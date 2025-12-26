東武百貨店 池袋本店は、2026年1月8日(木)から28日(水)まで「いちごFESTIVAL」を開催します。1月15日『いちごの日』にちなみ、各階にていちごを使用したグルメやいちごモチーフの雑貨を展開。注目は、東武限定いちごグルメです。食品フロアでは、スイーツから惣菜まで13種の東武限定品をご提案。また、店内喫茶2店舗では、JAL国際線ファーストクラスで採用されているいちごを使用した東武限定メニューを展開。さらに、屋上での『いちご狩り体験』、初企画の『はがして使える！いちごクーポン狩り』など、いちごにちなんだイベントも実施します。





◆食品フロア 13種の東武限定いちごグルメに注目！





【京橋千疋屋】





【京橋千疋屋】地下1階4番地

苺のパルフェ

1,080円(1個)

〈各日販売予定25点〉

いちごとスポンジ、クリーム、クランブルが織りなす、至福の味わい。





【菓匠 花見】





【菓匠 花見】地下1階4番地

上生菓子「苺」

540円(1個)

〈各日数量限定〉

いちごが実る風景を上生菓子で表現。

販売期間：1月8日(木)～21日(水)





【グッドモーニングバンコク】





【グッドモーニングバンコク】地下1階10番地

いちごと生ハムの生春巻き

590円(1本/200g)

〈各日販売予定20点〉

甘酸っぱいいちごと塩気のある生ハムが絶妙。





【コロンバン】





【コロンバン】地下1階6番地

きらめきいちご

810円(1個)

〈各日数量限定〉

スポンジ生地、いちごのムース、フロマージュムース、角切りいちごをふんだんに入れたキリッシュ風味のゼリーを重ねた4層のハーモニー。





【ダロワイヨ レ マカロン】





【ダロワイヨ レ マカロン】地下1階4番地

フレーズ ショコラブラン

324円(1個)

〈各日数量限定〉

ホワイトチョコクリームにいちごのコンポテを忍ばせた生マカロン。





【パオパオ】





【パオパオ】地下2階4番地

イチゴまん

346円(1個)

〈各日販売予定20点〉

風味豊かないちごあんが入ったひと品。





【丸福珈琲店】





【丸福珈琲店】地下2階9番地

＜イートイン＞

スペシャルソースのホットケーキいちご添え

ドリンクセット2,222円(1人前)

〈各日販売予定25点〉

人気のホットケーキにいちごをトッピング。









◆店内喫茶 JAL国際線ファーストクラスで採用されているいちごを使用した東武限定メニュー





【ル・ポワール】





【ル・ポワール】5階8番地

＜イートイン＞

贅沢いちごのパフェ

2,200円(1杯)

〈各日数量限定〉

鮮やかな色合いと華やかな甘みのいちごを贅沢に使用したパフェ。





【珈琲貴族】





【珈琲貴族】4階8番地

＜イートイン＞

いちごのショートケーキのデザートプレート

単品1,540円

ドリンクセット2,200円

(コーヒー、紅茶、カフェオレ、オレンジジュースからお選びいただけます。)

〈各日販売予定10点〉

甘くてジューシーないちごが満載！









◆いちご柄のキュートな雑貨もご紹介





【食器】波佐見焼fruitsいちご マグ





【食器】波佐見焼fruitsいちご プレートM





【食器】6階1番地

波佐見焼fruitsいちご

マグ(約11〈口径8.5〉×H8cm・約210ml〈8合目〉) 3,300円

プレートM(径18.3×H1.8cm) 2,640円

ひとつずつ手作業で描かれた優しい表情のいちご柄。





【タオルシンクラボ】kippisタオルハンカチ





【タオルシンクラボ】6階1番地

kippisタオルハンカチ

(綿100％/25×25cm/2色)各715円

フィンランドの森いちごを描いた柔らかなガーゼ素材のハンカチ。









◆屋上でいちご狩り体験





JAL AGRIPORT共催『いちご狩り体験』





JAL AGRIPORT共催『いちご狩り体験』

千葉県にある「JAL FARM」のいちごを使ったプチいちご収穫体験が出来ます！

日時 ： 2026年1月10日(土)

午後12時30分から

場所 ： 8階屋上「スカイデッキ広場」

参加費： 300円(現金のみ)

定員 ： 50名※定員に達し次第終了

※当日午前10時より8階屋上「スカイデッキ広場」にて整理券の配布を行います。









◆初企画！いちごクーポン狩り

いちご型のクーポンを壁からはがして収穫！

当日から地下2階・地下1階食品フロアのお買物券(200円分)としてご利用いただけます。〈先着500名様〉

※お一人様1枚限り ※なくなり次第終了

日時： 2026年1月11日(日)

午前10時～午後8時

場所： 地下1階10番地 特設会場









※12月26日時点の内容です。※諸般の都合により、催事内容・出店店舗・イベント等が変更となる場合がございます。

※天候や交通事情等諸般の都合により、未入荷・内容変更等もございます。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10％」の価格となります。

※写真はイメージです。