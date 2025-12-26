¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢»°°æÊª»ºÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡¢¥É¥Ã¥È¥ß¡¼¡¢ÇîÊóÆ² À¸³è¼ÔÈ¯ÁÛµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤Î4¼Ò¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ò¶¦Æ±¼Â»Ü
À¸³è¼Ô¤Ï¡ÈËèÆü¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡É¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î ¤Ï¡ÈÉ¬Í×¤Ê»þ¤Ë¡¢Æü¾ï¤Î±äÄ¹¤Ç¡É¡£2,000Ì¾Ä¶Ä´ºº¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢°Õ¼±¡×¤Î¥®¥ã¥Ã¥×
¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Ã« ¼þ¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»°°æÊª»ºÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥Ã¥È¥ß¡¼¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ² À¸³è¼ÔÈ¯ÁÛµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤Î4¼Ò¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸³è¼ÔÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê½¬´·¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ò¶¦Æ±¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢À¸³è¼Ô¤Ï¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ò¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¹Ô°Ù¡É¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢½¬´·²½¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤°ìÊý¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ï¡ÈÆü¾ïÀ¸³è¤Î°ìÉô¡É¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢Î¾¼Ô¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÌÀ³Î¤Ê°Õ¼±¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4¼Ò¤ÏËÜ·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ò¤è¤ê¿È¶á¤ÇÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¦Æ±¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÄ´ºº¤Î¤Þ¤È¤á¡Ê¥µ¥Þ¥ê¡¼¡Ë¡ä
1. ¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¡×¤È¤·¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Î¡È¥®¥ã¥Ã¥×¡É
À¸³è¼Ô¡§ÈþÍÆ¤äÈ©¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¹Ô°Ù¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¡£
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡§Æü¡¹¤Î¿©»ö¤Î±äÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¿©»ö¤ä±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¡£
2. ¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¡×¤ò¹Ô¤¦ÉÑÅÙ¤Î°Õ¼±¤Î¡È¥®¥ã¥Ã¥×¡É
À¸³è¼Ô¡§¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤Ï¡ÖËèÆüÂ³¤±¤ë¤â¤Î¡×¤ÈÂª¤¨¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡§¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡×¤È½ÀÆð¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÆü¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
3. ¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¡×¤ÎÄ´À°´ü´Ö¤Î¡È¥®¥ã¥Ã¥×¡É
À¸³è¼Ô¡§¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¿©»ö¤ÎÄ´À°¤Ï¡ÖÍâÆü¤Þ¤Ç¤ËÀ°¤¨¤ë¡×¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÄ´À°¡£
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡§¡Ö1½µ´Ö°ÊÆâ¤ËÀ°¤¨¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¿Í¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ¹´üÅª¤ËÄ´À°¡£
¡ãÄ´ºº¤ÎÇØ·Ê¡ä
¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤Ï¡¢·ò¹¯¤äÈþÍÆ¤ÎÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢ÀìÍÑ¤ÎÃª¤ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³°Â¦¤Î¥±¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ØÆâÂ¦¤«¤éÀ°¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢À¸³è¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤Ï¡ÖÂ³¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÀ¸³è¼Ô¤È¡Ø¿©¤È±ÉÍÜ¤ÎÀìÌç²È¡Ù¤Ç¤¢¤ë´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ËÆ±¤¸¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤òÄó¼¨¤·¡¢Î¾¼Ô¤Î°Õ¼±¤Î°ã¤¤¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î²óÅú¼Ô¤Ï½÷À20¡Á30Âå¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢À¡¦Ç¯Âå¤ËÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ëÅÀ¤ÏÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢ÀìÌçÅªÃÎ¸«¤ò»ý¤ÄÁØ¤ÈÀ¸³è¼Ô¤Î°Õ¼±º¹¤òÂÐ¾ÈÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
<Ä´ºº³µÍ×>
Ä´ººÌ¾¡§¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº
