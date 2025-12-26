株式会社カフェ（本社：大阪市、代表取締役社長：鳥澤 仙好、以下 当社）は、運営するテイクアウトスイーツ専門店「tables labo（タブレス ラボ）」およびオンラインショップ「TABLES online」にて、オリジナルスイーツを詰め合わせた4種類の福袋を販売いたします。 「TABLES」は、当社が手掛けるカフェ業態として全国で６店舗を展開しています。「tables labo」は、カフェ店頭でご好評をいただいてきた「堀江バターサンド」をはじめとする焼き菓子を扱うフラッグシップショップとして、2025年4月にオープンいたしました。 2026年の福袋は、通常価格よりもお得な価格設定で、新年のお祝いや贈答用にも最適な紅白の風呂敷付きでご用意しております。2025年12月26日（金）より予約受付を開始し、数量限定のため予定数量に達し次第終了となります。

■テイクアウトスイーツ専門店「tables labo」新春 福袋（先着順・30個限定）

【人気焼き菓子 10種類の味わい詰め合わせ】 6,000円（税込） ※8,570円相当が2,570円お得！（１）塩バターケイク プレーン、抹茶 各1個（2）サブレグルマン ３種アソート缶 ルイボスバニラ＆スパイス、キャラメル＆カカオニブ、 ミモレットチーズ＆黒胡椒 各5枚（3）サブレサンド ミルクチョコ＆プラリネ、ダークチョコ＆キャラメル 各2袋（4）みたらしおこし 2袋（5）グラノレットブルトンヌ 2袋（6）塩バターサブレ 1箱（7）tables laboロゴ入り風呂敷付き【ご予約・お受け取り方法】・予約・受取期間 2025年12月26日（金）9:00～2026年1月12日（月・祝）19:00 2025年12月31日（水）10:00～17:00 時短営業 2026年1月1日（木・祝）・1月2日（金）休業 1月3日（土）～1月6日（火）11:00～17:00 時短営業 ※売切れ次第終了・予約方法 店頭予約（営業時間内）※キャッシュレス決済のみ。 お支払いをもって予約完了となります。 WEB予約（24時間受付）※テイクイーツ https://tableslabo.take-eats.jp/・受取場所 tables labo 所在地： 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル1階 アクセス：京阪電車・Osaka Metro谷町線 天満橋駅より徒歩1分 営業時間：9:00～19:00 公式サイト：https://www.instagram.com/tables_labo/ お問い合わせ：Tel.070-5570-4427

■オンラインショップ「TABLES ONLINE」限定福袋（先着順・各60個限定）

【２０２６年新春福袋 「松」】 15,000円（税込） ※21,070円相当が6,070円もお得！ 送料無料 ※クール便手数料400円（税込）が必要（１）堀江バターサンド プレミアムBOX ※冷凍 レーズンバター、イチゴミルク、 塩あんバター、ティラミス 各３個（２）６Cチーズケーキ塩キャラメルMIX ※冷凍 プレーン、チョコレート、 塩キャラメル＆チョコナッツ 各2個（３）サブレグルマン3種アソート カレ缶 ルイボスバニラ＆スパイス 7枚、 キャラメル＆カカオニブ 8枚、 ミモレットチーズ＆黒胡椒 7枚（４）tables laboアソート ・サブレサンド ミルクチョコ＆プラリネ、 ダークチョコ＆キャラメル 各3個 ・塩バターケイク プレーン、抹茶 各３個 ・みたらしおこし 2袋 ・グラノレットブルトンヌ 2袋（５）tables laboロゴ入り風呂敷と保冷バック大付き

【２０２６年新春福袋 「竹」】 10,000円（税込） ※13,270円相当が3,270円お得！ 送料無料 ※クール便手数料400円（税込）が必要（１）堀江バターサンド プレミアムハートBOX ※冷凍 レーズンバター、イチゴミルク、 塩あんバター、ティラミス 各4個 和栗＆無花果 2個（２）６Cチーズケーキ塩キャラメルMIX プレーン、チョコレート、 塩キャラメル＆チョコナッツ 各2個（3）tables laboロゴ入り風呂敷と保冷バック大付き

【２０２６年新春福袋 「梅」】 8,000円（税込） 10,000円相当が2,000円お得！ 送料無料（１）サブレグルマン ３種アソート缶 ルイボスバニラ＆スパイス、 キャラメル＆カカオニブ、 ミモレットチーズ＆黒胡椒 各5枚 （２）サブレサンド4種アソート ミルクチョコ＆プラリネ、 ダークチョコ＆キャラメル ストロベリーミルク、 ショコラストロベリー 各3個（３）塩バターケイクアソート プレーン、抹茶 各4個（4）tables laboロゴ入り風呂敷付き

【ご予約・商品発送】 ・予約期間 2025年12月26日（金）9:00～2026年1月12日（月・祝）19:00 ※売切れ次第終了 ・予約方法 WEB予約（24時間受付）※公式オンラインストア https://tables-online.jp/ ・商品発送 2025年12月28日（日）23:59までの注文は年内出荷の対応が可能 2026年1月5日（月）より出荷再開し、受取日指定は1月7日（水）以降から承ります

■会社概要【商 号】 株式会社カフェ【所在地】〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-24 京阪天満橋ビル別館 2F【設 立】 1996年5月30日 2022年5月 一級建築士事務所登録 大阪府知事登録(ロ)第25211号【資本金】 1,000万円【株 主】 京阪ホールディングス株式会社持株比100% 【代表者】 取締役会長 森井 良幸（もりい よしゆき） 取締役社長 鳥澤 仙好（とりさわ のりよし）【事業内容】 店舗内装・建築物のテサイン・設計・監理、飲食店舗運営(運営店舗32店舗) 【従業員数】 710名(契約スタッフ・アルバイト含む) ※2025年4月現在【公式HP】 https://www.cafeco-foods.com/■運営店舗詳細・カフェ 関西 TABLES Coffee Bakery & Diner（大阪市） / TABLES CAFÉ（大阪市） tables cook & jonathan's bookstore（大阪市） TABLES KITCHEN（吹田市）/BOOCHiC（大阪市） / TRITON CAFE KOBE（神戸市） 関東 PARK SIDE TABLES（千代田区） / BROWN Tables（千代田区） CRAFTALE（目黒区） / tables cook & LIVING HOUSE（横浜市）・和食・居酒屋 天ぷら こぎつね（枚方市） / 豆冨と季節料理 芦刈 守口店（守口市） / 京町一鳥目（大阪市）・学内レストラン レストランポプラ（関西学院会館）・オンラインストア TABLES online ・テイクアウトショップ tables labo（大阪市）・ジューススタンド ジューサーバー（大阪市2、枚方市1）・行楽施設フードコート ノームダイニング、クレープリーフルッタ、ファルコンカフェ 他（枚方市・ひらかたパーク）・フランチャイズ事業 ケンタッキーフライドチキン、キャナリィ・ロウ、函館市場各店舗には、時代を映す声、考え方、人が求めるコト・モノのヒントが自然と集まってきます。私たちは、そうしたお客様の想いを、一皿の料理や店内を彩る様々なデザインに反映させるエンターテインメントとして提供することを大切にしています。リアルな現場に向き合い続けてきたからこそ踏み出せる一歩先の視点を持って、幸せな空間と時間をデザインする企業でありたいと考えています。

