【申込受付中】情報教育対応教員研修全国セミナー「Educational Solution Seminar 2025 in 埼玉」開催！
GIGAスクール構想で整備された環境を補完する端末保守/SEサポートソリューションを中心に教育現場の課題解決を支援し、教職員の負担軽減と子どもたちの学びを育むサポートを有識者の講演および、企業展示にてご提案いたします。
【イベント概要】
名 称：情報教育対応教員研修全国セミナー「Educational Solution Seminar 2025 in 埼玉」
日 時：2026年2月12日（木） １０：３０～１７：００
会 場：TKPガーデンシティPREMIUM大宮
参加費用：無料
主 催：一般社団法人 日本教育情報化振興会（JAPET＆CEC）
共 催：日本教育工学協会（JAET）
後 援：文部科学省／総務省／経済産業省／デジタル庁
特別協賛：富士電機ITソリューション株式会社
▼詳細・お申込みはこちら
https://www.fujielectric.co.jp/fsl/seminar/2025/20260212.html
配信元企業：富士電機ITソリューション株式会社
