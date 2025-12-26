日軽情報システム株式会社(本社：東京都、代表取締役社長：湊浦 俊之)は、2026年1月1日～1月16日の期間において、サブスクのエクステリアCADシステム【ExCAD】(読み：イーエックスキャド)の「スタンダードプラン」と「Twinmotion年間サブスクリプション」を同時申込みいただいたお客さま向けに、15セット限定の「新春特別セットプラン」を販売します。本セットは通常合計266,000円相当(ExCAD初期費用198,000円＋Twinmotion年間68,000円)を、特別価格218,000円(税抜)で提供するものです。

ExCADスタンダードプランには別途毎月の月額費用13,500円(税抜)がかかります。





ExCADお年玉キャンペーン





公式サイト ： https://www.excad.jp/

キャンペーン詳細ページ： https://www.excad.jp/news/20251226.html

(※上記URLは2025/12/26公開)









【背景と目的】

当社は、設計・プレゼンテーション業務の効率化とビジュアル品質向上を目指す外構・リフォーム・建設業界の設計事業者向けに、ExCADおよびTwinmotionの利便性を組み合わせた導入支援を行ってきました。新春の需要期にあわせて、より多くのお客さまに短期間で導入いただけるよう、価格面と導入ハードルの両面でメリットを強化した限定セットを企画しました。









■キャンペーン概要

期間 ：2026年1月1日～1月16日

対象者 ：期間中に「ExCADスタンダードプラン」と「Twinmotion年間サブスクリプション」を同時にお申込みいただいた方(15セット限定)

特典内容：「ExCADスタンダードプラン」初期費用(定価198,000円)と

「Twinmotion年間サブスクリプション」1年分(定価68,000円/年)を

セットプラン218,000円にてご提供

※Twinmotionの2年目以降の継続利用は、別途お申込みいただいた場合に有償でご利用いただけます。

※価格は税抜表示です。

応募方法：

当社HP内の「申込書PDF」にご記入いただき、メールまたはFAXにてお申し込みください。

※申込書にセットプランの記載はございませんが、「ExCADスタンダードプラン」と「Twinmotion年間サブスクリプション」にチェックをしていただければ、キャンペーン価格を適用させていただきます。





申込フォーム( https://www.excad.jp/rentalguide/index.html )

または問合せフォーム( https://www4.nikkeikin.co.jp/ssl/NISquesdb.nsf/ques_top?OpenForm )よりご応募いただくか、お電話にてご応募ください。

TEL：03-6810-7325 (営業時間：平日 9:00 ～ 17:30)









日軽情報システム株式会社は、今後もお客様のニーズに応えた機能強化を継続的に実施予定です。

グリーンクリエイター監修の植栽・金物製品など外構設計の幅広い要素をカバーし、より高度で使いやすい設計支援ツールの提供を目指してまいります。









■料金プラン

スタンダードプラン：月額13,500円(税抜) 初期費用198,000円(税抜)

コミコミプラン ：月額19,500円(税抜) 初期費用0円※最低契約期間24ヶ月





サブスク型エクステリアCAD_ExCAD









■会社概要

商号 ： 日軽情報システム株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 湊浦 俊之

所在地 ： 〒105-8681 東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル

設立 ： 1983年

事業内容： 建設・建材業向けパッケージソフトウェアの開発・販売

資本金 ： 1億円

URL ： https://group.nikkeikin.co.jp/nis/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

日軽情報システム株式会社 CS推進部(担当：大石)

TEL ： 03-6810-7325

お問い合せフォーム： https://www.nikkeikingroup.jp/webapp/form/25623_nxlb_7/index.do