「大人×学び×くもん」で楽しむ3週間

株式会社くもん出版（代表取締役社長：泉田 義則）は、株式会社公文教育研究会学習療法センター、株式会社公文エルアイエルとともに、株式会社未来屋書店（代表取締役社長：平川 雅隆）と協業し、6日間計12回の体験講座型のイベントを実施します。

2025年10月24日、未来屋書店姫路リバーシティー店（兵庫県姫路市）はリニューアルオープンに際し、「地域の方々に貢献したい」という想いのもと、KUMONグループのシニア向けコンテンツを体験できるスペースを設けました。今回は、KUMONグループ3社が連携し、「健康で、好きなことを楽しむシニアライフ」がコンセプトになるイベントを開催します。

「大人×学び×くもん」で楽しむ３週間

KUMONグループは、大人の方に楽しんでいただけるコンテンツをご提供します。期間は3週間、興味がある講座に参加するのもよし、連続で参加するなかで学びたいものを見つけるのもよし、2026年を充実させるきっかけになること間違いなしのイベントです。

開催場所：未来屋書店姫路リバーシティー店

所在地：兵庫県姫路市飾磨区細江2560番地

イオンモール姫路リバーシティー3F

参加費：無料（事前予約制）

定員：各回10名

所要時間：約45分

─第1週 「脳を若く保つ秘訣」

脳科学の知見に基づき、1日10分でできる効果的な脳活をご紹介します。簡単なゲームによる「脳年齢」の測定も実施します。※毎回定員10名

＜開催日時＞

2026年1月15日(木) ①11:00～ ②14:00~

2026年1月16日(金) ③11:00～ ④14:00~

※①～④は同じ内容です。

＜主催＞

公文教育研究会 学習療法センター

─第2週 「大人の学びの楽しみ方」

大人の語彙力テストで、あなたの語彙力を採点！ 実際に「くもんの大人の学び」シリーズを学習体験していただきます。※毎回定員10名

＜開催日時＞

2026年1月22日(木) ①11:00～ ②14:00~

2026年1月23日(金) ③11:00～ ④14:00~

※①～④は同じ内容です。

＜主催＞

くもん出版

─第3週 「美文字で心も美しく」

心を整え、手書きの魅力を再発見！ 楽しみながら美しい文字を書くコツを学べる、大人の方にぜひ体験してほしい講座です。※毎回定員10名

＜開催日時＞

2026年1月29日(木) ①11:00～ ②14:00～

2026年1月30日(金) ③11:00～ ④14:00～

※①～④は同じ内容です。

＜主催＞

公文エルアイエル

【参加特典】も充実

各回にご参加いただいた方には、お土産をご用意しています。さらに、全3回にわたりご参加いただいた方には、素敵なプレゼントもございます。ぜひご参加ください！

申込フォームはこちら

（ https://www.tochinavi.jp/kumon/enquete/form.php?id=265&ak=FWrzzMbE ）

■公文教育研究会 学習療法センターについて

2001年公文教育研究会は、脳科学者の東北大学・川島隆太教授、社会福祉法人・道海永寿会（福岡県）と共同研究を実施し、簡単な読み書き・計算とコミュニケーションが、大脳の前頭前野を活性化し、認知症高齢者の脳機能の維持・改善に効果があることを明らかにしました。

この結果を受けて、2004年に学習療法センターを設立。高齢者介護施設へ認知症の進行抑止・改善を目指した「学習療法」プログラムの提供や、自治体・団体・法人へ認知症予防を目指した「脳の健康教室」プログラムの提供を行ってきました。近年では、個人向けの認知症予防・脳の健康づくりサービス「KUMONの脳トレ」もスタートしています。

■くもん出版について

くもん出版は公文式教育の理念に基づき、「一人ひとりの成長」を支える出版物や知育玩具を開発する KUMONグループの教育系出版社です。国内1万4千以上の公文式教室で得られる実践知を活かし、「子どもから学ぶ」姿勢を大切にしたオリジナル商品を生み出してきました。また、学習参考書づくりのノウハウを活かした「解きながら」シリーズなど、大人を対象にした商品の開発にも力をいれています。

■公文エルアイエルについて

公文エルアイエルは、全国約3,800を超える、幼児から90代まで幅広い世代が学習をする公文書写教室を運営しています。公文式の個人別指導の考えを基本として、多くの人々が生涯にわたり学ぶことの喜びを知り、心豊かな人生を過ごすことを支援しています。「好き！楽しい！」があふれる世の中へと、生涯学習を事業テーマに、書写や囲碁を通じてあらゆる世代の方にやりがい、生きがいを見つけていただくために活動しています。

■未来屋書店について

未来屋書店は、日本を代表する流通グループ「イオン」の書籍専門店で、本だけでなく文具や雑貨も扱っています。また、親子で楽しめる体験型、参加型の児童書コーナー「みらいやの森」や、コワーキングスペース「MIRAIYA Bookmark Lounge」の展開など、本を通じた新しい顧客体験を提供する書店づくりを追求しています。