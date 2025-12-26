ミニストップは、人気商品「Ｘ（ｴｯｸｽ）フライドポテト」の１．５倍増量セールを行います。ミニストップのファストフードの中でもロングセラーを誇るXフライドポテト。他のフライドポテトでは味わえないサクサク感、ホクホク感のあるＸフライドポテトを、いつもの１．５倍、お楽しみいただけます。 ミニストップは今後も、多くのお客さまに長く愛される商品を開発・発売してまいります。

【商品情報】 増量期間：２０２５年１２月２６日（金）～２０２６年１月８日（木） 販売地区：全国 （２０２５年１１月末現在：１，７６１店）

●商品名：Ｘフライドポテト ●本体価格：２９８円 （税込：３２１．８４円）※ ●企画内容：お値段そのまま、Xフライドポテトの量を１．５倍に増量します。トマトケチャップは別売りです。（本体価格１９円 税込２０．５２円）※ 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。 一部取り扱いの無い店舗があります。

【ミニストップアプリでお得！】

ミニストップアプリでは、おトクなクーポンを配信します。●クーポン対象商品：Xフライドポテト●クーポン利用期間：２０２５年１２月２６日（金）～２０２６年１月１７日（土）まで●クーポン内容： 本体価格より２０円引き クーポンご利用には、ミニストップアプリのご登録、クーポン取得・提示が必要です。１月９日（金）以降は、増量期間終了のため、通常のXフライドポテトが本体価格より２０円引きとなります。

【Ｘ（ｴｯｸｽ）フライドポテトについて】 「Ｘフライドポテト」は、日本初登場の新感覚フライドポテトとして、 ２００４年１月よりミニストップで販売を開始し、おかげさまで２０２６年１月で販売２３年目を迎えます。多くのお客さまにご支持いただき、レジ横で販売しているファストフードのスナック商品の中でもロングセラー商品となり、ミニストップを代表するフライドポテトになりました。 最大の特長であるＸ（ｴｯｸｽ）状の形は、見た目の面白さだけではなく、美味しさの秘密が隠されています！揚げ油にふれる面が１２面になり表面積が大きく、外側のサクサク感と中のホクホク感を同時にお楽しみいただけます。 原材料のじゃがいもは、ドイツ産を中心とした「アグリア種」を使用しています。でんぷんが多く、クリーミーで甘味があります。芋の色が黄色く、香ばしく美しい揚げ色になり、２０年以上変わらぬ美味しさをお届けしています。