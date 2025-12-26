株式会社ココトモファーム（所在地：愛知県犬山市、代表取締役：齋藤秀一）は、2025年12月8日（日）、犬山市が主催する小学生向け学習プログラム「子ども大学」の集大成として、ココトモカフェ フロイデ店にて「お米の食べ比べ」講座を開催いたしました 。

■半年間の学びを「味わい」で締めくくる

本プログラムにおいて、ココトモファームは「田植え」「稲刈り」「食育」の全3回の講座を担当しました 。最終回となる今回は、自分たちが関わったお米のルーツを辿る締めくくりとして、複数品種の炊きたてご飯を五感で楽しむ体験型の授業を行いました 。会場となった「ココトモカフェ フロイデ店」では、卓上に並んだ炊きたてのお米の香りや粘り、甘みの違いを子どもたちが真剣に比較 。同じ「お米」でも品種によって驚くほど個性が異なることを、対話を通じて発見する活気あふれる時間となりました 。

■「食育」と「多様性」が交差する場づくり

今回の会場であるフロイデ店は、聴覚障害のあるスタッフと聴者が共に働く「サイニングストア」です 。講座の中では、スタッフによる簡単な挨拶に加え、「ありがとう」や「ココトモファーム」といった手話のレクチャーも実施されました 。

■取り組みの背景と今後の展望

ココトモファームでは、お米の生産から製造、販売までを一貫して行う「6次産業化」と、農業と福祉が連携する「農福連携」を推進しています 。本取り組みは、食の背景にある“つくる”工程を実感してもらうとともに、誰もが自然に関わり合える地域社会を目指す活動の一環です 。犬山市在住の子ども向け学習プログラム「子ども大学」における、体験を通した学びの機会として実施いたしました。今後も地域や自治体と連携し、次世代を担う子どもたちが体験を通じて「食・農・人」の繋がりに触れられる場づくりを継続してまいります 。

■当日の様子詳細

当日は、卓上に用意した炊きたてのご飯を、参加者が順番に取り分け、食べ比べをしながら感想を共有しました。香りや粘り、甘みなど、同じ「お米」でも感じ方が異なることに驚く様子も見られ、自然と会話が生まれる時間となりました。また、今回はサイニングストアでもあるフロイデ店での実施となったことから、店舗スタッフによる簡単なあいさつに加え、「ココトモファーム」「ありがとう」といった手話のレクチャーも行いました。講座の合間に手話でやり取りする姿も見られ、学びと交流が重なる場となりました。

■取り組みの意義・特徴

田植えから収穫、そして食べるところまでを一連の体験としてつなげることで、食の背景にある“つくる”工程を実感しながら学べる点が、本取り組みの特徴です。農に触れる体験に加え、最終回で味わいの違いを確かめることで、お米への理解を深める機会となりました。さらに、サイニングストアでの実施により、手話を交えたコミュニケーションに触れる機会を設けたことは、日常の中で多様な伝え方に出会うきっかけにもつながります。

■犬山市子ども大学について

学校が休みの土曜日や日曜日を利用して、子どもたちがいろいろな体験できる「子ども大学」を開催しています。学校・家庭・地域社会が一体となって子どもたちの学習環境を整備し、学ぶ喜びや自主的に学ぶ気持ちを育てるさまざまな講座を実施しています。・令和７年度犬山市子ども大学（募集要項）https://inuyama-shimintei.com/wp-content/uploads/2025/06/R7-Kodomo-Daigaku.pdf

■ココトモファームについて

【農福商工連携で、誰ひとり取り残さない居場所をつくる】ココトモファームは、愛知県犬山市の認定農業者として、主にお米の生産を行っています。その農業（1次産業）を土台に、米粉バウムクーヘンの製造（2次産業）、店舗での販売（3次産業）までを一貫して手がける「6次産業化」に取り組んでいます。また、就労継続支援B型事業所「ココトモワークス」や、放課後等デイサービス「ココトモワークスジュニア」の活動場所を提供するなど、農業と福祉が連携する取り組みも推進しています。こうした農福商工連携の活動が評価され、農林水産省が事務局を務める農福連携等応援コンソーシアム主催「ノウフク・アワード2025」にて、最高位のグランプリを受賞しました。

■会社概要

社名：株式会社ココトモファーム所在地：〒484-0081 愛知県犬山市犬山上り屋6-11代表者：齋藤秀一TEL: 0568-54-4717FAX: 0568-54-4718創業：2019年事業内容：犬山市認定農業者 水稲栽培、グルテンフリーバウムクーヘンの製造•販売、農福連携事業ホームページ：https://www.cocotomo-farm.jpココトモワークス：https://www.cocotomo-works.jp/worksココトモワークスジュニア：https://www.cocotomo-works.jp/jr

■本件に関する報道関係者からのお問い合せ先

株式会社ココトモファーム 担当：石川 喬幸（いしかわ たかゆき）電話：0568-54-4717メールアドレス：sns@cocotomo-farm.jp

■ココトモファームのSNS

ココトモファームhttps://www.instagram.com/cocotomofarm/鰻と釜めし 九(ここ)https://www.instagram.com/unagi_kamameshi_coco/