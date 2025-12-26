



スマホ連携を自由に楽しめる「ディスプレイオーディオ」、充実した地図で安心の「カーナビ」、ナビに求めるものは、人それぞれ。



パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社は、先進性と使いやすさを重視する「ディスプレイオーディオ派」と安心感と専門性を重視する「カーナビ派」という多様化するニーズに応える「つながるナビ」をスペシャルサイトで紹介しています。

▼スペシャルサイト「スマホ連携とナビ機能がひとつになった、新しいつながる体験。」はこちら

https://panasonic.jp/car/navi/special/tsunagaru_contents/

スペシャルサイトでは、カーナビの基本「ナビゲーション」や「エンタメ」、さらに、オンラインでできる「地図更新」の3つの魅力をご紹介。スマホアプリをクルマのディスプレイに表示できるApple CarPlay 、Android Auto™ をワイヤレスで利用可能。しかも、カーナビならではの高精度なルート案内で、電波が弱いエリアも安心。さらに、YouTube™やTVerなどネット動画も楽しめる、カーナビの新しいカタチをご紹介しています。ぜひご覧ください。

※Apple CarPlay、Android Autoご利用時の通信費はお客様のご負担となります。

※ネット動画機能ご利用にはWi-Fi接続が必要です。通信費はお客様のご負担となります。走行中はナビ画面に映像を表示しません。視聴できる動画配信サービスは、予告なく変更される場合があります。

※オンラインでの地図更新にはWi-Fi接続が必要です。通信費はお客様のご負担となります。





▼最新「ストラーダ」 フローティング大画面モデル/Fシリーズはこちらから

https://panasonic.jp/car/navi/products/F1X10C1D/

https://panasonic.jp/car/navi/products/F1D9C1D/

▼最新「ストラーダ」 汎用7V型スタンダードモデルはこちらから

https://panasonic.jp/car/navi/products/CA01_CE01/

