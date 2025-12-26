HYTE LEDライティングキット「LS10」プレゼントキャンペーン開催
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、対象のHYTE製PCケースのうちいずれかを購入し応募すると、もれなく先着でLEDライティングキット「HYTE LS10 with NP50」がもらえるプレゼントキャンペーンを開催いたします。
※価格や在庫状況は各販売店様にてご確認ください。
※賞品がなくなり次第、終了となります。
※コラボPCケースは応募対象外となります。下記、対象製品をご確認ください。
※対象製品を使用したBTO PCなど完成済PC製品も対象となりますが、上記同様にコラボPCケースは応募対象外となります。
＜キャンペーンページ＞
https://www.links.co.jp/2025/12/hytels10-camp2512/
【キャンペーン概要】
◆開催期間
-------------------------------------------------------------
2025年12月18日（木）～
◆キャンペーン対象
-------------------------------------------------------------
国内販売店で対象のHYTE製PCケースのうちいずれかを購入し応募すると、
先着でLEDライティングキット「HYTE LS10 with NP50」をプレゼントいたします。
※プレゼント賞品はなくなり次第終了、また予告なくキャンペーンが終了となる場合もございます。ご了承ください。
※コラボPCケースは応募対象外となります。
※対象製品を使用したBTO PCなど完成済PC製品も対象となりますが、上記同様にコラボPCケースは応募対象外となります。
◆対象製品
-------------------------------------------------------------
X50 シリーズ（https://www.links.co.jp/item/hyte-x50/）
Y70 シリーズ（https://www.links.co.jp/item/hyte-y70/）
Milky Y70 シリーズ（https://www.links.co.jp/item/hyte-milky-y70/）
Y70 Touch Infinite シリーズ（https://www.links.co.jp/item/y70-touch-infinite/）
Y60 Black（https://www.links.co.jp/item/hyte-y60/）
Y60 White（https://www.links.co.jp/item/hyte-y60/）
Y60 Snow White（https://www.links.co.jp/item/hyte-y60-snow-white/）
◆キャンペーン内容
-------------------------------------------------------------
先着で、LEDライティングキット「HYTE LS10 with NP50」をプレゼント
※ご応募から発送まで、おおよそ2週間ほどお時間を頂きます。
※ご応募の混雑具合により発送が遅れる場合がございます。
※年末年始の発送業務は休業となりますご了承ください。
◆申込方法
-------------------------------------------------------------
本ページ下部の応募フォームから、必要事項を記入の上お申し込みください。
レビューを投稿されたWebページのURL、投稿時に使用したお名前（ハンドルネーム）や、
ご購入証明、リンクスインターナショナルの保証シールなどが必要となります。
ご応募受付後のご連絡は、賞品の発送をもって代えさせて頂きます。
応募内容に不備がある場合のみ pr@links.co.jp から追ってご連絡いたします。
◆注意事項
-------------------------------------------------------------
＜キャンペーンについて＞
・ご応募の際、ご購入店舗・日付・製品名がわかるレシートや購入証明（日付入り保証書、
