確定申告アプリ「タックスナップ」に公式キャラクター「スナッピー」が誕生

株式会社タックスナップ（代表取締役CEO：田中 雄太、本社：東京都杉並区）は、タックスナップの公式キャラクター「スナッピー」が誕生したことをお知らせします。

スナッピーは今後様々な場面でユーザーの皆様に寄り添い、確定申告をサポートするパートナーです。

確定申告アプリ 「タックスナップ」とは、「頑張らなくていい確定申告」をコンセプトとする、個人事業主・副業向けのスマホアプリです。

■スナッピー誕生の背景

多くの個人事業主にとって、確定申告は煩雑で不安なものであり、時間的・心理的に大きな重荷となっています。何より、解決策がわからないまま一人で抱え込んでしまう人が多い作業です。

当社は、このような負担を解消し、よりユーザーに寄り添う存在でありたいという想いがあります。

複雑な確定申告をスムーズにナビゲートし、ユーザーを支えるパートナーとしてスナッピーが誕生しました 。

■公式キャラクター「スナッピー」について

＜名前＞

スナッピー

＜モチーフ＞

犬(ダックスフンド)

＜性格＞

普段は人懐っこくて食いしん坊。しかし実はとても物知りで頼れる。

＜大好物＞

ユーザーの行動記録（レシート、領収書、請求書など）

レシートや領収書を食べてあなたのことをどんどん理解し、あなたを1番よく知るパートナーに育ちます。







■今後の展望

スナッピーは、大好物のレシートを食べる様子など、さまざまな姿を見せながら、ユーザーに寄り添うパートナーとして活躍していきます。

タックスナップは、スナッピーとともに、個人で働く方々の確定申告をはじめとする日々の負担を軽減し、本業により集中できる環境づくりを進めてまいります。

■会社概要

株式会社タックスナップは、確定申告アプリ「タックスナップ」を運営する企業です。

個人事業主・副業など、個人で働く方々の可能性を最大限に引き出せるよう、確定申告をはじめとする負担の軽減に取り組んでいます。今後も確定申告にとどまらず、個人で働く方々が本業により集中できる環境づくりを目指し、対応領域の拡充と機能改善を進めてまいります。

企業名：株式会社タックスナップ

代表取締役：田中 雄太

設立：2022年11月11日

所在地： 東京都杉並区荻窪5-12-2

URL： https://taxnap.co.jp/

問い合わせ：info@taxnap.co.jp

本件に関するお問合わせ先

info@taxnap.co.jp

関連リンク

タックスナップ｜頑張らなくていい確定申告アプリ

https://taxnap.com/

株式会社タックスナップ

https://taxnap.co.jp/