レイ・アウト

2025-12-26 10:00

新製品発売のお知らせ【レイ・アウト】株式会社レイ・アウトは、2025年12月26日に新製品を発売致します。

iPhone17シリーズ用 カメラ保護アルミカバー ガラスフィルム eyes

【対応機種】iPhone 17【カラー】ブラック / ホワイト / ミストブルー / セージ / ラベンダー 【素材】アルミニウム合金、ガラス、アクリル糊【売価】2,420円（税込み）ブラック 型番：RH-P52FG/CAABホワイト 型番：RH-P52FG/CAAWミストブルー 型番：RH-P52FG/CAABセージ型番：RH-P52FG/CAASAGラベンダー型番：RH-P52FG/CAALD

https://www.ray-out.co.jp/products/rh-p52fg_caaw?variant=46774528475314https://www.amazon.co.jp/stores/page/B20A4D02-5176-4115-A3F3-0676B444859A/search?lp_asin=B0G1WYVY4G&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&terms=RH-P52FG

【対応機種】iPhone 17 Pro【カラー】シルバー / オレンジ / ディープブルー【素材】アルミニウム合金、ガラス、アクリル糊【売価】2,420円（税込み）シルバー 型番：RH-P53FG/CAASVオレンジ 型番：RH-P53FG/CAAORディープブルー 型番：RH-P53FG/CAADA

https://www.ray-out.co.jp/products/rh-p53fg_caasv?variant=46774528737458https://www.amazon.co.jp/stores/page/B20A4D02-5176-4115-A3F3-0676B444859A/search?lp_asin=B0G1WYVY4G&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&terms=RH-P53FG

【対応機種】iPhone Air【カラー】ブラック / ホワイト / ライトゴールド / スカイブルー【素材】アルミニウム合金、ガラス、アクリル糊【売価】2,420円（税込み）ブラック 型番：RH-P54FG/CAABホワイト 型番：RH-P54FG/CAAWライトゴールド 型番：RH-P54FG/CAALGDスカイブルー 型番：RH-P54FG/CAASA

https://www.ray-out.co.jp/products/rh-p54fg_caaw?variant=46774529130674https://www.amazon.co.jp/stores/page/B20A4D02-5176-4115-A3F3-0676B444859A/search?lp_asin=B0G1WYVY4G&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&terms=RH-P54FG

【対応機種】iPhone 17 Pro Max【カラー】シルバー / オレンジ / ディープブルー【素材】アルミニウム合金、ガラス、アクリル糊【売価】2,530円（税込み）シルバー 型番：RH-P55FG/CAASVオレンジ 型番：RH-P55FG/CAAORディープブルー 型番：RH-P55FG/CAADA

AirPods Pro 3 専用保護ケース

https://www.ray-out.co.jp/products/rh-p55fg_caasv?variant=46774529261746https://www.amazon.co.jp/stores/page/B20A4D02-5176-4115-A3F3-0676B444859A/search?lp_asin=B0G1WYVY4G&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&terms=RH-P55FG

Apple社から2025年9月19日に発売されました【AirPods Pro 3】の専用ケースを発売致します。専用ケースはクリアケース1種と6種のカラー展開。シーンに合わせてお好きなカラーでお楽しみください。◆クリアケースシンプルなクリアケースはシーンも性別も選ばずに使うことができます。360°全面保護で衝撃吸収力にも優れています。ストラップホール付きで、水洗いも可能。◆定番色 (ブラック / グレー)Apple製品で最も選ばれるブラックやグレーを採用。ビジネスやフォーマルなシーンでも馴染み、幅広いユーザー層に抵抗なく選ばれる実用性を重視しました。◆アクセントカラー (ブルー / セージ / ラベンダー / オレンジ) 近年のiPhoneやiPadで人気を博したトレンドカラーを厳選。6種のカラー展開の製品はカラビナも付属しており、バッグやポーチにつけて持ち運べるようになっています。

