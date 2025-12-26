株式会社 秀建コーポレーションは、2025年に球団創設90周年を迎えた阪神タイガースのメモリアルグッズ(電波ソーラー腕時計、天然ダイヤモンドアクセサリー)につきまして、発売以来多くのファンの方々にご愛用いただいていることに感謝を込めて、人気の「大阪タイガースキャップ(税込4,950円)」をセットにした「90周年記念 特別パッケージ」の取り扱いを、2025年12月26日より開始いたします。





特設ページ： https://dag.thebase.in/p/00013





阪神タイガースのメモリアルグッズ 特別セット





本グッズは、90周年という歴史的節目を記念して2025年夏に販売を開始し、おかげさまで大変な反響をいただいております。このたび、90周年イヤーのクライマックスに向け、まだ入手されていないファンの皆様へ向けた「最後のひと押し」となる、復刻キャップをセットにした豪華限定パッケージをご用意いたしました。









【特典対象：3つのスペシャルプラン】

(1) 限定ウォッチプラン

世界限定2025本のシリアル入り。この記念すべき1本「90周年記念 電波ソーラークロノグラフ腕時計」と「大阪タイガースキャップ」のセット。





■通常販売価格(合計税込54,450円)

・電波ソーラークロノグラフ(税込49,500円)

・復活!!大阪タイガースキャップ(税込4,950円)

【特別セット価格：税込49,500円】





限定ウォッチプラン





(2) アクセサリーセット・コンプリートプラン

「天然ダイヤ10石ネックレス」＆「天然ダイヤ10石ブレスレット」＋「大阪タイガースキャップ」のセット。





■通常販売価格(合計税込54,450円)

・天然ダイヤ入りブレスレット(税込19,800円)

・天然ダイヤ入りネックレス(税込29,700円)

・復活!!大阪タイガースキャップ(税込4,950円)

【特別セット価格：税込49,500円】





アクセサリーセット・コンプリートプラン





(3) アクセサリーセット・カスタムプラン

「天然ダイヤ10石ネックレス」＆「90周年記念ペンダントトップ」＋「大阪タイガースキャップ」のセット。





■通常販売価格(合計税込51,150円)

・天然ダイヤ入りペンダントトップ(税込16,500円)

・天然ダイヤ入りネックレス(税込29,700円)

・復活!!大阪タイガースキャップ(税込4,950円)

【特別セット価格：税込46,200円】





アクセサリーセット・カスタムプラン





「90周年は、一度きり。」 来年はもう手に入らない、2025年だけの限定生産です。ご自身へのご褒美に、あるいは虎党のご家族・ご友人への贈り物に。このメモリアルイヤーを、最高のグッズと共に締めくくりませんか？





■特別セット価格ページ

https://dag.thebase.in/p/00013





■ディレクトアートギャラリー

https://dag.thebase.in/