大阪地下街株式会社(本社：大阪市中央区、代表取締役社長：井上 亮)が運営する大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」では、2026年1月2日(金)から同月31日(土)まで『ふゆSALE』を開催します。ファッション・雑貨・コスメ・リラクゼーションなどの物販・サービス店を中心に、お得なセールやサービス企画を展開します。またSALE期間中、『めぐって当てよう！グルメ＆ショッピングスタンプラリー』を同時開催。レトロ映えの人気温泉宿でカニを満喫できる「至福の温泉美食旅ペア」や6種のブランド米を隔月で計60kgお届けする、誰もが貰ってうれしい「お米定期便1年分」が抽選で当たるチャンスです。さらに館内告知にかわいい「すみっコぐらし」が登場し、SALE期間を彩りますので是非ホワイティうめだへお越しください。





Webサイトはこちら→ https://whity.osaka-chikagai.jp/event/115





ホワイティのふゆSALE

スタンプラリー第1弾





スタンプラリー第2弾









■割引セール＆福袋を販売！

ホワイティうめだの物販・サービス各店を中心に、お得な割引セールやサービス、福袋販売を実施。トレンドファッションや雑貨、コスメなど、今ほしいアイテムを、うれしいセールプライスでお買い求めいただけます。





注意事項：各店が用意する商品や福袋、ノベルティの数には限りがございますので、無くなり次第、販売や進呈を終了します。詳細については、各店舗までお問い合わせください。





SALE情報





福袋情報









■めぐって当てよう！グルメ＆ショッピングスタンプラリー

1月2日(金)～31日(土)のSALE期間中、ホワイティうめだの「飲食・食物販」各店と「物販・サービス」各店をご利用の方に、レジにてスタンプカードを進呈。1回のご利用が税込1,000円以上でスタンプを押印し、グルメとショッピング両方のスタンプが貯まったら館内の応募BOXにご投函できます。SALE期間の前半と後半で賞品が変わる仕掛けで、期間中、もう一度訪れてもお楽しみがあるホワイティうめだのSALE！

1月2日(金)～16日(金)に投函いただいた方から抽選で10組20名様に、人気温泉宿でカニを満喫できる「至福の温泉美食旅ペア」を。1月17日(土)～31日(土)に投函いただいた方から抽選で20名様に、6種のブランド米を隔月で計60kgお届けする、誰もが貰ってうれしい「お米定期便1年分」を進呈。抽選でハズれた方にもWチャンスとして、合計52名様にホワイティうめだでご利用いただける「デジタル商品券2,000円分」が当たります。

スタンプラリー詳細はこちら→ https://whity.osaka-chikagai.jp/event/116





スタンプラリー





■すみっコたちのお正月装飾も登場！

お正月ビジュアルのすみっコたちと華やかな松やお花が空間を彩るお正月装飾を実施します。

・期間：2025年12月26日(金)～2026年1月13日(火)

・会場：「泉の広場」「サニーテラス」「FARURU通路」

※入場無料。ホワイティうめだが閉館する夜間～早朝は観覧不可。





サニーテラス装飾イメージ





泉の広場装飾イメージ





FARURU装飾イメージ









■ホワイティうめだ 施設概要

所在地 ： 大阪市北区小松原町梅田地下街

店舗数 ： 約170店舗(2025年12月26日現在)

営業時間 ： 物販店／10:00～21:00

飲食店／10:00～22:00

NOMOKA／11:00～23:00

※イベント期間中、

一部店舗で営業時間を変更している場合がございます。

営業所TEL ： 06-6312-5511

ホームページ ： https://whity.osaka-chikagai.jp/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/whityumeda/

LINE公式アカウント： https://page.line.me/293vlidb?openQrModal=true