クリアケース

AirPods Pro 3 専用保護ケース クリア【対応機種】AirPods Pro 3【カラー】クリア【素材】熱可塑性ポリウレタン樹脂【売価】1,650円（税込み）【型番】RT-APP3PFC2/CM

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-app3pfc2?variant=46901249835186https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88-AirPods-%E6%8C%87%E7%B4%8B%E9%98%B2%E6%AD%A2-%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AC%E3%82%B9%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%AF%BE%E5%BF%9C-RT-APP3BS11/dp/B0G647FSDQ?ref_=ast_sto_dp&th=1

カラーケース シルキーマット

AirPods Pro 3 専用保護ケース カラーケース シルキーマット【対応機種】AirPods Pro 3【カラー】ブラック/グレー/ブルー/ラベンダー/オレンジ/セージ【素材】ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン樹脂、アルミニウム合金【売価】3,190円（税込み）【型番】ブラック : RT-APP3BS11/Bグレー : RT-APP3BS11/GRブルー : RT-APP3BS11/Aラベンダー : RT-APP3BS11/LDオレンジ : RT-APP3BS11/ORセージ : RT-APP3BS11/SAG

iPad用保護ガラスフィルム 超かんたん貼り付けPro

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-app3bs11?variant=46901246722226https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88-AirPods-%E6%8C%87%E7%B4%8B%E9%98%B2%E6%AD%A2-%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AC%E3%82%B9%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%AF%BE%E5%BF%9C-RT-APP3BS11/dp/B0G6441NF2?ref_=ast_sto_dp&th=1

高透明タイプ【対応機種】iPad mini 第7世代 8.3インチ【端末発売日】2024年10月23日【端末モデル番号】iPad mini 第7世代 A17 ProA2993・A2995・A2996【素材】ガラス、シリコン糊【売価】3,630円（税込み）【型番】：RT-PA17FK3/SCG3

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-pa17fk3_scg3?variant=46760536047794https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88-8-3inch-%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%9F%E3%82%93%E8%B2%BC%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%91PRO-RT-PA17FK3-SCG3/dp/B0G1WX3CD5?ref_=ast_sto_dp

高透明タイプ【対応機種】iPad 11世代 11インチ / iPad 10世代 10.9インチ【端末発売日】iPad 11世代 : A16 2025年3月12日iPad 10世代 : A14 2022年10月26日【端末モデル番号】iPad 11世代 : A3354・A3355iPad 10世代 : A2696 ・ A2757 ・ A2777【素材】ガラス、シリコン糊【売価】3,850円（税込み）【型番】：RT-PA18FK3/SCG3

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-pa18fk3_scg3?_pos=1&_sid=68485f9d9&_ss=r&variant=46760536080562https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88-10-9inch-%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%9F%E3%82%93%E8%B2%BC%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%91PRO-RT-PA18FK3-SCG3/dp/B0G1WTXKKQ?ref_=ast_sto_dp

高透明タイプ【対応機種】iPad Air 第7世代 11インチ【端末発売日】2025年3月12日【端末モデル番号】iPad Air 第7世代 A3266・A3267・A3270【素材】ガラス、シリコン糊【売価】3,850円（税込み）【型番】：RT-PA21FK3/SCG3

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-pa21fk3_scg3?_pos=1&_sid=6219f0c44&_ss=r&variant=46760536113330https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88-%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0-%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%9F%E3%82%93%E8%B2%BC%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%91PRO-RT-PA21FK3-SCG3/dp/B0G1WPFDY7?ref_=ast_sto_dp

高透明タイプ【対応機種】iPad Air 第7世代 13インチ【端末発売日】2025年3月12日【端末モデル番号】iPad Air 第7世代 A3268・A3269・A3271【素材】ガラス、シリコン糊【売価】4,180円（税込み）【型番】：RT-PA22FK3/SCG3

