Ç¦¤ÎÀ¤³¦¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÇ¦Î¤¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤è¤¦¡ª ¡ØÇ¦Î¤ ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ðー¥¹¥Çー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù 1·î¤Î¤ª½Ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¾Ò²ð¡ªÁ´¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥³¥ó¥×¥êー¥È¤òÌÜ»Ø¤»¡ª
Ê¼¸Ë¸©Î©Ã¸Ï©Åç¸ø±à¥¢¥Ë¥á¥Ñー¥¯¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡×¤Î¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ØNARUTO-¥Ê¥ë¥È-¡Ù¥·¥êー¥ºµÚ¤Ó¡¢¡ØBORUTO-¥Ü¥ë¥È- NARUTO NEXT GENERATIONS¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¤¢¤ÎÂç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤ë¡¢Ç¦Î¤¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÇ¦Î¤ ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ðー¥¹¥Çー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤ò1·î£±Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏËè·î¡¢Ç¦Î¤¸ÂÄê¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ðー¥¹¥Çー¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£1·î¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥È¡¦¥¬¥¤¡×¡Ö²æ°¦Íå¡×¡ÖÇÈÉ÷¥ß¥Ê¥È¡×¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÇÛÉÛ´ü´Ö¤Ë¡¢¡Ö¡ü¡ü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ªÀ¼³Ý¤±¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¸ÂÄê¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¡¢¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Î¡ÖÇ¦Î¤Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
Ç¦Î¤¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤Ä¶¸ÂÄê¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥²¥Ã¥È¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¿·¤·¤¤1Ç¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤è¤¦¡ª
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337899&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337899&id=bodyimage2¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337899&id=bodyimage3¡Û
¢¥Ç¦Î¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª
¢£³µÍ×
ÇÛÉÛ´ü´Ö¡§
2026Ç¯£±·î£±Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²áµî¤ËÇ¦Î¤ÍÑ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö¡§
10:00~22:00¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ20:00¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¶â¡§
Âç¿Í¡Ê12ºÐ°Ê¾å¡Ë/3,300±ß～¡¢¾®¿Í¡Ê5ºÐ～¾®³Ø6Ç¯À¸¡Ë/1,800±ß～
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ
¢¨¾®¿Í¤ÎÆþ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÆ±È¼¼Ô¤¬É¬Í×
¢¨5ºÐÌ¤Ëþ¤ÏÌµÎÁ
ÆâÍÆ¡§
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ðー¥¹¥Çー¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¡Ö¡È¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÌ¾¡É¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Ë¤¤¿¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥Ðー¥¹¥Çー¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
URL¡§
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
¢£¡Ê»²¹Í¡Ë¡ØÇ¦Î¤Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡Ù
Ê¼¸Ë¸©Î©Ã¸Ï©Åç¸ø±à¥¢¥Ë¥á¥Ñー¥¯¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡×¤Î¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ØÆþ¤«¤é1Ç¯´Ö¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÇ¦Î¤ Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤Ï¡¢¹ØÆþ¤«¤é1Ç¯´Ö¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×¤ÎÆÃÊÌÆþ¾ì¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£Í·¤ÓÊý¤Ë±þ¤¸¤ÆÁª¤Ù¤ë3¼ïÎà¤Î¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅ·¤Î´¬¡×¤È¡ÖÃÏ¤Î´¬¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ø²¼Ç¦¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡Ù¡¢ÄÌ¾ï¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄÉ²ÃÇ¤Ì³1¼ïÎà¤È¡ÖÌÚ¥ÎÍÕ±£¤ì¤ÎÎ¤ ³Û°¸¤Æ¡×¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¡ØÃæÇ¦¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡Ù¡£¤µ¤é¤Ë¡ØÃæÇ¦¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥Ã¥º¡ÖÀç¿Í¥âー¥É³ó¡×¤«¡Ö²æ°¦Íå¤ÎÉ»Ã½É÷¥ê¥å¥Ã¥¯¡×¤É¤Á¤é¤«¹¥¤¤ÊÊý¤òÁª¤Ù¤ë¡Ø¾åÇ¦¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡Ù¤Î3¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ê1¡Ë ¡Ø²¼Ç¦¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡Ù
ÄÌ¾ï¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÅ·¤Î´¬¡×¡¦¡ÖÃÏ¤Î´¬¡×
Âç¿Í¡¿10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¾®¿Í¡¿5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
