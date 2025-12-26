モデル 野瀬英誉 「グラブルフェス2025」ジークフリート役 にて出演！
株式会社アデッソ所属モデル 野瀬英誉が、「グラブルフェス2025」にジークフリート役として出演いたします。「グラブルフェス2025」は、12.27 Sat. - 12.28 Sun（東京ビッグサイト）にて開催されます。
「グラブルフェス2025」
〇日程〇12.27 Sat. - 12.28 Sun（東京ビッグサイト）〇詳細情報〇https://fes.granbluefantasy.jp/event/
野瀬英誉
＜プロフィール＞滋賀県出身。ウェディング雑誌・広告、CMなどで活躍中のモデル。＜経歴＞〇グランブルーファンタジー「グラブルフェス」オフィシャルキャスト、ジークフリート役〇雑誌：HotelWedding〇雑誌：日本の結婚式〇ミドリ安全〇RIZAP〇日産「ノート」〇Shibuyafashionweek【SNS・HP】Ｘ：https://x.com/nochilocoinstagram：https://www.instagram.com/hideyonose/?hl=j：事務所HP：https://adessonet.co.jp/works/nose-hideyo/
