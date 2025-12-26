【申込受付中】情報教育対応教員研修全国セミナー「Educational Solution Seminar 2025 in 埼玉」開催！

GIGAスクール構想で整備された環境を補完する端末保守/SEサポートソリューションを中心に教育現場の課題解決を支援し、教職員の負担軽減と子どもたちの学びを育むサポートを有識者の講演および、企業展示にてご提案いたします。

【イベント概要】
　　名　　称：情報教育対応教員研修全国セミナー「Educational Solution Seminar 2025 in 埼玉」
　　日　　時：2026年2月12日（木）　１０：３０～１７：００
　　会　　場：TKPガーデンシティPREMIUM大宮
　　参加費用：無料
　　主　　催：一般社団法人　日本教育情報化振興会（JAPET＆CEC）
　　共　　催：日本教育工学協会（JAET）
　　後　　援：文部科学省／総務省／経済産業省／デジタル庁
　　特別協賛：富士電機ITソリューション株式会社

▼詳細・お申込みはこちら
https://www.fujielectric.co.jp/fsl/seminar/2025/20260212.html

配信元企業：富士電機ITソリューション株式会社
