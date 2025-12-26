東京・秋葉原に新拠点誕生！「バイク買取MAX」がより便利に、よりスピーディーになります
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338077&id=bodyimage1】
日頃より「バイク買取MAX」をお引き立ていただき、深く感謝申し上げます。
株式会社POIPOIが展開する中古バイク出張買取サービス「バイク買取MAX」は、このたびお客様への対応力をさらに強化するため、東京都千代田区に「秋葉原支店」を新たに開設いたしました。
これまで関東エリアの買取業務は千葉県八千代市の拠点が担ってまいりましたが、交通の要所である秋葉原に拠点を構えることで、東京都内はもちろん、近隣県へのアクセスが飛躍的に向上します。
都心を起点とした機動力で、お客様の大切な愛車を適正かつ高価に、そして何よりスムーズに買取させていただきます。
変わらない安心と信頼。
◆「バイク買取MAX」の強み
新拠点が秋葉原になっても、これまで多くのお客様に選ばれてきたサービスの質は変わりません。さらにパワーアップした買取体験をぜひお試しください。
▼ 都心から直行！不動車もお任せください
秋葉原からのアクセス網を活かし、ご自宅や駐輪場へ最短ルートで駆けつけます。「エンジンがかからない」「車検が切れている」といったバイクでも全く問題ございません。
▼ その場で現金決済！50万円以下なら即日手渡し
査定額にご満足いただければ、その場で契約・買取が完了します。買取価格が50万円未満であれば、その場で現金にてお支払いいたします。「急な出費ですぐにお金が必要」という場面でも頼れるスピード決済です。
▼ 写真を送って待つだけ「LINEかんたん査定」
「売るか決めていないけれど、相場だけ知りたい」という方は、公式LINEへバイクの写真を送信してください。概算の査定額をスピーディーに返信いたします。忙しい毎日の隙間時間を有効活用いただけます。
東京都内および近郊にお住まいの皆様、乗らなくなったバイクの整理や早期の現金化をお考えの際は、秋葉原支店の開設でさらに使いやすくなった「バイク買取MAX」へご用命ください。
スタッフ一同、新たな拠点にて皆様からのご連絡をお待ちしております。
■秋葉原支店 所在地
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町２丁目18番地1 秋葉原STNフォロント 10階
GoogleMap：https://share.google/c3a9enC8y0JtE9LG5
■お問い合わせ・査定のお申し込み
【スマホで完結！概算査定】
公式LINE：https://page.line.me/949xzztp
【詳しい内容・Webからのご依頼】
公式LP：https://poi-poi.co.jp/bike/lp/max
公式サイト：https://poi-poi.co.jp/bike/
【お電話でのご相談】
電話番号：050-1809-1492
【運営会社】
株式会社POIPOI：https://poi-poi.co.jp/
【対応エリア】
東京都全域、千葉県全域、埼玉県全域、神奈川県全域、茨城県全域、群馬県全域、栃木県全域