Ä´ººÊýË¡¡§¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº
¡ °ìÈÌÀ¸³è¼Ô¸þ¤±¥¢¥ó¥±¡¼¥È
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§
Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷
¡Ê¤¿¤À¤·¡¢¿¦¶È¤Ç°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¤·¤¿Êý¤Ï½ü³°¡§¸¦µæ¿¦¡Ò¿©ÉÊ´ØÏ¢¡Ó¡¢´ë²è¿¦¡Ò¿©ÉÊ´ØÏ¢¡Ó¡¢±ÉÍÜ»Î¡¦´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢°å»Õ¡¢´Ç¸î»Õ¡Ë
Ä´ºº´ü´Ö¡§ 2025Ç¯10·î14Æü¡Á10·î15Æü
Í¸ú²óÅú¿ô¡§ 1,103Ì¾
Ç¯Âå¹½À®¡§ ÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¹½À®Èæ¤Ë´ð¤Å¤¯³äÉÕ
ÀÊÌ¹½À®¡§ ½÷À 55.7¡ó¡¢ÃËÀ 44.3¡ó
¢ ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¸þ¤±¥¢¥ó¥±¡¼¥È
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§
¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Õ¥©¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë´ÉÍý±ÉÍÜ»Î
Ä´ºº´ü´Ö¡§ 2025Ç¯9·î25Æü¡Á10·î15Æü
Í¸ú²óÅú¿ô¡§ 1,173Ì¾
Ç¯Âå¹½À®¡§ 20-30ÂåÃæ¿´¡Ê20Âå 60.7¡ó¡¢30Âå 22.3¡ó¡Ë
ÀÊÌ¹½À®¡§ ½÷À 94.7¡ó¡¢ÃËÀ 5.3¡ó
¢¨ËÜÄ´ºº¤Ë¤ª¤±¤ë´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î²óÅú¤Ï¡¢³Æ¸Ä¿Í¤Î¼Â´¶¡¦°Õ¸«¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ò¡ÖÈþÍÆ¤ä·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¥±¥¢¤ò¹Ô¤¦³èÆ°¡×¤È¤·¤ÆÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
<Ä´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ>
1.¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ÎÇ§ÃÎ¤ä°Õ¼±
°ìÈÌÀ¸³è¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤ÏÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ìÊý¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÏÌó65.7%¤¬Ç§ÃÎ
¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÇ§ÃÎ¤Ï¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î65.7%¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÈÌÀ¸³è¼Ô¤Ç¤Ï44.6%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ë¤Þ¤À²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ò¡ÉÈþÍÆ¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡È¤ÈÂª¤¨¤ëÀ¸³è¼Ô¤È¡È¿©»ö¤òµ¤¸¯¤¦¤³¤È¡É¤ÈÂª¤¨¤ë´ÉÍý±ÉÍÜ»Î
¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÛµ¯¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¼«Í³²óÅú¤ÇÄ°¼è¤·¡¢AI¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÁÐÊý¤È¤â¡Ö·ò¹¯°Ý»ý¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ï¡¼¥É¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢°ìÈÌÀ¸³è¼Ô¤Ï¡ÖÈ©¡×¡ÖÈþÍÆ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤òÂ¿¤¯µó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ï¡Ö¿©»ö¡×¡Ö±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¼Ô¤È¤â¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿Àè¤Ë·ò¹¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¾ÍèÅª¤Ê¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ
¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼«Ê¬¤È¡¢¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ç10Ç¯¸å¤Ë°ã¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀßÌä¤Ø¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÈ©¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ¡×¡Ö¼ã¡¹¤·¤µ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Î¾¼Ô¶¦ÄÌ¤ÇÂ¿¤¯µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤Ë¤Ï·ò¹¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢10Ç¯¸å¤ÎÈ©¤ä¸«¤¿ÌÜ¡¢¼ã¡¹¤·¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢³°¸«¤äÅ»¤¦Ê·°Ïµ¤¤ÎÊÑ²½¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
2.¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤Î¼ÂÁ©¾õ¶·
¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ëÀ¸³è¼Ô¤Ï19.9%¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ï43.3%¡£ ¼ÂÁ©Î¨¤ËÂç¤¤Êº¹
°ìÈÌÀ¸³è¼Ô¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¼ÂÁ©¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤Ï19.9%¤Û¤É¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²áµî¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï·ÑÂ³¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤â3.4%¤ÈÄã¤¤³ä¹ç¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤Ï43.3%¤È¡¢°ìÈÌÀ¸³è¼Ô¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î¤¦¤Á30.9%¤Ï¡ÖÉÔÄê´ü¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤Î¤¢¤ë´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ò¡ÈÆü¾ï¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ½ÀÆð¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É»ÑÀª¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÈÌÀ¸³è¼Ô¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÎÁÐÊý¤Ç·ÑÂ³¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Î³ä¹ç¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢°ìÅÙ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÈæ³ÓÅª¤ä¤á¤Ë¤¯¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡É¼è¤êÆþ¤ìÊý¡É¤Ë°ã¤¤
¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤È¤·¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Î¾å°Ì5¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¡×¡ÖÄ²Æâ´Ä¶¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÀÝ¼è¡×¡ÖÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¡ÖÌîºÚ¤òºÇ½é¤Ë¿©¤Ù¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Î¾¼Ô¤Ç¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î½ç°Ì¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬¡ÖÌîºÚ¤òÀè¤Ë¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¹ÔÆ°¤ò¾¯¤·¸«Ä¾¤¹¹©É×¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¤°ìÊý¡¢À¸³è¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ë¿å¤ò°û¤à¡×¡ÖÄ²Æâ´Ä¶¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¡ÖÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö²¿¤«¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¼è¤ë¡×¤â¤Î¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3.¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤Î¼ÂÁ©¥µ¥¤¥¯¥ë
À¸³è¼Ô¤Ï¡ÉÍâÆü¤Þ¤Ç¤Ë¡ÉÃ»´üÄ´À°¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ï¡É1½µ´Ö°ÊÆâ¡É¤Ç¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÄ´À°
¡Ö¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¿©»ö¤ò¤·¤¿¸å¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î´ü´Ö¤Ç¿©»ö¤òÄ´À°¤¹¤ë¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢°ìÈÌÀ¸³è¼Ô¤Ç¤Ï¡ÖÍâÆü¤Þ¤Ç¤ËÀ°¤¨¤ë¡×¤¬¡¢¡ÖÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ò½ü¤¤¤Æ23.8%¤ÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ï¡Ö1½µ´Ö°ÊÆâ¤ÇÀ°¤¨¤ë¡×¤¬ºÇÂ¿¡Ê40.4%)¤Ç¡¢ ÂÎÄ´¤äÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤è¤êÄ¹¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢À¸³è¼Ô¤ÏÃ»´ü´Ö¤ÇÄ´À°¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ï¡ÈÂ³¤±¤ä¤¹¤¯¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥¹¡É¤ÇÄ´À°¤¹¤ë»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÄ´ºº·ë²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
»ä¤¿¤Á´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ï¡¢Æü¡¹¸ý¤Ë¤¹¤ë¿©»ö¤¬ÂÎÄ´¤äÈþÍÆ¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¡È¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¡É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏËèÆü¤Î¿©»ö¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤â¤¤¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¸³è¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¡È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡É¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼«Ê¬¤é¤·¤¤·ò¹¯½¬´·¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡ä
4¼Ò¤Ïº£¸å¡¢³Æ¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Æ°Ê²¼¤Î´ÑÅÀ¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ë¶¦Æ±¸¦µæ¡¦¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢À¸³è¼Ô¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢½¬´·¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¾ðÊó¤Î¼ý½¸
¡¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Àµ³Î¤Ê¾ðÊóÄó¶¡
¡¦¿©»ö¤ä´Ö¿©¤òÄÌ¤¸¤¿¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡¡
¤Ê¤É
¡ã¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¤´¾Ò²ð¡ä
ËÜ¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤´¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¹àÌÜ¤äÊ¬ÀÏ¤òÌÖÍå¤·¤¿¥Õ¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÎºîÀ®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ä¼¨º¶¤Ë´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
<¶¦Æ±¸¦µæ»²²Ã´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ>
³ô¼°²ñ¼Ò »°°æÊª»ºÀïÎ¬¸¦µæ½ê
1999Ç¯¤Ë»°°æÊª»º¤Î¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡£ »°°æÊª»º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡×¤È¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤Ç¡¢À¯¼£¡¢·ÐºÑ¡¢¼Ò²ñ¡¢»º¶È¡¢µ»½Ñ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
