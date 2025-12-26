BLUETTI、年末年始限定セールを12月26日より開催～新春福袋や購入特典、抽選キャンペーンなど年末年始限定企画を期間限定で実施～
ポータブル電源とクリーンエネルギー分野のパイオニアとして、15年以上にわたり高い安全性と優れた品質で実績を築いてきたBLUETTI JAPAN株式会社(本社：東京都千代田区、以下BLUETTI)は、2025年12月26日(金)～2026年1月9日(金)の期間中、BLUETTI公式サイトにて、「電力の自由を手に入れよう」をテーマとしたBLUETTI年末年始セールを実施します。
BLUETTI 年末年始セール
本セールでは、数量限定の「新春福袋」をはじめ、ポイント5倍還元、購入金額に応じた豪華購入特典、新年の願い事キャンペーン、ルーレット抽選会など、年末年始ならではの特別企画を多数ご用意しています。
■ 2025年の締めくくりに、“電力の自由”を手に入れるビッグチャンス
BLUETTIのポータブル電源は、アウトドアや車中泊、防災対策、イベント利用など、さまざまなシーンで活用され、高い評価を得てきました。
2025年は、長寿命化・高性能化に加え、日本語表示・軽量設計・インテリアに馴染むデザイン・高い安全性など、日常使いを見据えた進化を遂げています。
「いつでも、どこでも、自由に電気を使える暮らしを届けたい」
そんなBLUETTIの想いを込めた年末年始セールを、ぜひこの機会にご利用ください。
■ プロモーション概要
キャンペーン名称： BLUETTI 年末年始セール
情報解禁日 ： 12月22日(月)
実施期間 ： 2025年12月26日(金)～2026年1月9日(金)
販売会場 ： BLUETTI公式サイト
リンク ： https://www.bluetti.jp/pages/new-year-sale 「*年末年始セール(12月26日開始)」
【注目ポイント1】数量限定「BLUETTI新春福袋」
毎年好評のBLUETTI新春福袋が、2026年はさらにパワーアップ。
「松・竹・梅」3種類のセットを数量限定で販売します(※無くなり次第終了)。
ご購入先： https://www.bluetti.jp/products/luckybag-2026
BLUETTI福袋＜梅＞(59,888円)
メイン商品 ：AORA 80(お楽しみ秘密アイテム2点付き)
市場参考価格 ：126,480円
あらゆるシーンでオールマイティに使える実用的なポータブル電源のセットです。
はじめてポータブル電源をご購入される方にもおすすめの、実用性重視セットです。
BLUETTI福袋＜竹＞(119,888円)
メイン商品 ：AC200L(お楽しみ秘密アイテム3点付き)
市場参考価格 ：378,700円
アウトドアからご家庭の災害対策まで幅広く対応する高性能モデルです。
BLUETTI福袋＜松＞(229,888円)
メイン商品 ：AC300＋B300K(お楽しみ秘密アイテム4点付き)
市場参考価格 ：618,099円
AC300マスターモジュールと大容量拡張バッテリーB300Kによるバックアップ電源システムを中核とした、ハイエンドユーザーのための限定セットです。
【注目ポイント2】ルーレット抽選会
BLUETTI公式サイトで参加できる、豪華景品が当たる抽選企画です。
2,000円オフクーポンや5％オフクーポン、アウトドア食器セットなどが当たります！
＜参加方法＞
方法(1)：メールマガジン登録で抽選3回(新規登録限定)
方法(2)：5,000ポイントごとに1回抽選(最大3回)
＜ポイント獲得方法＞
ポイントを獲得する方法は以下の通りです。
・公式SNSフォロー＆ミッション達成
・毎日のサイトチェックイン
・商品購入(100円ごとに10ポイント)
【注目ポイント3】新年の願い事キャンペーン
新春の願い事とメールアドレスを投稿すると、抽選で2名様にポータブル電源をプレゼント。
・1000Whクラス ：1名
・1000Whクラス以下：1名
【注目ポイント4】購入特典プレゼントキャンペーン
セール期間中、購入金額に応じて以下の特典を進呈します。
・15万円以上ご購入で →Handsfree 1進呈
・25万円以上ご購入で →AC50B進呈
・35万円以上ご購入で →AC70進呈
■主な対象機種：
●AORA 10 容量128Wh/出力200W
ご購入先： https://www.bluetti.jp/products/bluetti-aora-10-portable-power-station
BLUETTI AORA 10
▼BLUETTI AORA 10 ミニ ポータブル電源｜128Wh・200W AC出力 ブルーティ
https://www.bluetti.jp/products/bluetti-aora-10-portable-power-station?srsltid=AfmBOop2xZI1uKCot8YjO1tHTOuy298cgsMDqa3EROMI3A2hSHuMzFW8
重量わずか1.8kg。片手で持ち運べる軽量ボディーながら、200W(最大400W)のAC出力＋100WのUSB-C出力ポートを含む合計6ポート搭載。スマホ・ノートPCから小型家電まで、一度に複数のデバイスに給電が可能です。
●AORA 100 V2 容量1024Wh/出力1800W
ご購入先： https://www.bluetti.jp/products/bluetti-aora-100-v2-portable-power-station?id=68510e92258285bb41303c29&variant=52028461678959
BLUETTI AORA 100 V2
▼BLUETTI AORA 100 V2 大容量ポータブル電源 | 防災推奨・車中泊・キャンプ | 容量1024Wh 出力1800W | ミン ブルーティ
https://www.bluetti.jp/products/bluetti-aora-100-v2-portable-power-station?variant=52028461678959
