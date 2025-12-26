伊豆半島合同会社(所在地：静岡県熱海市咲見町7-33 ユニオンビル1階、代表：布施 和広)は、開業以来5万人を超える来場者を迎え、静岡県内でも異例の成長を続ける「熱海ミニ横丁」について、2025年の集大成をまとめたプレスリリースを発表いたします。





熱海ミニ横丁





同店では、ラグジュアリーホテルの調理場と大箱居酒屋での勤務を長く経験したのち漁師となった異色の人材を、店舗統括責任者として迎え入れ、店舗統括責任者兼店長として配置。魚を知るうえで最上級の称号として“漁理人”の名を授けています。

また、炭火に向き合い、何年にもわたり魚と肉の焼きに取り組んできた板長を焼き場に据えた体制で、本日より年末年始も休まず、11:00～23:00まで通し営業を行います。





漁理人が手がける炙りしめ鯖・銀鱈西京焼き・牛すじ煮込み・鮟鱇の友和えなど、小料理屋の技法を取り入れた上質で格別な料理を提供しています。刺し身盛り合わせをご注文いただければ、その質をご理解いただけるはずです。近隣では真似できないクオリティであり、このボリュームと種類数で2,000円を切る刺身盛り合わせは、まさに“ありえない”一皿です。希少な地魚を織り交ぜつつ、マグロもきちんと据えています。





さらに、熱海市出身の代表が手掛けるつまみも格別です。20年間にわたり、星付き店舗を含むさまざまな企業の食品製造やメニュー開発に携わってきた経験をいかし、干物・からすみ・塩辛などを丁寧に、そして完璧な味わいに仕上げています。つまみの約半分は代表自らが製造しています。また、確立された仕入れルートにより、銘柄A5和牛も適切に調整して仕入れています。さらに海釣りにも精通しており、竹岡や小柴まで遠征して大型カワハギや“ドラゴン”と呼ばれる巨大太刀魚を釣り上げるほか、地元では石鯛・石垣鯛・クエ・ハタ・アマダイ・真鯛などを釣り上げては調理し提供しているため、驚くほどリーズナブルな価格で極上かつ希少な魚をお楽しみいただけます。





店舗を支える主軸は、1,000種以上の酒が並ぶ圧巻の品揃えと、熱海の温泉街らしい古めかしい外観、そして一歩踏み入れた瞬間に心を奪われる唯一無二の内観です。これらが支持され、熱海市内のみならず、近隣市町村や県内外からも幅広い客層が訪れる人気店へと成長しました。









【年末年始営業および特別提供について】

本日より正月の間、休まず11時から23時まで営業します。さらに、大晦日・元旦・1月2日・3日の期間中は、大型食材を中心とした特別提供期間を設けます。巨大な伊勢海老、鮑、ズワイガニなど、入荷状況に応じて順次提供を予定しています。なお、仕入れ状況や天候等により、提供内容は変更となる場合があります。





からすみ製造中

鮟鱇(あんこう)

鱈(たら) 鰊(にしん) 八角(はっかく) 鰈(かれい)

本楚蟹(ほんずわいがに)





【年末年始提供中の食材について】

熱海ミニ横丁では、提供する鮮魚を「未加工のまま1尾丸ごと」仕入れ、店内での処理も行っています。鮮度・サイズ・魚種に応じて、ブロックや柵で仕入れて提供することもあります。

漁師として経験を積んできた“漁理人”が在籍しているため、鮪(まぐろ)の解体や鮟鱇(あんこう)の解体、活〆にも対応可能です。ふぐ調理免許も所持しているため、ふぐ調理にも対応できます。準備が整い次第、皆様にお楽しみいただける機会を設けてまいります。2026年もご期待ください。





