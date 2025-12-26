株式会社三和デンタル(本社：東京都大田区、代表：大上 徹、以下 三和デンタル)は、2025年冬、歯科医院様・歯科技工所様を対象に「冬の再発見キャンペーン」を実施いたします。





三和デンタル 再発見CP





■キャンペーン概要

本キャンペーンは、これまでSNSや営業活動を通じて個別に発信してきた義歯・インプラント・補綴・矯正・デジタル技工といった取り組みをあらためて整理し、総合的に認知を行うことを目的とした企画です。





▼詳しくはこちら

https://lp.sanwa-dental.jp/saihakken?utm_source=press&utm_medium=pr&utm_campaign=winter25









■背景：なぜ今「再発見」なのか





スマイルデンチャー





三和デンタルは長年、義歯分野を中心に歯科医療を支えてきました。

「スマイルデンチャー」をはじめとする義歯製作においては、噛み合わせ・装着感・耐久性を重視した技工物で多くの実績を重ねてきました。

一方で近年、歯科医療現場では以下のような変化が進んでいます。





●インプラント治療の一般化と補綴品質への要求向上

●フルジルコニアを中心としたクラウン選択肢の拡大

●矯正治療の多様化・患者層の拡大

●デジタル技工・CAD/CAMの普及

●技工士不足・院内業務の効率化ニーズ





こうした変化に対応するため、三和デンタルでは義歯にとどまらない技工体制の構築を進めてきました。





しかしながら、「三和デンタル＝入れ歯の会社」というイメージが強く、インプラント・クラウン・矯正といった分野の取り組みが十分に認知されていないという課題がありました。

本キャンペーンは、現在の三和デンタルの姿を“再発見”していただくための取り組みです。









■冬の再発見キャンペーンで伝えたい技工領域

●義歯(デンチャー)サンプル模型





サンプル模型がお求めやすい





長年培ってきた義歯技工のノウハウは、現在も三和デンタルの技術の基盤となっています。

噛み合わせ・咀嚼効率・装着感を重視した義歯製作を通じ、患者様の日常生活を支えています。今回はそんな三和義歯のサンプルをお求め頂きすやくご提供しております。





●インプラント技工





インプラントお得なスマイルプラン





インプラント治療において求められる適合精度・補綴設計・長期安定性に対応するため、三和デンタルではデジタル技工を活用したインプラント補綴にも注力しています。

診療方針や症例に応じた補綴設計を行い、歯科医院様の治療計画を技工面から支援します。





●クラウン・補綴技工(スマイルクラウン)





安さと品質のスマイルクラウン





日常診療で使いやすい補綴物として、フルジルコニアクラウン「スマイルクラウン」を展開。

審美性・強度・安定した品質のバランスを重視し、医院様が患者様に提案しやすい補綴物として開発されています。





●矯正関連技工





様々なバリエーションの矯正装置





矯正治療の多様化に対応するため、矯正用模型・関連技工物の提供にも取り組んでいます。

矯正前後の補綴・義歯・インプラントとの連携を意識し、治療全体を見据えた技工サポートを行っています。





●デジタル技工・3Dプリンティング





デジタルデンチャー Livion





CAD/CAM・3Dプリンターなどのデジタル技術を活用し、再現性の高い製作体制と業務効率化を実現。

熟練技工士の知見とデジタル技術を融合させたデジタルデンチャー「Livion(リヴィオン)」シリーズも、次世代の義歯製作として展開しています。









■三和デンタルが目指す“総合技工パートナー”像





デジタルデンチャーの製作背景





三和デンタルは、単に技工物を製作・納品するだけでなく、





● 経済的負担の軽減

● 診療・技工時間の短縮

● 安定した品質の提供

● 治療全体を見据えた提案





を通じて、歯科医院様と長期的なパートナーシップを築くことを目指しています。

本キャンペーンは、その考え方をあらためて知っていただく機会でもあります。









■実施期間・詳細

実施期間：2025年 冬季限定

対象 ：歯科医院様・歯科技工所様





▼冬の再発見キャンペーン 特設ページ

https://lp.sanwa-dental.jp/saihakken?utm_source=press&utm_medium=pr&utm_campaign=winter25









三和デンタルは今後も、義歯・インプラント・補綴・矯正・デジタル技工を横断した総合的な歯科技工ソリューションを提供し、歯科医療の現場に寄り添い続けてまいります。