世界の細胞・遺伝子治療市場予測：2026年から2034年までの成長要因、トレンド、機会
細胞・遺伝子治療市場レポートは、二〇二〇年から二〇二五年までの過去期間における市場動向を整理し、二〇二五年から二〇三〇年および二〇三五年予測までの将来見通しを提示することで、業界を包括的に評価しています。本分析では、地域別の市場実績を検証し、各地域の主要経済圏における活動を評価することで、世界全体の視点を提供しています。
二〇二五年における世界の細胞・遺伝子治療市場規模は約一五九億二九五〇万米ドルと評価され、二〇二〇年以降、年平均成長率二三・四％という力強い拡大を示しました。市場は二〇二五年の一五九億二九五〇万米ドルから二〇三〇年には四四一億九八二〇万米ドルへ成長し、年平均成長率二二・六％を記録すると予測されています。その後も堅調な成長が見込まれ、二〇三〇年からは年平均成長率二一・一％で拡大し、二〇三五年には一一四八億七六四〇万米ドルに達すると予想されています。
主要市場参加企業が実施している戦略
細胞・遺伝子治療市場で事業を展開する主要企業は、以下を含む多様な戦略的取り組みを進めています。
・新製品の投入による事業運営能力の強化。
・戦略的な資本投資の確保による全体的な事業能力の向上。
市場レポート全文へのアクセス
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/cell-and-genes-therapy-global-market-report
新たな機会を捉えるために、ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、細胞・遺伝子治療企業に対して以下の取り組みを推奨しています。
・臨床的に検証された同種細胞治療プラットフォームの商業化を加速すること。
・適正製造規範に準拠した遺伝子編集能力を拡充し、統合型かつ規制順守のソリューションを開発すること。
・専用の事業部門および拡張可能な適正製造規範対応製造インフラを構築すること。
・国内製造による個別化キメラ抗原受容体Ｔ細胞治療オプションの開発を推進すること。
・人工多能性幹細胞由来の個別化治療を大規模生産するため、自動化への投資を行うこと。
・自己由来Ｔ細胞免疫療法プログラムにおける革新を推進し、主要な規制指定を取得すること。
・的を絞った投資施策を通じて、自社内製造能力を拡大すること。
市場概要：細胞・遺伝子治療
細胞・遺伝子治療は、生きた細胞や遺伝物質を使用または改変して、疾患の治療、予防、または根治を目指す先進医療分野です。細胞治療は、損傷した組織を修復または置換するために健康な細胞や改変細胞を投与する治療であり、遺伝子治療は、患者の細胞内の遺伝子を改変、置換、または調整することで、遺伝的異常を是正したり、疾患メカニズムに影響を与えたりする治療です。これらの治療法は、症状の緩和にとどまらず、疾患の根本原因に対処することを目的としています。
関連する製品およびサービスには、従来型医薬品、バイオ医薬品、化学療法や免疫抑制療法などの補助治療、診断およびモニタリングツール、リハビリテーションサービスが含まれます。代替手段としては、低分子医薬品、モノクローナル抗体、細胞や遺伝子構造を改変せずに症状管理や疾患進行の抑制を行う既存治療法が挙げられます。細胞・遺伝子治療は、細胞または遺伝子機能の改変が臨床的に必要とされる治療経路に組み込まれることが一般的です。
無料の限定サンプルレポートの請求
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=3472&type=smp
世界の細胞・遺伝子治療市場で事業を展開する主要企業
二〇二四年には、上位十社が市場全体の六六・六％を占めました。最大手はギリアド・サイエンシズで、市場シェアは一五・三％でした。続いて以下の企業が挙げられます。
・ノバルティス
・ブリストル・マイヤーズ スクイブ
・ジョンソン・エンド・ジョンソン
・サレプタ・セラピューティクス
・バーテックス・ファーマシューティカルズ
・シーエスエル
・クリスタル・バイオテック
・エフ・ホフマン・ラ・ロシュ（スパーク・セラピューティクス）
・アムジェン
カスタマイズ版レポートの請求
http://www.thebusinessresearchcompany.com/Customise?id=3472&type=smp
プレスリリース詳細へ