日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子）がアニメーション制作・ライセンス展開を行う『コジコジ』と株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区、代表取締役社長：北村嘉輝）が展開するライフスタイルブランド「studio CLIP（スタディオクリップ）」によるコラボレーションの実施が決定いたしました。

studio CLIPは、「ちょうどいい暮らし」をブランドメッセージとして、なにげない毎日の中に、ちょっと特別な時を過ごせるライフスタイルを提案しているブランドです。studio CLIPが大切にしている日常のちょっとした幸せと、コジコジとゆかいな仲間の日常生活をユーモラスに描くさくらももこさんの世界観の親和性から、コラボレーションアイテムの発売にいたりました。 2025年1月に初めてコラボレーションしたコジコジ×studio CLIP。第１弾は発売初日に売り切れ続出するなど大変ご好評をいただきました。その反響を受けて、2026年1月9日(金)に第２弾を発売することといたしました。第２弾では前回よりラインナップを増やし、全64型を発売いたします。今回のコラボも、ライフスタイルブランドらしい様々な生活シーンで使えるアイテムを展開します。今回も実用的で普段づかいしやすいキッチン・リビングアイテムに加えて、餃子皿や炒飯皿、春の行楽シーズンにおすすめのレジャーアイテム、PCケースやモバイルバッテリーなどガジェットアイテムといった新たなラインナップを増やして販売いたします。 さらに、今年もstudio CLIPが運営する「studio CLIP CAFE」では、オリジナル限定メニューをご用意。トレーマットや装飾もコジコジ仕様になり、店内空間からコジコジのかわいい世界観を楽しんでいただけます。

コジコジ×studio CLIP概要

特設サイト公開：2025年12月26日（金）9：00～※2026年1月1日(木)に全ラインナップ公開します。特設サイト：https://www.dot-st.com/studioclip/cp/sc2026cojicoji/発売日：2026年1月9日（金）9：00～※実店舗は店舗の営業時間に準ずる取扱い店舗： ●studio CLIP 全店 ●daily CLIP 全店 (錦糸町テルミナ店/アトレ大井町店/ビナフロント海老名店/ららぽーとエキスポシティ店/阪急三番街店)●アンドエスティストア ららぽーと安城店●公式WEBストア and ST ※西武本川越ペペ店は、閉店の為、販売はございません。※下記の店舗では、COJI-COJIコラボの販売はございません。●ZOZOTOWN●楽天●池袋ショッピングパーク店●アウトレット全店●アンドエスティストア（ららぽーと安城店除く）

商品詳細（一部）

コラボメニュー販売概要

studio CLIPが運営する「studio CLIP CAFE」で、1月9日（金）よりコジコジとのコラボメニューが登場します。「ごろっとフルーツ 飲む杏仁豆腐スムージー」には、それぞれの味に合わせたキャラクターのイラストモナカがのっており、写真を撮りたくなるようなかわいさです。また、コラボドリンクをご注文の方に、コジコジと名言（？）が描かれたオリジナルステッカーシールをプレゼント。全3枚のうち、どれがあたるかはお楽しみです。その他、トレーマットや装飾もコジコジ仕様になり、店内空間からコジコジのかわいい世界観を楽しんでいただけます。※ステッカーシールは1点につき1枚のお渡しとなります。※なくなり次第終了となります。開催期間：2026年1月9日（金）～ 2月4日（水）※なくなり次第終了販売店舗：・グランツリー武蔵小杉店 studio CLIP CAFE 神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1135番地1号 グランツリー武蔵小杉 2F ・ゆめタウン広島店 studio CLIP CAFE 広島県広島市南区皆実町2-8-17 ゆめタウン広島 1F ・ゆめタウン光の森店 studio CLIP CAFE 熊本県菊池郡菊陽町光の森7-33-1 ゆめタウン光の森本館 2F

『コジコジ』についてさくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の「コジコジ」。アニメ放送から２０年以上経った現在でも、その作品の奥深さが注目を集めています。 Webサイト： https://www.cojicoji.site/X：@cojicoji_tweet（ https://x.com/cojicoji_tweet ）Instagram： @cojicoji.official（https://www.instagram.com/cojicoji.official/）TikTok：@cojicoji.official（https://www.tiktok.com/@cojicoji.official）Facebook： https://www.facebook.com/cojicoji.official/YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/c/cojicojichannel

【studio CLIPについて】「ちょうどいい暮らし」をブランドメッセージとして、なにげない毎日の中に、ちょっと特別な時間を過ごせるライフスタイルを提案しているブランドです。国内177店舗(2025年11月末時点、WEBストア含む)展開し、30～40歳代の女性をターゲットにしています。 公式Webストア and ST(アンドエスティ)： http://www.dot-st.com/studioclip/ Instagram： https://www.instagram.com/studioclip/ X： https://twitter.com/studio_clip 【株式会社アダストリアについて】株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。Webサイト： https://www.adastria.co.jp/

