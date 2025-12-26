全国で注文住宅ブランドを展開する株式会社クレバリーホーム（本社：千葉県君津市、代表取締役社長：松田芳輝）は、当社の木更津金田クレバース街角モデルハウスが、株式会社タカショー主催「第33回 タカショー庭空間施工例コンテスト」において、住宅エクステリア部門 特別賞を受賞したことをお知らせします。本コンテストは、販売店、施工店、ハウスメーカー、工務店、設計事務所などを対象に、住まいと庭・外構を含めた「庭空間」の施工事例を募るもので、第33回は国内外から1,517点の応募があり、その中から302作品が受賞作品として選出されました。

■タカショー庭空間施工例コンテストとは

「タカショー庭空間施工例コンテスト」は、住まいと庭・外構を含めた「庭空間」の施工事例を対象としたコンテストです。販売店、施工店、ハウスメーカー、工務店、リフォーム店、デザイン・設計事務所など、住宅および外構に携わる事業者から幅広く応募を募り、毎年、多数の施工事例が集まっています。

■受賞作品について

・受賞対象：木更津金田クレバース街角モデルハウス・受賞部門：住宅エクステリア部門・受賞内容：特別賞本作品は、住宅と一体で計画された外構・エクステリア空間の施工事例として、本コンテストの受賞作品のひとつに選出されました。受賞作品の詳細は、タカショー庭空間施工例コンテスト公式サイト「第33回 受賞作品」ページにて公開されています。タカショー庭空間施工例コンテスト公式サイト：https://contest.takasho.jp/ex/award/33/#exterior

■今後について

クレバリーホームでは、住宅の価値は建物単体だけでなく、外構・エクステリアを含めた住まい全体の計画によって形成されるものと考えています。外構は、街並みとの調和や敷地全体の印象を左右するだけでなく、動線計画や視線のコントロールを通じて、防犯性や暮らしの安心感にも関わる重要な要素のひとつです。今後も、建物計画と外構計画を一体で検討し、住環境や立地条件に応じた住まいづくりを通じて、安心で快適な暮らしの提供に取り組んでまいります。

■クレバリーホームについて

『クレバリーホーム』は、「メンテナンス性」「耐震性」「健康性能」を基本性能とし、高品質・高性能な住まいを、コストパフォーマンスよく全国のお客様に提供することを使命としています。この想いから生まれたフランチャイズシステムにより、現在では北海道から沖縄まで全国150店舗以上を展開しています。外装には、汚れにくく、雨で自らきれいになるセルフクリーニング機能を備えた「外壁タイル」を採用し、美しさとメンテナンス性を両立。また、阪神・淡路大震災の２倍の揺れにも耐えた実証実験でその強さが証明された「プレミアム・ハイブリッド構法」により、大切なご家族を守る高い耐震性能を実現しています。さらに、すべての住まいに空気と水の両面から健康を支える機能を標準搭載。「シアスミン・エア」は、炭とイオンの力で空気を浄化し、マイナスイオンに満たされた心地よい空間をつくります。また、住まい全体の水にウルトラファインバブルを付加する「シアスミン・ウォーター」も標準仕様として、毎日の暮らしにより豊かな清潔さと快適さをもたらします。『クレバリーホーム』はこれからも、「自分らしい暮らし」は確かな基本性能があってこそ実現すると考え、メンテナンス性・耐震性・健康性能にこだわった住まいづくりで、ご家族の“しあわせ”と“いのち”を守る家を提供し続けてまいります。【会社概要】企業名 ：株式会社クレバリーホーム代表者 ：代表取締役 松田 芳輝本社所在地 ：千葉県君津市東坂田4丁目3番3号 4階代表TEL ：0120-667-087資本金 ：101,000,000円事業内容 ：全国注文住宅フランチャイズ事業ホームページ ：https://www.cleverlyhome.com/