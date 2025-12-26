日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、「エアコン」についての特集を2025年12月23日より配信しています。

冬本番を迎え、エアコンをはじめとした暖房器具の使用時間が長くなる季節になりました。エアコンを効率的に運転し、電気代を抑えるためには、設定温度の工夫やほかの暖房器具との併用など、日々の使い方を見直すことが大切です。そこでママスタセレクトでは、ダイキン工業株式会社コーポレートコミュニケーション室の森重雄己さんにご協力いただき、冬のエアコン活用法から買い替え時期の見極めまで、今知っておきたいポイントを伺いました。＜エアコン上手になる！特集内容＞・冬場の適切な設定温度は？なぜ電気代は冷房より暖房の方が高いの？・電気代節約の3つのポイント。ストーブと併用する場合のコツは？・冬場の結露対策とエアコン掃除のポイントは？寒いけれど工夫はできる！・急に壊れたらすごく困る！買い替えどきの見極めポイントは？「エアコン上手になる！」特集記事は2025年 12月23日（火）から配信中です。

【特集ページ】 https://select.mamastar.jp/tag/aircon

