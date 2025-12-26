1年の集大成となるゴールドジムジャパンカップに和菓子をお届けして参加 創業50周年の明日香野
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、50年間和菓子をお届けし続けている明日香野が、ゴールドジム主催のフィットネス競技大会「ゴールドジムジャパンカップ」（12月20～21日・品川インターシティホール）に参加。ハイレベルな戦いに挑む選手の皆さまに和菓子でエールを送る応援団として、「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338072&id=bodyimage1】
本大会は、全国各地で開催されている「マッスルゲート」の優勝者やJBBF（日本ボディビル・フィットネス連盟）大会の上位入賞者らが出場。多くの選手が目標とする舞台であり、1年を締めくくるにふさわしいイベントとして、今回で6回目の開催と定着しています。
エントリー数は427名、来場者数は1,055名を数え、 2日目はチケットが完売するなど、大会は両日にわたって熱気にあふれ、おおいに盛り上がりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338072&id=bodyimage2】
ビキニフィットネス35歳以上160cm超級には、モデル・タレントの道端カレンさんが出場。美しいスタイルに、会場から一際大きな歓声が送られました。ボディビル75kg以下級で、優勝した羽成温朗さんが大会最優秀選手賞を獲得しました。
明日香野は「和sweets ごま餅」534パックをお届けしました。厳しい減量やトレーニングで追い込んできた選手の皆さまに、優しい甘さで心も満たしていただきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338072&id=bodyimage3】
明日香野はゴールドジムの企業理念「全ての人々に本当のフィットネスを」に共感し、大会応援団として参加を続けています。初心者も上級者も、無理なく続けられる日々のフィットネスにより健康になり、誰もが参加できる大会で自信をつけることが可能です
この理念は、弊社の掲げるミッション『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』にも通じています。ほんの少し、でも毎日を「喜び」で埋め尽くしていく、ちょっとしたことです。私たちはそんな食をお届けするため、今後も様々な活動を行っていきます。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もこのような大会やイベントへの協賛を通じて、リアルなコミュニティを応援し、皆さまとのつながりを大切にしてまいります。
【大会概要】
大会名 ：ゴールドジムジャパンカップ
主催 ：株式会社THINKフィットネス（ゴールドジム）
開催日 ：2025年12月20日（土）・21日（日）
開催地 ：品川インターシティホール（東京都港区港南2-15-4）
公式サイト：https://musclegate.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338072&id=bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