大容量ながら軽量コンパクト、日本専用設計のポータブル電源です。画面、操作ボタン、入出力ポートの表記を日本語にしたことで、初心者でも直感的に操作でき、幅広い年齢層に優しい設計です。
●AORA 200 容量2073.6Wh/出力2200W
ご購入先： https://www.bluetti.jp/products/elite-200-v2-portable-power-station?id=672b2b91cb578dfba5143c7f&variant=51667870810479
BLUETTI AORA 200
▼BLUETTI AORA 200(旧Elite 200 V2)大容量ポータブル電源 | 防災推奨・車中泊 |2073.6Wh、2200W ブルーティ
https://www.bluetti.jp/products/elite-200-v2-portable-power-station?variant=51667870810479
大容量高出力の多用途型ポータブル電源。最大9台のデバイスに同時に電力を供給、先進の急速充電技術によりわずか1.25時間で80％充電が可能です。
●AORA 30 V2容量288Wh /出力600W + 60Wソーラーパネルセット
ご購入先： https://www.bluetti.jp/products/bluetti-aora-30-v2-portable-power-station?variant=52256153076079&id=68d7927e28930efe7edb035e
BLUETTI AORA 30 V2+ 60Wソーラーパネルセット
▼BLUETTI AORA 30 V2 小型ポータブル電源 | 防災推奨・車中泊・キャンプ | 288Wh、600W | ミントグリーン ブルーティ
https://www.bluetti.jp/products/bluetti-aora-30-v2-portable-power-station?variant=52028431106415
本体はわずか4.3kgの超軽量設計。一体型グリップハンドルにより、女性や高齢の方でも片手でラクに持ち運べます。車のトランクやテント内の狭いスペースにもすっきり収納でき、防災時の迅速な移動やキャンプ・車中泊での利便性を両立した日本市場専用に開発されたポータブル電源です。
●AORA 80 容量768Wh/出力1000W
ご購入先： https://www.bluetti.jp/products/bluetti-aora80?variant=51812623155567
BLUETTI AORA 80
▼BLUETTI AORA 80 小型ポータブル電源 |768Wh、1000W ブルーティ
https://www.bluetti.jp/products/bluetti-aora80?srsltid=AfmBOor2YKMZ7zhjZL4eaK0ZXfdrZq6wB-_q8TCR250rM-nXVjshfn7J
コンパクトながら最大2000Wの高出力機器にも対応できる電力リフトモードを搭載。日本語表示の画面で初心者でも直感的に操作でき、幅広い年齢層に優しい設計です。冷蔵庫や電気ケトルなど、多様な機器に安定した電力供給が可能です。
●Charger2 車載＆ソーラー対応走行充電器
ご購入先： https://www.bluetti.jp/products/bluetti-charger-2-alternator-solar-charger?srsltid=AfmBOooqXlzrZ_YIU26m-c5l_ibaOE4Bob1RepVkC-NX2R4Y73Qh0Cm-
BLUETTI Charger 2
▼BLUETTI Charger 2｜1200W 車載＆ソーラー対応走行充電器 ブルーティ
https://www.bluetti.jp/products/bluetti-charger-2-alternator-solar-charger?variant=52428779258223
オルタネーター充電とソーラー充電を統合した車載DC充電器。最大1,200W入力(走行800W＋ソーラー600W)で、従来のシガーソケット充電の約13倍、前作「Charger 1」の約2倍速を実現。走行中でもポータブル電源を素早く充電でき、1kWh容量クラスの製品もわずか1時間でフル充電可能です。
■BLUETTIについて
BLUETTIについて
BLUETTIは、2011年の東日本大震災を契機にブランドとしての本格的なスタートを切りました。「電気の力で守れる暮らしがある」という事実に影響を受け、「安心の電力を、すべての暮らしへ」というビジョンのもと、2015年に世界初のポータブル電源の量産に成功。その後、自社工場や試験施設を整備し、業界トップクラスの品質管理と新技術の導入に投資し続けています。
2020年には、世界初の安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載モデル「AC200P」を発売し、2025年には日本市場向けの「AORAシリーズ」をはじめ、次世代のクリーンエネルギー技術を開発しています。その信頼性と安全性により、BLUETTIは現在、110以上の国と地域の市場で、300万人を超えるお客様から信頼を寄せられています。
＜会社情報＞
会社名 ： BLUETTI JAPAN株式会社
代表 ： 張 弩弩
設立 ： 2021年3月(日本設立)
所在地 ： 東京都千代田区神田東松下町14番地
事業内容 ： ポータブル電源及びソーラーパネル等の製造・販売
公式サイト： https://www.bluetti.jp/
X ： https://x.com/bluetti_Japan
Instagram ： https://www.instagram.com/bluettijapan/
Facebook ： https://www.facebook.com/bluettijapan
LINE ： https://page.line.me/073mvgwh
YouTube ： https://www.youtube.com/@bluettijapan