Switchシリーズ用 保護ガラスフィルム

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-pa22fk3_scg3?_pos=1&_sid=b0e7eab6c&_ss=r?variants=46760536408242https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88-%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0-%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%9F%E3%82%93%E8%B2%BC%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%91PRO-RT-PA22FK3-SCG3/dp/B0G1X1LLY4?ref_=ast_sto_dp

Switchシリーズ用保護ガラスフィルムは、誰でも簡単に2ステップで貼り付けられるようなキット付きでずれずに正しい位置でガラスフィルムを貼り付けることが可能な設計。Step1 : 端末をキットに入れて固定Step2 : シートを引いて完成

高透明タイプ【素材】ガラス、シリコン糊【売価】2,530円（税込み）【型番】：RT-NTSFK3/SCG3

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-ntsfk3_scg31?_pos=1&_sid=beef6bc43&_ss=r&variant=46760535851186https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88-%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0-%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%9F%E3%82%93%E8%B2%BC%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%91PRO-RT-NTSFK3-SCG3/dp/B0G1WW7WXJ?ref_=ast_sto_dp

ブルーライトカット高透明タイプ【素材】ガラス、シリコン糊【売価】2,750円（税込み）【型番】：RT-NTSFK3/SMG3

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-ntsfk3_scg32?_pos=2&_sid=beef6bc43&_ss=r&variant=46760535916722https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88-%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%9F%E3%82%93%E8%B2%BC%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%91PRO-RT-NTSFK3-SMG3/dp/B0G1WVPVH2?ref_=ast_sto_dp

高透明タイプ【素材】ガラス、シリコン糊【売価】2,530円（税込み）【型番】：RT-NTS2FK3/SCG3

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-nts2fk3_scg32?_pos=1&_sid=b2213f5ca&_ss=r&variant=46760535752882https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88-Switch2-%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%9F%E3%82%93%E8%B2%BC%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%91PRO-RT-NTS2FK3-SCG3/dp/B0G1X42HV5?ref_=ast_sto_dp

ブルーライトカット高透明タイプ【素材】ガラス、シリコン糊【売価】2,750円（税込み）【型番】：RT-NTS2FK3/SMG3

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-nts2fk3_scg33?_pos=2&_sid=b2213f5ca&_ss=r&variant=46760535785650https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88-%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%9F%E3%82%93%E8%B2%BC%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%91PRO-RT-NTS2FK3-SMG3/dp/B0G1X18KG6?ref_=ast_sto_dp

高透明タイプ【素材】ガラス、シリコン糊【売価】2,530円（税込み）【型番】：RT-NTSOFK3/SCG3

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-ntsofk3_scg34?_pos=1&_sid=925d5755f&_ss=r&variant=46760537358514https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88-%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0-%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%9F%E3%82%93%E8%B2%BC%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%91PRO-RT-NTSOFK3-SCG3/dp/B0G1WZW556?ref_=ast_sto_dp

ブルーライトカット高透明タイプ【素材】ガラス、シリコン糊【売価】2,750円（税込み）【型番】：RT-NTSOFK3/SMG3

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-ntsofk3_scg31?_pos=1&_sid=ee1d490e2&_ss=r&variant=46760537292978https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88-%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%9F%E3%82%93%E8%B2%BC%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%91PRO-RT-NTSOFK3-SMG3/dp/B0G1X3KRMT?ref_=ast_sto_dp

【お問い合わせ先】

株式会社レイ・アウト住所：〒104-0043 東京都中央区湊3丁目3番2号 前田セントラルビル2FTEL: 03-6733-1394FAX: 03-6745-7694Email: products@grow-holdings.com公式WEB：https://www.ray-out.co.jp/（一般の皆様）https://www.ray-out.co.jp/pages/contact（企業様）WEB:https://www.ray-out.co.jp/pages/corporate_contact※本製品に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。※本製品には製品内容に記載された以外の物は同梱されていません。※製品改良などのために仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。