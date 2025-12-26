インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、＜昭和100年記念 純金カラー金貨 ～鉄腕アトムと0系新幹線～＞を12月26日（金）より、I・E・Iオリジナルショップで販売開始いたしました。









1926年12月25日の昭和改元から実に100年――この歴史的な節目を祝し、昭和の黄金時代を称える純金製の記念コインが、クック諸島の法定貨幣として正式に発行されます。





記念金貨は最高品位.9999の純金製で、高度経済成長期を代表する二つの時空を、子どもたちのヒーロー・鉄腕アトムが自由に飛び回る姿をデザイン。

昭和39年に開業した東海道新幹線の0系車両がアトムの眼下を駆け抜け、昭和33年の完成に向けて建設中の東京タワーが、セピア色の街の向こうに精緻なレリーフで浮かび上がります。





さらに「昭和100年記念」の銘や、東京タワーの鉄骨を思わせる幾何学模様のアーチが配されました。金貨の表面には、クック諸島の元首チャールズ3世（英国国王）の肖像が刻まれています。





クック諸島政府発行＜昭和100年記念 純金カラー金貨 ～鉄腕アトムと0系新幹線～＞は、先進のカラー鋳造技術を結集したプルーフ品質。

発行数は100点のみとなります。特製展示ケースに収め、発行国の発行証明書を添えてお届けします。





(c) Tezuka Productions

JR東海承認済・JR西日本商品化許諾済





商品特設ページ：https://iei.jp/showa100-coin/





■昭和100年の節目だからこそ手にしたい希少な記念金貨。発行数わずか100点限り。





■表面はクック諸島の元首チャールズ３世（英国国王）の肖像









■記念金貨には金色のプレートが輝く特製ケースが付属します。





■商品情報

商品名： 昭和100年記念 純金カラー金貨 ～鉄腕アトムと0系新幹線～

価格 ： 499,800円（税込549,780円）

限定数：100点 お1人様1点限り

発売日：2025年12月26日（金）

お届け：2026年6月上旬より順次発送予定

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社

URL ：https://iei.jp/showa100-coin/





■商品仕様

記念金貨

●品位： .9999金

●品質：プルーフ

●重さ（約）：1/4オンス（約7.77グラム）

●直径（約）：30ミリ

●発行：クック諸島政府

●額面：５０クックアイランド・ドル

●発行数：100点

●鋳造：マイヤーズ造幣所（ドイツ）





特製ケース仕様

●材質：レザーペーパー、スエード、サテン、アルミ

●サイズ（約）：閉じた状態で縦11×横8×厚さ3.5ｃｍ

●中国製

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

■プルーフコインとは

各国の造幣局が贈答用や記念品向けに、特殊な技法を駆使して発行する貨幣をプルーフコインと呼ぶ。模様を鮮明にするため、極印（型）を2回以上打ちつけるなどして入念に製造される。発行数が少ないので希少性が高く、収集家の希求の的になっている。

■クック諸島

南太平洋にある15の島々で構成された自治国家で、総面積は約237平方キロメートル。1770年代にこの島々を発見した英国の探検家、キャプテン・ジェームズ・クックの名にちなみ、クック諸島と名づけられた。元首はイギリスのチャールズ3世。

■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：http://iei.co.jp

事業内容：通信販売





■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。



