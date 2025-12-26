へら専科2026年2月号が12月27日に発売！
最終号となる今回の特集は「釣れるチョウチンウドンセット」と「名手の攻め方」の2本立て。その他にも内容が充実していて、1、2月に有効なテクニックや知識の数々が満載です。
へら専科2026年2月号
【特集】
特集1 釣れるチョウチンウドンセット
特集2 名手の攻め方
【カラー企画】
伊藤さとしの夢を追いかけて〔最終回〕最後だからこそ……原点回帰（埼玉県・びん沼川）
田口Age〔最終回〕冬の栗谷沢ダム 痺れる底釣りで締めくくり（栃木県）
そのときの攻め方〔最終回〕冬に釣れるチョウチンウドンセット（埼玉県・武蔵の池）
ヘラブナの釣り筋〔最終回〕釣り堀の底で多く釣るには？（神奈川県・厚木へら鮒センター）
関西のヘラブナ遊び！ 〔最終回〕底釣り専用釣り堀で試行錯誤！（大阪府・へら釣り西池）
万能釣技〔最終回〕浅ダナウドンセット釣り ヒットペースを上げるカギ
（ 神奈川県・厚木へら鮒センター ）
など盛りだくさん！
定価：1800円
発行：株式会社メディアボーイ
