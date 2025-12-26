【昭和100年記念】 鉄腕アトム、0系新幹線が純金貨幣に！昭和を代表するシンボルが一挙集結！
インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、＜昭和100年記念 純金カラー金貨 ～鉄腕アトムと0系新幹線～＞を12月26日（金）より、I・E・Iオリジナルショップで販売開始いたしました。
1926年12月25日の昭和改元から実に100年――この歴史的な節目を祝し、昭和の黄金時代を称える純金製の記念コインが、クック諸島の法定貨幣として正式に発行されます。
記念金貨は最高品位.9999の純金製で、高度経済成長期を代表する二つの時空を、子どもたちのヒーロー・鉄腕アトムが自由に飛び回る姿をデザイン。
昭和39年に開業した東海道新幹線の0系車両がアトムの眼下を駆け抜け、昭和33年の完成に向けて建設中の東京タワーが、セピア色の街の向こうに精緻なレリーフで浮かび上がります。
さらに「昭和100年記念」の銘や、東京タワーの鉄骨を思わせる幾何学模様のアーチが配されました。金貨の表面には、クック諸島の元首チャールズ3世（英国国王）の肖像が刻まれています。
クック諸島政府発行＜昭和100年記念 純金カラー金貨 ～鉄腕アトムと0系新幹線～＞は、先進のカラー鋳造技術を結集したプルーフ品質。
発行数は100点のみとなります。特製展示ケースに収め、発行国の発行証明書を添えてお届けします。
(c) Tezuka Productions
JR東海承認済・JR西日本商品化許諾済
商品特設ページ：https://iei.jp/showa100-coin/
■昭和100年の節目だからこそ手にしたい希少な記念金貨。発行数わずか100点限り。
■表面はクック諸島の元首チャールズ３世（英国国王）の肖像
■記念金貨には金色のプレートが輝く特製ケースが付属します。
■商品情報
商品名： 昭和100年記念 純金カラー金貨 ～鉄腕アトムと0系新幹線～
価格 ： 499,800円（税込549,780円）
限定数：100点 お1人様1点限り
発売日：2025年12月26日（金）
お届け：2026年6月上旬より順次発送予定
発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社
URL ：https://iei.jp/showa100-coin/
■商品仕様
記念金貨
●品位： .9999金
●品質：プルーフ
●重さ（約）：1/4オンス（約7.77グラム）
●直径（約）：30ミリ
●発行：クック諸島政府
●額面：５０クックアイランド・ドル
●発行数：100点
●鋳造：マイヤーズ造幣所（ドイツ）
特製ケース仕様
●材質：レザーペーパー、スエード、サテン、アルミ
●サイズ（約）：閉じた状態で縦11×横8×厚さ3.5ｃｍ
●中国製
※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。
■プルーフコインとは
各国の造幣局が贈答用や記念品向けに、特殊な技法を駆使して発行する貨幣をプルーフコインと呼ぶ。模様を鮮明にするため、極印（型）を2回以上打ちつけるなどして入念に製造される。発行数が少ないので希少性が高く、収集家の希求の的になっている。
■クック諸島
南太平洋にある15の島々で構成された自治国家で、総面積は約237平方キロメートル。1770年代にこの島々を発見した英国の探検家、キャプテン・ジェームズ・クックの名にちなみ、クック諸島と名づけられた。元首はイギリスのチャールズ3世。
■会社概要
会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社
所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル
代表者：代表取締役社長 原 良郎
設 立：昭和57年(1982年)9月1日
資本金：100,000千円
ＵＲＬ：http://iei.co.jp
事業内容：通信販売
■お問い合わせ先
＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)
＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)
※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。
※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。
※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。