https://www.mitsui.com/mgssi/ja/
³ô¼°²ñ¼Ò ÇîÊóÆ² À¸³è¼ÔÈ¯ÁÛµ»½Ñ¸¦µæ½ê
´ë¶È¤ÎÀ¸³è¼ÔÈ¯ÁÛ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¦µæ³«È¯¤òÌÜÅª¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÀìÌçÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£¡ÖÌ¤ÍèÀ¸³è¼ÔÈ¯ÁÛ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¡ÖÀ¸³è¼ÔÈ¯ÁÛ·Ð±Ä¡×¡Ö¥Õ¥©¡¼¥«¥¹·¿À¸³è¼ÔÆ¶»¡¡×¡ÖÀ¸³è¼Ô¿´Íý¡¦¹ÔÆ°¡×¡Ö¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò²ñ¤Î¶¦ÁÏ¡×¡ÖÀ¸³è¼ÔÈ¯ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¯ÁÏÂ¤À¡×Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë¡¢¸¦µæ¡¦³«È¯¡¦¶µ°é¡¦È¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¡ÖÇîÊóÆ² À¸³è¼ÔÈ¯ÁÛµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.hakuhodo.co.jp/news/newsrelease/111845/
¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
1976Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¹©¾ì¡¦ÉÂ±¡¡¦Ê¡»ã»ÜÀß¡¦³Ø¹»¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß¤Ê¤É¡¢Á´¹ñÌó3,500¥«½ê¤Ç¥Õ¡¼¥É¡õ¥µ¥Ý¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÌó7,000Ì¾¤Î±ÉÍÜ»Î¡¦´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬ºßÀÒ¤·¡¢°ÂÁ´¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤ä±ÉÍÜÀß·×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂç³Ø¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ºÇ¿·¤Î±ÉÍÜ³Ø¤ä¿©¤ÎÃÎ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£Á´¹ñ¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤È²÷Å¬¤Ê¿©´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.aimservices.co.jp/dietitian/
³ô¼°²ñ¼Ò ¥É¥Ã¥È¥ß¡¼¡Ê.me¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¡¢¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦»°°æÊª»ºÈ¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡£»þÂå¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤È¤é¤Ê¤¤ã¤Ë¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤ò¡£¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë·Ç¤²¤ë Cycle.me¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢"¤ª¤¤¤·¤µ¤È±ÉÍÜ"¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢½¬´·¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://dot-me.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
´ë²è¶ÈÌ³Éô¡¡¹Êó¼¼¡¡¿ÛË¬ ÈþÆà»Ò¡¦²ÏÌî ¾©Ê¿ TEL¡§03-6234-7522
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
³ô¼°²ñ¼Ò »°°æÊª»ºÀïÎ¬¸¦µæ½ê
https://www.mitsui.com/mgssi/ja/
ÇîÊóÆ² À¸³è¼ÔÈ¯ÁÛµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹
https://www.hakuhodo.co.jp/news/newsrelease/111845/
¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö±ÉÍÜ¤Î¥Á¥«¥é¡×
https://www.aimservices.co.jp/dietitian/
³ô¼°²ñ¼Ò ¥É¥Ã¥È¥ß¡¼¡Ê.me¡Ë
https://dot-me.co.jp/
¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Ã« ¼þ¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»°°æÊª»ºÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥Ã¥È¥ß¡¼¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ² À¸³è¼ÔÈ¯ÁÛµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤Î4¼Ò¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸³è¼ÔÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê½¬´·¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ò¶¦Æ±¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4¼Ò¤ÏËÜ·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ò¤è¤ê¿È¶á¤ÇÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¦Æ±¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÄ´ºº¤Î¤Þ¤È¤á¡Ê¥µ¥Þ¥ê¡¼¡Ë¡ä
1. ¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¡×¤È¤·¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Î¡È¥®¥ã¥Ã¥×¡É
À¸³è¼Ô¡§ÈþÍÆ¤äÈ©¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¹Ô°Ù¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¡£
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡§Æü¡¹¤Î¿©»ö¤Î±äÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¿©»ö¤ä±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¡£
2. ¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¡×¤ò¹Ô¤¦ÉÑÅÙ¤Î°Õ¼±¤Î¡È¥®¥ã¥Ã¥×¡É
À¸³è¼Ô¡§¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤Ï¡ÖËèÆüÂ³¤±¤ë¤â¤Î¡×¤ÈÂª¤¨¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡§¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡×¤È½ÀÆð¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÆü¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
3. ¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¡×¤ÎÄ´À°´ü´Ö¤Î¡È¥®¥ã¥Ã¥×¡É
À¸³è¼Ô¡§¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¿©»ö¤ÎÄ´À°¤Ï¡ÖÍâÆü¤Þ¤Ç¤ËÀ°¤¨¤ë¡×¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÄ´À°¡£
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡§¡Ö1½µ´Ö°ÊÆâ¤ËÀ°¤¨¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¿Í¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ¹´üÅª¤ËÄ´À°¡£
¡ãÄ´ºº¤ÎÇØ·Ê¡ä
¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤Ï¡¢·ò¹¯¤äÈþÍÆ¤ÎÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢ÀìÍÑ¤ÎÃª¤ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³°Â¦¤Î¥±¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ØÆâÂ¦¤«¤éÀ°¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢À¸³è¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤Ï¡ÖÂ³¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÀ¸³è¼Ô¤È¡Ø¿©¤È±ÉÍÜ¤ÎÀìÌç²È¡Ù¤Ç¤¢¤ë´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ËÆ±¤¸¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤òÄó¼¨¤·¡¢Î¾¼Ô¤Î°Õ¼±¤Î°ã¤¤¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î²óÅú¼Ô¤Ï½÷À20¡Á30Âå¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢À¡¦Ç¯Âå¤ËÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ëÅÀ¤ÏÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢ÀìÌçÅªÃÎ¸«¤ò»ý¤ÄÁØ¤ÈÀ¸³è¼Ô¤Î°Õ¼±º¹¤òÂÐ¾ÈÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
<Ä´ºº³µÍ×>
Ä´ººÌ¾¡§¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº
Ä´ººÊýË¡¡§¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº
¡ °ìÈÌÀ¸³è¼Ô¸þ¤±¥¢¥ó¥±¡¼¥È
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§
Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷
¡Ê¤¿¤À¤·¡¢¿¦¶È¤Ç°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¤·¤¿Êý¤Ï½ü³°¡§¸¦µæ¿¦¡Ò¿©ÉÊ´ØÏ¢¡Ó¡¢´ë²è¿¦¡Ò¿©ÉÊ´ØÏ¢¡Ó¡¢±ÉÍÜ»Î¡¦´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢°å»Õ¡¢´Ç¸î»Õ¡Ë
Ä´ºº´ü´Ö¡§ 2025Ç¯10·î14Æü¡Á10·î15Æü
Í¸ú²óÅú¿ô¡§ 1,103Ì¾
Ç¯Âå¹½À®¡§ ÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¹½À®Èæ¤Ë´ð¤Å¤¯³äÉÕ
ÀÊÌ¹½À®¡§ ½÷À 55.7¡ó¡¢ÃËÀ 44.3¡ó
¢ ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¸þ¤±¥¢¥ó¥±¡¼¥È
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§
¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Õ¥©¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë´ÉÍý±ÉÍÜ»Î
Ä´ºº´ü´Ö¡§ 2025Ç¯9·î25Æü¡Á10·î15Æü
Í¸ú²óÅú¿ô¡§ 1,173Ì¾
Ç¯Âå¹½À®¡§ 20-30ÂåÃæ¿´¡Ê20Âå 60.7¡ó¡¢30Âå 22.3¡ó¡Ë
ÀÊÌ¹½À®¡§ ½÷À 94.7¡ó¡¢ÃËÀ 5.3¡ó
¢¨ËÜÄ´ºº¤Ë¤ª¤±¤ë´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î²óÅú¤Ï¡¢³Æ¸Ä¿Í¤Î¼Â´¶¡¦°Õ¸«¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ò¡ÖÈþÍÆ¤ä·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¥±¥¢¤ò¹Ô¤¦³èÆ°¡×¤È¤·¤ÆÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
<Ä´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ>
1.¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ÎÇ§ÃÎ¤ä°Õ¼±
°ìÈÌÀ¸³è¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤ÏÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ìÊý¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÏÌó65.7%¤¬Ç§ÃÎ
¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÇ§ÃÎ¤Ï¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î65.7%¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÈÌÀ¸³è¼Ô¤Ç¤Ï44.6%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ë¤Þ¤À²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ò¡ÉÈþÍÆ¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡È¤ÈÂª¤¨¤ëÀ¸³è¼Ô¤È¡È¿©»ö¤òµ¤¸¯¤¦¤³¤È¡É¤ÈÂª¤¨¤ë´ÉÍý±ÉÍÜ»Î
¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÛµ¯¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¼«Í³²óÅú¤ÇÄ°¼è¤·¡¢AI¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÁÐÊý¤È¤â¡Ö·ò¹¯°Ý»ý¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ï¡¼¥É¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢°ìÈÌÀ¸³è¼Ô¤Ï¡ÖÈ©¡×¡ÖÈþÍÆ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤òÂ¿¤¯µó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ï¡Ö¿©»ö¡×¡Ö±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¼Ô¤È¤â¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿Àè¤Ë·ò¹¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¾ÍèÅª¤Ê¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ
¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼«Ê¬¤È¡¢¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ç10Ç¯¸å¤Ë°ã¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀßÌä¤Ø¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÈ©¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ¡×¡Ö¼ã¡¹¤·¤µ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Î¾¼Ô¶¦ÄÌ¤ÇÂ¿¤¯µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤Ë¤Ï·ò¹¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢10Ç¯¸å¤ÎÈ©¤ä¸«¤¿ÌÜ¡¢¼ã¡¹¤·¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢³°¸«¤äÅ»¤¦Ê·°Ïµ¤¤ÎÊÑ²½¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
2.¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤Î¼ÂÁ©¾õ¶·
¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ëÀ¸³è¼Ô¤Ï19.9%¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ï43.3%¡£ ¼ÂÁ©Î¨¤ËÂç¤¤Êº¹
°ìÈÌÀ¸³è¼Ô¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¼ÂÁ©¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤Ï19.9%¤Û¤É¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²áµî¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï·ÑÂ³¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤â3.4%¤ÈÄã¤¤³ä¹ç¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤Ï43.3%¤È¡¢°ìÈÌÀ¸³è¼Ô¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î¤¦¤Á30.9%¤Ï¡ÖÉÔÄê´ü¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤Î¤¢¤ë´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ò¡ÈÆü¾ï¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ½ÀÆð¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É»ÑÀª¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÈÌÀ¸³è¼Ô¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÎÁÐÊý¤Ç·ÑÂ³¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Î³ä¹ç¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢°ìÅÙ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÈæ³ÓÅª¤ä¤á¤Ë¤¯¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡É¼è¤êÆþ¤ìÊý¡É¤Ë°ã¤¤
¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤È¤·¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Î¾å°Ì5¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¡×¡ÖÄ²Æâ´Ä¶¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÀÝ¼è¡×¡ÖÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¡ÖÌîºÚ¤òºÇ½é¤Ë¿©¤Ù¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Î¾¼Ô¤Ç¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î½ç°Ì¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬¡ÖÌîºÚ¤òÀè¤Ë¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¹ÔÆ°¤ò¾¯¤·¸«Ä¾¤¹¹©É×¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¤°ìÊý¡¢À¸³è¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ë¿å¤ò°û¤à¡×¡ÖÄ²Æâ´Ä¶¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¡ÖÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö²¿¤«¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¼è¤ë¡×¤â¤Î¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3.¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤Î¼ÂÁ©¥µ¥¤¥¯¥ë
À¸³è¼Ô¤Ï¡ÉÍâÆü¤Þ¤Ç¤Ë¡ÉÃ»´üÄ´À°¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ï¡É1½µ´Ö°ÊÆâ¡É¤Ç¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÄ´À°
¡Ö¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¿©»ö¤ò¤·¤¿¸å¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î´ü´Ö¤Ç¿©»ö¤òÄ´À°¤¹¤ë¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢°ìÈÌÀ¸³è¼Ô¤Ç¤Ï¡ÖÍâÆü¤Þ¤Ç¤ËÀ°¤¨¤ë¡×¤¬¡¢¡ÖÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ò½ü¤¤¤Æ23.8%¤ÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ï¡Ö1½µ´Ö°ÊÆâ¤ÇÀ°¤¨¤ë¡×¤¬ºÇÂ¿¡Ê40.4%)¤Ç¡¢ ÂÎÄ´¤äÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤è¤êÄ¹¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢À¸³è¼Ô¤ÏÃ»´ü´Ö¤ÇÄ´À°¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ï¡ÈÂ³¤±¤ä¤¹¤¯¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥¹¡É¤ÇÄ´À°¤¹¤ë»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÄ´ºº·ë²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
