまとめて食べてしまおう！

お腹の中から福を呼ぶ、最強の納豆、誕生！





常総納豆 鬼は内

日々の食卓に。※イメージです※





■水戸納豆製造株式会社 高星大輔社長コメント

今回、大豆商社様のご協力により常総市産納豆小粒大豆を安定的に供給していただける事になり道の駅常総様のオリジナル商品の開発をスタートさせる事が出来ました。道の駅常総様と連携しながら商品開発を進め味はもちろんの事、パッケージデザイン等もとても良い商品が完成したと思っております。今後は大豆生産者様ともコミュニケーションを深め生産者様にも喜んでいただける様、努力し、生産者様の顔の見える商品としていきたいと思っております。是非とも「常総納豆 鬼は内」ご賞味くださいませ。





高星大輔社長





■道の駅常総 安田陸人店長コメント

常総市の魅力を“食”で伝えたいという想いから、常総市産の大豆を100％使用した納豆の商品開発に水戸納豆製造株式会社様と挑戦しました。納豆の本場・茨城を代表するメーカー様とご一緒できたことで、品質にもストーリーにも自信のある商品が完成しました。県外のお客様はもちろんのこと地元のお客様に地元の大豆を使用した納豆をご賞味いただければと思います。道の駅常総でお待ちしております。









■商品概要

商品名 ：常総納豆 鬼は内

価格 ：700円(税込)

販売場所 ：道の駅常総

販売開始日：2025年12月27日(土)









■今後の展開

道の駅常総では、今後も地域の生産者・加工事業者と連携し、常総市ならではの魅力を発信するオリジナル商品の開発を進めてまいります。









■「道の駅常総」について

圏央道常総インターチェンジを出て直ぐ、国道294号線沿いにあり、茨城県南の玄関口に位置する道の駅です。茨城・常総の魅力を全国に発信すべく、常総市の豊かな自然が育んだ多様な農産物を主に扱う「農産物直売所」をはじめ、常陸牛やローズポーク、つくば鶏といった特産品などを味わえる「お食事処」、全国トップクラスの生産量を誇る茨城県のさつまいもや、茨城メロンを活用したオリジナルスイーツ、土産品を展開する「ショップ」などが並び、当駅でしか買えない・味わえない商品・メニューを約1,500アイテム集めた「食のテーマパーク」です。





道の駅常総





■施設概要

名称 ： 道の駅常総

所在地 ： 〒300-2508 茨城県常総市むすびまち1番地

面積 ： 約20,000m2

建物形式 ： 鉄骨造

駐車台数 ： 普通車114台／大型車48台／身障者用4台／

EV充電2台(24時間利用可能)計168台

施設設備 ： ・トイレ

・地域振興施設 - 物販施設、飲食施設、

コミュニティ施設、加工室、屋内プレイルーム、

屋外交流広場、子どもの遊び場、芝生広場、

ベビーコーナー、非常用電源、貯水槽、公衆無線LAN、

展望デッキ、情報コーナー

・避難場所、備蓄倉庫・EV急速充電器

営業時間 ： 午前9時～午後5時(※時期等に応じて変動あり)

施設管理運営 ： TTCグループ

(代表団体：株式会社TTC 構成団体：株式会社COLLECT)

公式サイト ： https://www.michinoeki-joso.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/gogojoso/









■運営企業案内

会社名 ： 株式会社COLLECT

代表者 ： 代表取締役 河越 敬仁

所在地 ： 茨城県常総市水海道橋本町3600番地2

主な事業内容： 道の駅常総の管理運営、

観光土産品の開発・製造及び販売、工芸品・民芸品の販売、

食料品の販売、飲食店の経営、地域商社事業に関する業務

