株式会社宝塚クリエイティブアーツ（兵庫県宝塚市）はこのたび、宝塚歌劇 花組公演 ミュージカル・ロマン『悪魔城ドラキュラ』～月下の覚醒～（原作／株式会社コナミデジタルエンタテインメント「悪魔城ドラキュラ」シリーズ ※2025年6月27日 宝塚大劇場（兵庫県）にて収録）を、世界180以上の国・地域へ動画配信（VOD）いたします。

1986年のシリーズ第1作発売以来、日本のみならず世界中のファンから長きにわたって愛され続けているKONAMIのゴシックホラー・アクションゲーム「悪魔城ドラキュラ」シリーズ。宝塚歌劇ならではのオリジナルストーリーと演出により、史上初のミュージカル作品として誕生した同作品を、グローバル動画配信プラットフォーム「Beyond LIVE」を通じて、英語、韓国語、中国語（繁体字）を含む11か国語以上の字幕に対応してお届けいたします。※日本国内からはご視聴いただけません。





【Webページ】 https://beyondlive.com/notice/399





実施概要

※Beyond LIVEでの動画配信（VOD）は、『悪魔城ドラキュラ』本編のみとなります。（同時上演の『愛, Love Revue！』は含みません。）





Beyond LIVEについて

Beyond LIVEは、2020年に韓国SM EntertainmentとJYP Entertainmentが共同でローンチしたグローバルコンサート配信プラットフォームです。これまで180以上の国・地域からのアクセス・会員登録があり、会員数は170万人を超えています。ウェブサイトとお問い合わせ（カスタマーサポート）は日本語・英語・韓国語に対応しており、チケット購入・配信視聴は180以上の国・地域から可能です。

Beyond LIVE サービスページ： https://beyondlive.com/





【お客様からのお問い合わせ先】

・当配信の購入・視聴に関して

Beyond LIVE https://beyondlive.com/mypage/inquiry

・その他のお問い合わせ

宝塚クリエイティブアーツ カスタマーセンター

TEL：0797-83-6000（月曜休 10：00～18：00）









株式会社宝塚クリエイティブアーツ https://www.tca-pictures.net/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/9c0c21750a80db68d60219fd92b7bbe2e5b32a1d.pdf





