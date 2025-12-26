¡Ú¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡ー¥à¡ÛÁ´¹ñ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬Áª¤ó¤À¡ÖÌ¤Íè¤ÎÆ¯¤Êý¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡ー¥à¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ã·Æ£½¨°ì¡Ë¤Ï¡¢Âè16²ó¡Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÆÉ¤â¤¦¡ª¿·Ê¹¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãæ³ØÀ¸ÉôÌç¤ÎºÇÍ¥½¨¾ÞºîÉÊ¤Î¿·Ê¹µ»öÂêºà¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬¼è¤êÁÈ¤à¥µ¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥È¥¢¤Î³èÆ°¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ï¡¢¿·Ê¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤äÂ¿ÍÍÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë³Ø½¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÇÍ¥½¨¾ÞºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÁ©»öÎã¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·ÇºÜÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¿·Ê¹µ»ö¤ÎÂêºà¤È¤·¤Æ¡¢Ä°³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÈÄ°¼Ô¤¬¤È¤â¤ËÆ¯¤¡¢¼êÏÃ¤òÄÌ¤¸¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÆü¾ïÅª¤Ë¹Ô¤¦¡Ö¥µ¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥È¥¢¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÅÌ¼«¿È¤¬¿·Ê¹¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ä²ÝÂê¤ò¹Í»¡¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¼ÂºÝ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÂÐÏÃ¤Î¤¢¤êÊý¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼èºà¡¦ÁªÄê¤ÎÇØ·Ê¤ÈÈ¿¶Á
¡Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÆÉ¤â¤¦¡ª¿·Ê¹¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×¤Ï¡¢¿·Ê¹¤ò¶µºà¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ä¹Í¤¨¤ëÎÏ¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶µ°éÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎºÇÍ¥½¨¾ÞºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¿È¶á¤ÊÃÏ°è¤Î»öÎã¤È¤·¤Æ¥µ¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥È¥¢¤¬Âêºà¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¡¢³Ø¤Ó¤ÎÂêºà¤È¤·¤Æ´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÃÏ°è¤ä¼Ò²ñ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¤¬¼«Á³¤Ë´Ø¤ï¤ê¹ç¤¨¤ë¾ì¤Å¤¯¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î·ÇºÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ÎÊ¸Ì®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢°ú¤Â³¤°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ÂÁ©¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://nie.jp/month/contest_newspaper/2025/https://nie.jp/month/contest_newspaper/2025/detail/1-2.htmlhttps://nie.jp/teacher/advisor/report/2025/12/08_016048.html
¢£¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡ー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÇÀÊ¡¾¦¹©Ï¢·È¤Ç¡¢Ã¯¤Ò¤È¤ê¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤µï¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Û¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡ー¥à¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¤ÎÇ§ÄêÇÀ¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¤Ë¤ªÊÆ¤ÎÀ¸»º¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇÀ¶È¡Ê1¼¡»º¶È¡Ë¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢ÊÆÊ´¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ÎÀ½Â¤¡Ê2¼¡»º¶È¡Ë¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¡Ê3¼¡»º¶È¡Ë¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö6¼¡»º¶È²½¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿»ö¶È½ê¡Ö¥³¥³¥È¥â¥ïー¥¯¥¹¡×¤ä¡¢Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥³¥³¥È¥â¥ïー¥¯¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤Î³èÆ°¾ì½ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÀ¶È¤ÈÊ¡»ã¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇÀÊ¡¾¦¹©Ï¢·È¤Î³èÆ°¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬»öÌ³¶É¤òÌ³¤á¤ëÇÀÊ¡Ï¢·ÈÅù±þ±ç¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¼çºÅ¡Ö¥Î¥¦¥Õ¥¯¡¦¥¢¥ïー¥É2025¡×¤Ë¤Æ¡¢ºÇ¹â°Ì¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡ー¥à½êºßÃÏ¡§¢©484-0081¡¡°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¸¤»³¾å¤ê²°6-11ÂåÉ½¼Ô¡§ã·Æ£½¨°ìTEL: 0568-54-4717FAX: 0568-54-4718ÁÏ¶È¡§2019Ç¯»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¸¤»³»ÔÇ§ÄêÇÀ¶È¼Ô¡¡¿å°ðºÏÇÝ¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ÎÀ½Â¤•ÈÎÇä¡¢ÇÀÊ¡Ï¢·È»ö¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.cocotomo-farm.jp¥³¥³¥È¥â¥ïー¥¯¥¹¡§https://www.cocotomo-works.jp/works¥³¥³¥È¥â¥ïー¥¯¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¡§https://www.cocotomo-works.jp/jr
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡ー¥à¡¡Ã´Åö¡§ÀÐÀî ¶¬¹¬¡Ê¤¤¤·¤«¤ï ¤¿¤«¤æ¤¡ËÅÅÏÃ¡§0568-54-4717¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§sns@cocotomo-farm.jp
¢£¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡ー¥à¤ÎSNS
¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡ー¥àhttps://www.instagram.com/cocotomofarm/±·¤È³ø¤á¤· ¶å(¤³¤³)https://www.instagram.com/unagi_kamameshi_coco/