年末年始の「食べる・買う・贈る」が沼津サービスエリアでそろう！人気商品がつまった福袋と新作海鮮丼を期間限定販売～食事も買い物も年始の手土産も一度に選べる～
静岡県沼津市にある新東名高速道路NEOPASA駿河湾沼津下り線内「伊豆・村の駅」(所在地：静岡県沼津市)では、年末年始限定で福袋の販売とテイクアウト海鮮丼の提供を行います。
帰省や旅行の途中でも、沼津や静岡の魅力がつまったオリジナル商品、グルメを楽しむことができます。また、これからの年始の挨拶に使える商品までも一度にお選びいただけます。
公式Instagram： https://www.instagram.com/muranoekiizu/
「食べる・買う・贈る」が沼津サービスエリアでそろう
【年末年始限定 福袋】
年末年始の時期に合わせ、用途に応じて選べる3種類の福袋を数量限定で販売します。何が入っているかを楽しみながら選べる、旅先ならではのお楽しみです。
・沼津SAの魅力が詰まった福袋
価格2,000円(税込)
沼津SA限定商品を詰め合わせた旅の思い出として持ち帰りたくなるラインナップです。
・王道福袋
価格3,000円(税込)
定番の商品を中心に、家族みんなで楽しめる内容です。
・ギフト向け福袋
価格3,000円(税込)
そのまま贈り物として使える仕様で、年末年始の手土産にもおすすめです。
※すべて数量限定、なくなり次第終了となります。
■福袋購入特典
福袋をご購入のうえ、店内商品を税込1,500円以上お買い上げいただいたお客様には、レジにてささやかなプレゼントをご用意しています！
※数量限定、なくなり次第終了。
■福袋販売期間
2025年12月27日(土)～2026年1月4日(日)予定
※数量限定のため、期間中でも販売終了となる場合があります。
年末年始限定 福袋
【年末年始限定 テイクアウト海鮮丼】
NEOPASA駿河湾沼津下り線内「おさかな丼屋 とと丸」では、年末年始の食事シーンに合わせて企画した海鮮丼を、期間限定で販売します。いずれもテイクアウト仕様で、移動の合間でも利用しやすい商品です。
▼駿河の玉手箱
駿河の玉手箱
年末年始向けに企画した新商品です。駿河湾産の生桜えびと生しらすを酢飯に合わせ、うに、いくら、釜揚げ桜えび、ねぎとろの軍艦握りを組み合わせました。
アレルギー：小麦・えび・いくら・大豆
価格 ：2,787円(税込)
※本製品で使用しているしらすは、えび・かに・いかが混ざる漁法で採取しています。
※年末年始数量限定、冷蔵ショーケースでの陳列販売のみとなり、オーダー対応は行っていません。
▼本まぐろ握り
本まぐろ握り
本鮪の部位ごとの味わいを楽しめる、お持ち帰り用の握りセットです。
アレルギー：大豆
価格 ：2,430円(税込)
※年末年始数量限定、冷蔵ショーケースでの陳列販売のみとなり、オーダー対応は行っていません。
▼本まぐろトロ丼
本まぐろトロ丼
本鮪のさまざまな部位を一度に味わえる、ハレの日にもぴったりな海鮮丼です。
アレルギー：大豆
価格 ：4,299円(税込)
【御年賀向けのギフトや商品のご案内】
御年賀向けのギフトや商品も勢揃い
当店では、年始のご挨拶に最適な御年賀向けのギフト商品を数量限定でご用意いたします。
あわせて、三島ブランド「日の出たまご」をより一層楽しんでいただける「極みの一滴」シリーズの調味料ギフトも販売いたします。(※ギフト箱は数量限定となります。)
また店内では、静岡県産茶葉を使用した静岡茶そばをはじめ、調味料グランプリ受賞商品である「かにつゆ」「ねこんぶだし」「雲丹醤油」など、年末年始の食卓に適した商品を取り揃えております。
年末年始のお買い物や贈答品選びに、ぜひご利用ください。
◆「村の駅」店舗概要
伊豆・村の駅(下り線)
所在地：〒410-0309 静岡県沼津市根古屋919-1 NEOPASA駿河湾沼津下り線内