»ä¤¿¤Á´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ï¡¢Æü¡¹¸ý¤Ë¤¹¤ë¿©»ö¤¬ÂÎÄ´¤äÈþÍÆ¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¡È¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¡É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏËèÆü¤Î¿©»ö¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤â¤¤¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¸³è¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¡È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡É¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼«Ê¬¤é¤·¤¤·ò¹¯½¬´·¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡ä
4¼Ò¤Ïº£¸å¡¢³Æ¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Æ°Ê²¼¤Î´ÑÅÀ¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ë¶¦Æ±¸¦µæ¡¦¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢À¸³è¼Ô¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢½¬´·¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¾ðÊó¤Î¼ý½¸
¡¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Àµ³Î¤Ê¾ðÊóÄó¶¡
¡¦¿©»ö¤ä´Ö¿©¤òÄÌ¤¸¤¿¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡¡
¤Ê¤É
¡ã¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¤´¾Ò²ð¡ä
ËÜ¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤´¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¹àÌÜ¤äÊ¬ÀÏ¤òÌÖÍå¤·¤¿¥Õ¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÎºîÀ®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ä¼¨º¶¤Ë´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
<¶¦Æ±¸¦µæ»²²Ã´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ>
³ô¼°²ñ¼Ò »°°æÊª»ºÀïÎ¬¸¦µæ½ê
1999Ç¯¤Ë»°°æÊª»º¤Î¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡£ »°°æÊª»º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡×¤È¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤Ç¡¢À¯¼£¡¢·ÐºÑ¡¢¼Ò²ñ¡¢»º¶È¡¢µ»½Ñ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
https://www.mitsui.com/mgssi/ja/
³ô¼°²ñ¼Ò ÇîÊóÆ² À¸³è¼ÔÈ¯ÁÛµ»½Ñ¸¦µæ½ê
´ë¶È¤ÎÀ¸³è¼ÔÈ¯ÁÛ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¦µæ³«È¯¤òÌÜÅª¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÀìÌçÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£¡ÖÌ¤ÍèÀ¸³è¼ÔÈ¯ÁÛ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¡ÖÀ¸³è¼ÔÈ¯ÁÛ·Ð±Ä¡×¡Ö¥Õ¥©¡¼¥«¥¹·¿À¸³è¼ÔÆ¶»¡¡×¡ÖÀ¸³è¼Ô¿´Íý¡¦¹ÔÆ°¡×¡Ö¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò²ñ¤Î¶¦ÁÏ¡×¡ÖÀ¸³è¼ÔÈ¯ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¯ÁÏÂ¤À¡×Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë¡¢¸¦µæ¡¦³«È¯¡¦¶µ°é¡¦È¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¡ÖÇîÊóÆ² À¸³è¼ÔÈ¯ÁÛµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.hakuhodo.co.jp/news/newsrelease/111845/
¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
1976Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¹©¾ì¡¦ÉÂ±¡¡¦Ê¡»ã»ÜÀß¡¦³Ø¹»¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß¤Ê¤É¡¢Á´¹ñÌó3,500¥«½ê¤Ç¥Õ¡¼¥É¡õ¥µ¥Ý¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÌó7,000Ì¾¤Î±ÉÍÜ»Î¡¦´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬ºßÀÒ¤·¡¢°ÂÁ´¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤ä±ÉÍÜÀß·×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂç³Ø¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ºÇ¿·¤Î±ÉÍÜ³Ø¤ä¿©¤ÎÃÎ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£Á´¹ñ¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤È²÷Å¬¤Ê¿©´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.aimservices.co.jp/dietitian/
³ô¼°²ñ¼Ò ¥É¥Ã¥È¥ß¡¼¡Ê.me¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¡¢¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦»°°æÊª»ºÈ¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡£»þÂå¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤È¤é¤Ê¤¤ã¤Ë¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤ò¡£¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë·Ç¤²¤ë Cycle.me¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢"¤ª¤¤¤·¤µ¤È±ÉÍÜ"¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢½¬´·¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://dot-me.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
´ë²è¶ÈÌ³Éô¡¡¹Êó¼¼¡¡¿ÛË¬ ÈþÆà»Ò¡¦²ÏÌî ¾©Ê¿ TEL¡§03-6234-7522
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
³ô¼°²ñ¼Ò »°°æÊª»ºÀïÎ¬¸¦µæ½ê
https://www.mitsui.com/mgssi/ja/
ÇîÊóÆ² À¸³è¼ÔÈ¯ÁÛµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹
https://www.hakuhodo.co.jp/news/newsrelease/111845/
¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö±ÉÍÜ¤Î¥Á¥«¥é¡×
https://www.aimservices.co.jp/dietitian/
³ô¼°²ñ¼Ò ¥É¥Ã¥È¥ß¡¼¡Ê.me¡Ë
https://dot-me.co.jp/