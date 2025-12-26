株式会社 ホテル京阪（本社：大阪市中央区、社長：西川 正浩）が運営するホテル京阪 天満橋駅前（所在地：大阪市中央区）の1階レストラン「Italian Buffet GRAND CANAL（イタリアンビュッフェ グランカナル）」では、2026年1月2日（金）～3月31日（火）の期間、「60+ コンフォートプラン」を販売いたします。 レストランは、「NOBORDER COMFORT（すべての方に 変わらぬ快適を）」をコンセプトに掲げ、食・サービス・空間のすべてにおいて快適さを追求しています。ランチタイムには、バラエティ豊富なアンティパスト（前菜）をはじめ、サラダやスープの食べ放題、ソフトドリンクの飲み放題に加え、パスタや肉料理をセットでお楽しみいただけます。 2025年7月のオープン以来、シニア世代を中心に多くのお客様にご利用いただいていることを受け、寒い冬をお得に快適な時間をお過ごしいただけるよう、本プランを企画いたしました。さらに、2026年1月2日（金）～1月9日（金）の期間には、シニア限定の「お年玉キャンペーン」を実施いたします。

■何度でもOK！お得にランチ 「60+ コンフォートプラン」

60歳以上のお客様を対象に、ランチタイムは何度でも8％OFFでご利用いただける特別プランです。時間制限は設けていないため、最大3.5時間、心ゆくまでゆったりとお過ごしいただけます。ご友人やご家族との食事はもちろん、おひとりさまも大歓迎。食後は、飲み放題のコーヒーとともに、読書や編み物など趣味を楽しむスペースとしてもぜひご利用ください。

(1）提供期間

2026年1月2日（金）～3月31日（火）

(2）ランチ営業時間

11:30～15:00 L.O.14:00（最終入店）

(3）対象

60歳以上のお客様※60歳以上のお客様を含むグループの場合、全員が割引価格でご利用いただけます

（4）特典内容

ランチタイムのお会計から末広がりの8%OFF※お食事をご注文の方が対象となります（ドリンクのみは割引対象外）※グループ全員ご利用いただけます

（5）レストラン「Italian Buffet GRAND CANAL」へのアクセス・予約

ホテル京阪 天満橋駅前1階「Italian Buffet GRAND CANAL」所在地：大阪市中央区天満橋京町2-13アクセス：京阪電車・Osaka Metro谷町線「天満橋」駅徒歩1分お問い合わせ先：06-4397-3436（10:00～16:00）URL：https://www.hotelkeihan.co.jp/tenmabashi-e/restaurant/

■シニア対象「お年玉キャンペーン」

期間中にご来店、お食事をされた皆様に、焼き菓子のテイクアウトスイーツ専門店「tables labo（タブレス ラボ）」のお年玉引換券をお渡しいたします。

（1）お年玉引換券プレゼント期間

2026年1月2日（金）～1月9日（金）

（2）対象

「60+ コンフォートプラン」を利用して期間中にお食事をされた方※60歳以上のお客様を含むグループの場合、全員に引換券をプレゼントいたします

（3）特典内容

「tables labo」で使えるお年玉引換券をお一人様１枚プレゼント※チケット1枚につき、お好きな個包装焼き菓子1個と交換していただけます※引き換えは1月3日（土）～1月9日（金）となります1月 3日（土）～5日（月）11:00～17:001月6日（火）以降 9:00～19:00

（4）「tables labo」へのアクセス・店舗概要

ホテル京阪 天満橋駅前から約150m（徒歩3分）所在地：大阪市中央区大手前1-7-31 OMM 1Fアクセス：京阪電車・Osaka Metro谷町線「天満橋」駅徒歩2分お問い合わせ先：070-5570-4427（9:00～19:00）URL： https://www.cafeco-foods.com/shop/tableslabo※完全キャッシュレス決済（現金はご利用いただけません）

※写真はイメージです

https://newscast.jp/attachments/Bq6iNbQfdJtPwL2ztEcS.pdf