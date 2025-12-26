「女性活躍×複業推進×地域創生」の社会課題に取り組む、ソーシャルカンパニーの｢エール株式会社｣ (代表：美宝れいこ、本社：東京都中央区)は、東京都が推進する「ファーストカスタマー・アライアンス（公共調達参入促進・自治体連携事業）」における認定事例カタログ掲載スタートアップとして、2026年1月15日（木）に開催される事業説明会に登壇することをお知らせいたします。 本説明会は、全国の自治体と連携し、スタートアップの製品・サービスを公共調達につなげることを目的とした同事業の制度概要や活用メリットを広く発信するものです。今回は自治体職員に加え、地域企業、金融機関、支援機関など、スタートアップ支援に関わる多様な関係者を対象に開催されます。

東京都「ファーストカスタマー・アライアンス」とは

「ファーストカスタマー・アライアンス（公共調達参入促進・自治体連携事業）」は、政策目的随意契約制度を活用し、地方自治法施行令第167条の２第１項第４号に基づき認定を受けたスタートアップの新製品・新サービスを、競争入札によらず自治体が調達できる仕組みです。東京都は本事業を通じて、・スタートアップの社会実装・販路開拓の加速・自治体における政策課題解決手段の高度化・全国自治体との横断的な連携促進を同時に実現することを目指しています。

エール株式会社の認定事例について

エール株式会社は、2025年12月版 認定事例一覧において、女性活躍・人財育成分野のソリューションとして認定されています。同社が提供する「Aile Academy（エールアカデミー）」は、女性のキャリア形成・再就職・起業・リスキリングを包括的に支援するオンラインスクールであり、自治体専用の政策支援コースを展開しています。

＜Aile Academy（エールアカデミー）の特長＞

● 女性活躍推進、地域創生、雇用創出を目的とした自治体向け設計● 就職支援、リーダー育成、複業・起業支援を体系的に提供● 全国どこからでも受講可能なオンライン完結型プログラム● 単発施策に終わらせない「スキルアップ」「ロールモデル創出」「ネットワーク構築」を組み合わせた持続可能な支援モデルこれまでに、東京都産業労働局（女性しごと応援テラス）や地方自治体において導入・実績を有しています。

エール株式会社の主な実績

・東京都「UPGRADE with TOKYO」認定・東京都産業労働局と協働し｢家庭と仕事の両立を目指す女性向け再就職支援サービス｣を実施・東京都政策目的随意契約に係る認定企業に採択・ソーシャル企業認証制度S認証取得・令和７年度内閣府モデル事業採択

事業説明会 開催概要

イベント名：ファーストカスタマー・アライアンス （公共調達参入促進・自治体連携事業）事業説明会日時：2026年1月15日（木）13:00～14:20開催形態：オンライン（Zoomウェビナー）参加費：無料申込方法：下記フォームより事前登録 https://forms.office.com/e/W61WNe0Gjn

＜当日アジェンダ（予定）＞東京都挨拶／スタートアップ戦略・事業概要説明参画自治体による事例紹介（東京都八王子市）認定スタートアップ5社によるピッチ - エール株式会社 - 株式会社GATARI - 株式会社夢現舎 - 株式会社MamaWell - 株式会社Henry Monitor質疑応答※後日、アーカイブ配信予定（視聴のみの場合も事前申込が必要）

エール株式会社／Aile Academy（エールアカデミー）エール株式会社 代表取締役 ：美宝れいこAile Academy 代表：田中なな所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-20 銀座THビル9F事業内容：女性の活躍を応援する女性支援団体パラレルキャリア推進委員会®「Aile Project」運営、働く女性のリスキリングスクール「Aile Academy」運営、女性のための複業マッチング事業「Aile Pro」運営。エール株式会社 HP： https://aile-official.co.jp/Aile Academy HP： https://aile-official.co.jp/academy/お問合せ先：media@aile-official.co.jp