現在の主な仕入れおよび提供内容は下記の通りです。





北海道・積丹産 鱈(たら)：白子は生食対応、身は昆布締め刺身で提供

北海道・釧路産 鮟鱇(あんこう)：鍋コースほか、友和えとして提供

北海道・釧路産 サクラマス：刺し身で提供

北海道・根室産 喜知次(きんき)：刺し身・塩焼きで提供

北海道・豊浦町産 帆立(ほたて)：刺し身・素焼きで提供

北海道・函館産 本楚蟹(ほんずわいがに)：刺し身・茹で・味噌汁で提供

宮城県・南三陸産 若布(わかめ)：刺し身で提供

神奈川県・竹岡沖 皮剥(かわはぎ)：刺し身で提供

神奈川県・小柴沖/竹岡沖 釣り太刀魚(たちうお)：刺し身・塩焼きで提供

静岡県・熱海沖 釣り障泥烏賊(あおりいか)：刺し身で提供

静岡県・熱海産 甘鯛(あまだい)：刺し身で提供

静岡県・熱海産 黒陸奥(くろむつ)：刺し身で提供

静岡県・沼津産 太刀魚(たちうお)：刺し身で提供

静岡県・沼津産 尻高(しったか)：塩ゆでで提供

静岡県・網代産 真鰯(まいわし)：干物・塩焼きで提供

静岡県・網代産 真鰺(まあじ)：刺し身・干物で提供

静岡県・稲取産 金目鯛(きんめだい)：刺し身・塩焼き・干物で提供

静岡県・天城産 山葵(わさび)：各料理へ提供

鹿児島県・豊後水道 鯔(ぼら)卵巣：自家製カラスミ製造中





また、本ズワイガニについては、鳥取県・石川県・北海道より少量入荷しています。









十四代

響(国内未発売)

山崎(リミテッドエディション)





【年末年始提供中の酒類について】

山形県 高木酒造 十四代シリーズ

三重県 木屋正酒造 而今(じこん)シリーズ

福井県 黒龍酒造 黒龍シリーズ

秋田県 新政酒造 新政シリーズ

福島県 廣木酒造本店 飛露喜(ひろき)シリーズ

青森県 西田酒造店 田酒(でんしゅ)シリーズ

佐賀県 富久千代酒造 鍋島シリーズ

新潟県 村祐酒造 村祐(むらゆう)シリーズ

埼玉県 南陽醸造 花陽浴(はなあび)シリーズ

サントリー 響 JH BH 衣装ボトル 21年

山崎 LE PM SO 10年12年18年

白州 LE 12年18年

竹鶴 グランデ 12年17年21年

マッカラン アース レアカスク 12年15年18年

ジョニーウォーカー オールドボトル含め全種





切らすことなく常時ご用意しております。もちろん毎日お楽しみいただけます。









【店舗背景】

熱海ミニ横丁は開業以来、観光客・ビジネス層・地元客に支持され、これまでに来場者数5万人を突破しました。店長は“漁理人”として素材を熟知し、板長の技術、代表が手がけるつまみと掛け合わせることで、料理の質を大きく向上させました。2025年にはテレビ・新聞・雑誌・WEBニュースなど多数のメディアにも取り上げられました。店舗の魅力がより明確に伝えられる段階となったことから、本リリースを“2025年の集大成”として発表します。









【店舗特長】

＜漁理人・板長・代表による料理体制＞

炙りしめ鯖・銀鱈西京焼き・鮟鱇の友和えなど、手仕事が光る料亭や小料理屋レベルのメニューを多数提供。

炭火焼の美味しさは遠赤外線によるもの。その遠赤外線効果でふっくらじっくり焼き上げる特大金目鯛干物・特大鯵干物・特大ホッケ干物・喉黒なども好評をいただいています。

過去最高の美味しさを更新する珍味シリーズは、全て自家製であり丁寧な製造にこだわります。





＜1,000種類を超える酒の品揃え＞

日本酒・焼酎・ウイスキーなど多彩なラインナップを揃え、静岡県内・東海地区でも有数の品揃えを誇ります。





＜“熱海らしさ”を感じる空間づくり＞

温泉街らしいどこか懐かしいレトロ感と、現代的な演出が融合した空間設計。訪れた方の記憶に残る“体験価値のある空間”として支持されています。









【今後の展望】

熱海の観光需要の高まりとともに、開業から短期間で高い売上水準を継続しており、坪月商100万円を超える店舗運営を実現しています。2026年7月以降にはフランチャイズ展開も視野に入れ、「味・空間・人」の魅力を次世代へ継承する店舗モデルの確立を進めていきます。









【店舗概要】

名称 ： 熱海ミニ横丁

主な人気メニュー： 〆鯖・炙り〆鯖、銀鱈西京焼き、鮟鱇の友和え

特徴 ： 漁理人の料理／代表製造の珍味／1,000種以上の酒／

“熱海らしい”空間

所在地 ： 静岡県熱海市咲見町7-33 ユニオンビル1階

店舗統轄責任者 ： 中森 英人

運営会社 ： 伊豆半島合同会社

問い合わせ ： info@izuhanto.com ／ 0557-82-2588









【会社概要】

会社名 ： 伊豆半島合同会社

所在地 ： 静岡県熱海市咲見町7-33 ユニオンビル1階

代表者 ： 代表社員 布施 和広

事業内容 ： レストランの経営／商品の企画・製造・販売

主な事業 ： 熱海ラムネ・熱海桜・熱海温泉毒饅頭 企画製造販売

URL ： https://www.izuhanto.com/

X ： https://x.com/izuhanto_llc

Instagram： https://www.instagram.com/atamiyokocho/