叡山電鉄株式会社（本社：京都市左京区、社長：豊田秀明）は、開業１００周年を記念して、　　　　　「～開業１００周年記念～ １００万円福袋『まるごとひえい』」を販売します。開業１００周年を記念し、観光列車「ひえい」を１日貸し切って、叡山電車の魅力を余すところなくお楽しみいただける特別福袋をご用意しました。さらに、毎年ご好評をいただいている福袋も今年は１，０００円、５，０００円、１０，０００円、１００，０００円の４種類ご用意し、合計１００セット限定で販売します。詳細は以下の通りです。

１．１００万円福袋「まるごとひえい」について販売価格　　１００万円（税込）販売期間　　２０２５年１２月２６日（金）１０時～２０２６年１月１２日（月・祝）　販売方法　　叡山電車公式オンラインショップ「えいでんマート」にて販売いたします。ＵＲＬ　https://eidengoods24.base.shop/※応募者が多数の場合には、抽選させていただきます。

　開催日時　　ご購入をいただいたお客さまとのご相談にて、決めさせていただきます。２０２６年５月１２日（火）～９月２９日（火）までのうちの一日とし、観光列車「ひえい」の運休日である火曜日限定での実施とさせていただきます。福袋の中身　　観光列車「ひえい」を１日貸切できる『ま(・)る(・)ご(・)と(・)ひ(・)え(・)い(・)』の７文字に合わせた「７つの体験＆グッズ」の詰め合わせです。

２．その他の福袋①１００，０００円福袋販売価格　　１００，０００円（税込）販 売 数　　限定１０セット　※なくなり次第、販売を終了します。販売期間　　２０２５年１２月２６日（金）１０時～２０２６年１月１２日（月・祝）販売方法　　叡山電車公式オンラインショップ「えいでんマート」にて販売いたします。　　　　　　　　ＵＲＬ　https://eidengoods24.base.shop/商品内容「１００周年開業記念特別仕様車掌かばん」 ＫＩＲＡＲＡ 又は ＨＩＥＩのデザインのうちどちらか１個お選びください。「１００周年ロゴ入り腕時計」　　　　　　７種類の中から２個お選びください。「１００周年ロゴ入りＴシャツ」　　　　　ＬとＭサイズ各１着　　　計２着「１００周年ロゴ入りアクリルキーホルダー」　 ２種類各１個　　　計２個「１００周年記念入場券セット」　　　　　　　　　　　　　　　　　　１冊　「１００周年ロゴ入りトートバック（非売品）」　　　　　　　　　　　１個「１００周年ロゴ入り巾着袋（非売品）」　　　　　　　　　　　　　　１個「１００周年ロゴ入りソーイングセット（非売品）」　　　　　　　　　１個

②１０，０００円福袋販売価格　　１０，０００円（税込）販 売 数　　限定１０セット　※なくなり次第、販売を終了します。販売期間　　２０２５年１２月２６日（金）１０時～２０２６年１月１２日（月・祝）販売場所　　出町柳駅販売時間　　初発～終発　※２０２５年１２月２６日（金）のみ１０時～終発販売方法　　中身はお選びいただけません。お客さまには番号の記入されたクジを引いていただき、出た番号の福袋をお渡しします。商品内容　 「すべてに含まれるもの」と「いずれかが含まれるもの」の組み合わせ

③５，０００円福袋販売価格　　５，０００円（税込）販 売 数　　限定３０セット　※なくなり次第、販売を終了します。販売期間　　２０２５年１２月２６日（金）１０時～２０２６年１月１２日（月・祝）販売場所　　出町柳駅販売時間　　初発～終発　※２０２５年１２月２６日（金）のみ１０時～終発販売方法　　中身はお選びいただけません。お客さまには番号の記入されたクジを引いていただき、出た番号の福袋をお渡しします。商品内容　 「すべてに含まれるもの」と「いずれかが含まれるもの」の組み合わせ

④１，０００円福袋販売価格　　１，０００円（税込）販 売 数　　限定５０セット　※なくなり次第、販売を終了します。販売期間　　２０２５年１２月２６日（金）１０時～２０２６年１月１２日（月・祝）販売場所　　出町柳駅販売時間　　初発～終発　※２０２５年１２月２６日（金）のみ１０時～終発

■叡山電鉄株式会社京都市の北東部「洛北」に２つの路線を持つ鉄道会社です。京都御所や下鴨神社に近い出町柳駅を起点に北上。途中の宝ケ池駅で二手に分かれ、東は八瀬比叡山口駅へ、西は貴船口駅や鞍馬駅に続いています。沿線には、貴船神社や鞍馬寺など歴史ある社寺があるほか、初夏の新緑、川床で味わえる料理、秋の紅葉など四季折々の自然が楽しめます。代表的な列車として、沿線の移り変わる景色を満喫していただける展望列車「きらら」、「楕円」のモチーフが印象的な観光列車「ひえい」があります。ホームページ 　　https://eizandensha.co.jp/Ｘ　　　　　　　　https://x.com/eizandenshaYouTube 　　https://www.youtube.com/user/eizandensha

