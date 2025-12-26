1月15日は『いちごの日』 東武限定いちごグルメに注目！「いちごFESTIVAL」 2026年1月8日(木)より開催
東武百貨店 池袋本店は、2026年1月8日(木)から28日(水)まで「いちごFESTIVAL」を開催します。1月15日『いちごの日』にちなみ、各階にていちごを使用したグルメやいちごモチーフの雑貨を展開。注目は、東武限定いちごグルメです。食品フロアでは、スイーツから惣菜まで13種の東武限定品をご提案。また、店内喫茶2店舗では、JAL国際線ファーストクラスで採用されているいちごを使用した東武限定メニューを展開。さらに、屋上での『いちご狩り体験』、初企画の『はがして使える！いちごクーポン狩り』など、いちごにちなんだイベントも実施します。
◆食品フロア 13種の東武限定いちごグルメに注目！
【京橋千疋屋】
【京橋千疋屋】地下1階4番地
苺のパルフェ
1,080円(1個)
〈各日販売予定25点〉
いちごとスポンジ、クリーム、クランブルが織りなす、至福の味わい。
【菓匠 花見】
【菓匠 花見】地下1階4番地
上生菓子「苺」
540円(1個)
〈各日数量限定〉
いちごが実る風景を上生菓子で表現。
販売期間：1月8日(木)～21日(水)
【グッドモーニングバンコク】
【グッドモーニングバンコク】地下1階10番地
いちごと生ハムの生春巻き
590円(1本/200g)
〈各日販売予定20点〉
甘酸っぱいいちごと塩気のある生ハムが絶妙。
【コロンバン】
【コロンバン】地下1階6番地
きらめきいちご
810円(1個)
〈各日数量限定〉
スポンジ生地、いちごのムース、フロマージュムース、角切りいちごをふんだんに入れたキリッシュ風味のゼリーを重ねた4層のハーモニー。
【ダロワイヨ レ マカロン】
【ダロワイヨ レ マカロン】地下1階4番地
フレーズ ショコラブラン
324円(1個)
〈各日数量限定〉
ホワイトチョコクリームにいちごのコンポテを忍ばせた生マカロン。
【パオパオ】
【パオパオ】地下2階4番地
イチゴまん
346円(1個)
〈各日販売予定20点〉
風味豊かないちごあんが入ったひと品。
【丸福珈琲店】
【丸福珈琲店】地下2階9番地
＜イートイン＞
スペシャルソースのホットケーキいちご添え
ドリンクセット2,222円(1人前)
〈各日販売予定25点〉
人気のホットケーキにいちごをトッピング。
◆店内喫茶 JAL国際線ファーストクラスで採用されているいちごを使用した東武限定メニュー
【ル・ポワール】
【ル・ポワール】5階8番地
＜イートイン＞
贅沢いちごのパフェ
2,200円(1杯)
〈各日数量限定〉
鮮やかな色合いと華やかな甘みのいちごを贅沢に使用したパフェ。
【珈琲貴族】
【珈琲貴族】4階8番地
＜イートイン＞
いちごのショートケーキのデザートプレート
単品1,540円
ドリンクセット2,200円
(コーヒー、紅茶、カフェオレ、オレンジジュースからお選びいただけます。)
〈各日販売予定10点〉
甘くてジューシーないちごが満載！
◆いちご柄のキュートな雑貨もご紹介
【食器】波佐見焼fruitsいちご マグ
【食器】波佐見焼fruitsいちご プレートM
【食器】6階1番地
波佐見焼fruitsいちご
マグ(約11〈口径8.5〉×H8cm・約210ml〈8合目〉) 3,300円
プレートM(径18.3×H1.8cm) 2,640円
ひとつずつ手作業で描かれた優しい表情のいちご柄。
【タオルシンクラボ】kippisタオルハンカチ
【タオルシンクラボ】6階1番地
kippisタオルハンカチ
(綿100％/25×25cm/2色)各715円
フィンランドの森いちごを描いた柔らかなガーゼ素材のハンカチ。
◆屋上でいちご狩り体験
JAL AGRIPORT共催『いちご狩り体験』
JAL AGRIPORT共催『いちご狩り体験』
千葉県にある「JAL FARM」のいちごを使ったプチいちご収穫体験が出来ます！
日時 ： 2026年1月10日(土)
午後12時30分から
場所 ： 8階屋上「スカイデッキ広場」
参加費： 300円(現金のみ)
定員 ： 50名※定員に達し次第終了
※当日午前10時より8階屋上「スカイデッキ広場」にて整理券の配布を行います。
◆初企画！いちごクーポン狩り
いちご型のクーポンを壁からはがして収穫！
当日から地下2階・地下1階食品フロアのお買物券(200円分)としてご利用いただけます。〈先着500名様〉
※お一人様1枚限り ※なくなり次第終了
日時： 2026年1月11日(日)
午前10時～午後8時
場所： 地下1階10番地 特設会場
※12月26日時点の内容です。※諸般の都合により、催事内容・出店店舗・イベント等が変更となる場合がございます。
※天候や交通事情等諸般の都合により、未入荷・内容変更等もございます。
※表示価格は「消費税込み」の価格です。店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10％」の価格となります。
※写真はイメージです。