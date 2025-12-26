レポートオーシャン株式会社 最新レポート:インドネシア会計ソフトウェア市場はクラウド会計SME向けDX需要、税務自動化加速を背景に2033年までに1億4,380万米ドル規模へ到達する成長産業として注目
インドネシア会計ソフトウェア市場は大幅な成長が見込まれており、2024年の4,940万米ドルから2033年までに1億4,380万米ドルへ拡大し、2025年から2033年までの予測期間における年平均成長率（CAGR）は12.6％となる見込みである。会計ソフトウェアとは、コンピュータ上で財務取引や口座残高を管理するために設計されたアプリケーションを指し、予算編成、多通貨会計、給与管理、顧客関係管理、財務報告などのタスクを実行する機能を備えている。
市場成長の主な要因
インドネシアでは、特に銀行、金融サービス、保険（BFSI）分野で会計ソフトウェアの採用が急速に増加しています。 BFSI部門のデジタル化とプロセス効率の向上に政府が重点を置いていることにより、会計ソリューションの採用が加速しています。 新韓証券インドネシア、コアラ、バルベリー eCapitalなどのインドネシアのトップBFSIプレーヤーは、業務を合理化するために会計ソフトウェアを積極的に取り入れてい これらの進歩は、特に企業がより効率的で安全で技術的に高度なソリューションを要求するため、インドネシアの会計ソフトウェア市場の成長を推進しています。
会計ソフトウェアは、トランザクション管理、在庫管理、資産追跡、経費管理、プロジェクト管理、売掛金と買掛金、および予算編成などの主要なプロセスの自動化と効率を確保し、BFSIの運用において重要な役割を果たしています。 これらの機能により、会計ソフトウェアは、BFSIセクター内の財務プロセスの精度とスピードを向上させる上で不可欠です。
市場の制約とセキュリティ上の懸念
会計ソフトウェアは、タスクを自動化し、運用効率を向上させることによって大きな利点を提供しますが、その普及、特にクラウドベースのソリ これには、セキュリティリスク、ベンダーのロックイン、技術的なボトルネック、標準化の欠如が含まれます。 クラウドベースの会計プラットフォームは、サイバー攻撃、データ侵害、プライバシー侵害などのセキュリティ上の脅威に対して特に脆弱です。 高速インターネット接続への依存は、特に一貫したパフォーマンスと規制遵守を維持する上でリスクをもたらします。
このようなセキュリティ上の懸念の顕著な例は、インドネシアで会計ソフトウェアを提供する会社であるSelmatyが経験した2020年の重大な違反です。 この侵害により、名前、銀行口座の詳細、電子メールアドレス、電話番号、税務登録番号、290万人のユーザーのID番号など、機密性の高いユーザーデータが侵害されました。 この侵害は、クラウドベースの会計ソリューションに関連する重大なセキュリティリスクを強調し、業界における堅牢なデータ保護対策の必要性について
市場機会：会計ソフトウェアにおけるAI統合
人工知能（AI）と会計ソフトウェアを統合することで、市場に新たな機会が生まれています。 AIを活用したソリューションは、精度を向上させ、財務プロセスを合理化し、反復的なタスクを自動化し、ユーザーに貴重な洞察を提供できます。 これにより、会計士は意思決定などのより戦略的なタスクに集中することができ、日常的な作業はAI搭載のシステムによって処理されます。 RoboFinc Cloud Accounting、Ramco Systems、QuickBooks、Odooなどの企業は、AI機能をインドネシアの会計ソリューションに統合し、市場に革命をもたらす可能性を活用しています。
